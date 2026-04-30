Η νέα Cayenne Coupe Electric σε τρεις εκδόσεις με ισχύ έως 1.156 ίππους

Έχοντας ως αφετηρία την εμβληματική γραμμή οροφής της 911 – γνωστή εντός της Porsche ως «flyline» – οι σχεδιαστές της Porsche εξέλιξαν την Cayenne SUV Electric και την παρουσίασαν και σε έκδοση Coupe.

Στην Ισπανία, προ ημερών, είχα την ευκαιρία να οδηγήσω την Cayenne Electric και να δω την Coupe, ωστόσο τώρα επιτράπηκε η δημοσίευση του σχεδίου και των χαρακτηριστικών της.

Η Coupe διαφέρει από την μπροστινή κολόνα Α και πίσω, ενώ το παρμπρίζ έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την έκδοση Coupe. Η δε προσαρμοζόμενη πίσω αεροτομή ενσωματώνεται στο αμάξωμα, ενώ ο τρόπος που το πίσω παρμπρίζ είναι τοποθετημένο στο ίδιο επίπεδο, με λιγότερους αρμούς, εξασφαλίζει μια καθαρή και μοντέρνα εμφάνιση.

Με αυτή τη σχεδίαση, η Coupe πέτυχε ακόμα καλύτερο συντελεστή αεροδυναμικής 0,23 (έναντι 0,25 του SUV), αυξάνοντας την αυτονομία κατά έως 18 χιλιόμετρα, φτάνοντας έως τα 669 χλμ.

Επίσης, το σύστημα Porsche Active Aerodynamics περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως: κινούμενα πτερύγια ψύξης αέρα και προσαρμοζόμενη πίσω αεροτομή.

Με μήκος 4,985μ. και πλάτος 1,980μ., η πλήρως ηλεκτρική Cayenne Coupe έχει τις ίδιες διαστάσεις μήκους και πλάτους με το SUV μοντέλο, αλλά είναι χαμηλότερη κατά 2,4εκ., στα 1,650μ.

Ο χώρος αποσκευών από 534 φτάνει έως 1.347 λίτρα με την αναδίπλωση των καθισμάτων, ενώ το frunk μπροστά κάτω από το καπό, συνεισφέρει σε επιπλέον 90 λίτρα. Τα πίσω καθίσματα σε διάταξη δύο θέσεων ή 2+1, ρυθμίζονται ηλεκτρικά κατά δύο τρόπους, και διατίθεται κοτσαδόρος με δυνατότητα ρυμούλκησης έως 3,5 τόνους. Για πελάτες με αυξημένες απαιτήσεις ανθεκτικότητας, διατίθεται επίσης πακέτο off-road για το Coupé.

Όπως η SUV έτσι και η Cayenne Electric Coupe θα είναι διαθέσιμη σε τρεις εκδόσεις: Cayenne Electric Coupe με ισχύ 300 kW (408 PS), και με overboost με Launch Control 325 kW (442 PS), Cayenne S Coupe Electric με 400 kW (544 PS), με overboost και με Launch Control 490 kW (666 PS), και Cayenne Turbo Coupe Electric με 630 kW (857 PS), με overboost και με Launch Control 850 kW (1.156 PS), που επιταχύνει στα 0–100 χλμ./ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα.

Στον εξοπλισμό φέρει προσαρμοζόμενη αεροανάρτηση με Porsche Active Suspension Management, ενώ οι Cayenne S Coupe Electric και Cayenne Turbo Coupe Electric, έχουν ως προαιρετικό το ενεργό σύστημα ανάρτησης Porsche Active Ride διατίθεται προαιρετικά. Η ενεργή τετραδιεύθυνση με γωνία διεύθυνσης έως πέντε μοίρες είναι διαθέσιμη ως έξτρα σε όλα τα μοντέλα.

Η Cayenne Coupe Electric προσφέρει ένα ψηφιακό και οδηγοκεντρικό σύστημα χειρισμού, με πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων, κεντρική οθόνη Flow Display, καθώς και οθόνη συνοδηγού και προαιρετικό σύστημα Head-up Display με τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας.

Με την πανοραμική γυάλινη ηλιοροφή – προαιρετικά με Variable Light Control, μια ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη μεμβράνη υγρών κρυστάλλων – και το πακέτο Sport Chrono, ο βασικός εξοπλισμός της Cayenne Coupe Electric είναι ακόμη πιο εκτεταμένος από αυτόν του SUV.