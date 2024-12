Υπόκλιση Ταβάρες σε Λεσόρ: Ταχεία ανάρρωση στον καλύτερο σέντερ της EuroLeague

Ο Έντι Ταβάρες ήταν ένας από τους δεκάδες παίκτες της Euroleague που έστειλαν μήνυμα στον Ματίας Λεσόρ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γάλλου σέντερ του Παναθηναϊκού.

Ο Ματίας Λεσόρ υπέστη κάταγμα περόνης στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια και να αναμένεται να χειρουργηθεί σήμερα (20/12), με τον χρόνο επιστροφής του στα παρκέ να υπολογίζεται περίπου στους 4 μήνες.

Ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης έστειλε μήνυμα στήριξης στον Ματίας Λεσόρ, ευχόμενος μέσω twitter ταχεία ανάρρωση στον ψηλό του Παναθηναϊκού, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον καλύτερο σέντερ της Euroleague.

Fast recovery to the best center in EuroLeague @ThiasLsf