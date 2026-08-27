Η Lamborghini Temerario Tricolore γιορτάζει την ιταλική αριστεία

Το δεύτερο μοντέλο που παρουσίασε η Lamborghini κατά τη διάρκεια της Monterey Car Week, παράλληλα με την παγκόσμια πρεμιέρα του Revuelto SV, ήταν το Temerario Tricolore, που σηματοδοτεί την πρώτη έκδοση που φέρει το όνομα Tricolore από την Gallardo LP 550-2 Tricolore που παρουσιάστηκε το 2011. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, τα χρώματα της ιταλικής σημαίας επιστρέφουν στο τελευταίο ηλεκτροκίνητο όχημα υψηλής απόδοσης (HPEV) της Lamborghini, συνδυάζοντας την κληρονομιά της μάρκας με μια σύγχρονη έκφραση απόδοσης, καινοτομίας και εξατομίκευσης. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχεδιασμένη από την Lamborghini Centro Stile και ολοκληρωμένη σε συνεργασία με την Ad Personam, η Temerario Tricolore παρουσιάζει πώς η εξατομίκευση μπορεί να επεκταθεί πέρα ​​από την επιλογή χρωμάτων και υλικών και να γίνει αναπόσπαστο μέρος της δημιουργικής διαδικασίας. Το νέο Temerario Tricolore φέρει μια τολμηρή δίχρωμη εξωτερική σύνθεση. Το Blu Marinus Shiny ορίζει το κάτω τμήμα του αμαξώματος, ενώ το Bianco Monocerus εκτείνεται στις άνω επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων των άνω τμημάτων των θυρών και των φτερών.

Οι γυαλιστερές λεπτομέρειες Nero Noctis στους εξωτερικούς καθρέφτες, τις ζάντες, το κάλυμμα του κινητήρα, το πίσω και το άνω τμήμα δημιουργούν μια ακριβή αντίθεση μεταξύ των δύο κύριων χρωμάτων και ενισχύουν τις γλυπτικές αναλογίες του αυτοκινήτου. Οι δαγκάνες φρένων Rosso προσφέρουν μια περαιτέρω σπορ πινελιά, ενώ ένα ειδικό πράσινο, λευκό και κόκκινο γραφικό στο καπό αναφέρεται με υπερηφάνεια στην ιταλική σημαία. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αντίθεση δίνει επίσης έμφαση στη νέα σχεδιαστική γλώσσα που αναπτύχθηκε από την Lamborghini Centro Stile, από τις αιχμηρές μπροστινές επιφάνειες και τα εξαγωνικά φώτα ημέρας μέχρι τον εκτεθειμένο κινητήρα και τα λειτουργικά αεροδυναμικά στοιχεία που είναι ενσωματωμένα στο αμάξωμα. Το εσωτερικό ακολουθεί την ίδια δημιουργική προσέγγιση με το εξωτερικό.

Οι ταπετσαρίες Nero Ade συμπληρώνονται από τις ραφές αντίθεσης Rosso Alala, το επαναλαμβανόμενο εξαγωνικό μοτίβο δημιουργεί μια οπτική σύνδεση με τον εξωτερικό σχεδιασμό και την αδιαμφισβήτητη στυλιστική ταυτότητα της Lamborghini, ενώ η επιγραφή Tricolore είναι κεντημένη στα πάνελ των θυρών.

Το Temerario Tricolore διατηρεί την προηγμένη υβριδική αρχιτεκτονική του Lamborghini Temerario. Ο νέος κινητήρας V8 4.0lt με διπλό τούρμπο συνδυάζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες για να αποδώσει συνολική ισχύ 920 ίππων.