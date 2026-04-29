Άλλα ήθελε η Formula 1 και άλλα οι αυτοκινητοβιομηχανίες

Αν το ξεχάσατε, έχουμε επιστροφή στη δράση για τη Formula 1 αυτό το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι, με τον τέταρτο αγώνα στο Μαϊάμι, που θα ήταν έκτος αν δεν είχαν ακυρωθεί τα Grand Prix σε Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Κι εγώ είχαμε μια απουσία 5 εβδομάδων από τη δράση, και την αναθεώρηση ορισμένων κανονισμών από τη Formula 1, όσον αφορά το πώς θα εκκινούν τα μονοθέσια, και με τη διαχείριση της ενέργειας σε ορισμένα σημεία του αγώνα, χωρίς να έχει κοπάσει ο θόρυβος από τα πάνω κάτω που έχουν έρθει φέτος στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ύστερα από τον εξηλεκτρισμό των μονοθεσίων, ο δικός μας Νικόλας Τομπάζης, διευθυντής μονοθεσίων της FIA, μίλησε για όσα έγιναν ώστε να οδηγηθούμε σε αυτή τη κατάσταση.

Σύμφωνα με το Motorsport.com που βρέθηκε στη συνάντηση, ο επικεφαλής τεχνολογίας της διοικητικής αρχής στοχεύει σε μειώσεις κόστους για την επόμενη γενιά κινητήρων, ώστε η F1 να έχει μεγαλύτερη επιρροή στο δικό της πεπρωμένο. Αυτό που παραδέχθηκε ο Έλληνας τεχνικός, ήταν ότι δεν πρότεινε την σχεδόν 50/50 κατανομή της ηλεκτρικής ισχύος στην απόδοση του κινητήρα εσωτερικής καύσης, η οποία βρίσκεται στην καρδιά των τελευταίων κανονισμών, αλλά η ομάδα του ήταν που έπρεπε να μετατρέψει αυτή την ιδέα σε μια αγωνιστική πραγματικότητα.

Αυτή η διαδικασία απαιτούσε κάθε είδους συμβιβασμούς για να μετριαστούν οι εγγενείς προκλήσεις που εμπλέκονται στη διαχείριση των κύκλων ανάπτυξης και επαναφόρτισης αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας.

Χωρίς να κατηγορεί τους κατασκευαστές αυτοκινήτων που συμμετείχαν στην F1, παραδέχτηκε ότι οι προτεραιότητές τους στην αγορά, εκείνη την εποχή, ουσιαστικά υπαγόρευαν την αρχή του 50/50. Κι αυτό διότι η αυτοκινητοβιομηχανία είχε διεισδύσει πολύ στην υβριδική τεχνολογία και πήγαινε φουλ για απόλυτο εξηλεκτρισμό.

«Είναι αλήθεια ότι το πολιτικό τοπίο έχει αλλάξει και όταν συζητήσαμε τους ισχύοντες κανονισμούς, οι αυτοκινητοβιομηχανίες που συμμετείχαν, μας είπαν ότι δεν πρόκειται ποτέ ξανά να κατασκευάσουν άλλον νέο κινητήρα εσωτερικής καύσης», δήλωσε ο Τομπάζης. «Επρόκειτο να τους καταργήσουν σταδιακά και μέχρι το τέλος του έτους θα ήταν πλήρως ηλεκτρικές. Προφανώς αυτό δεν έχει συμβεί. Αυτό δεν υποτιμά τη σημασία της ηλεκτροκίνησης παγκοσμίως, αλλά δεν συνέβη όσο ειπώθηκε. Δεύτερον, μια από τις ιστορίες που δεν συζητούνται συχνά, επειδή δεν είναι κάτι ορατό, είναι ότι επιλέξαμε πλήρως βιώσιμα καύσιμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα αρκετά καλό αποτέλεσμα», είπε.

«Όσον αφορά στο πού θέλουμε να βρισκόμαστε στο μέλλον, πρέπει να προστατεύσουμε το άθλημα από την παγκόσμια μακροοικονομική κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να είμαστε όμηροι των αυτοκινητοβιομηχανιών που αποφασίζουν να συμμετέχουν στο άθλημά μας ή όχι. Θέλουμε να συμμετέχουν στο άθλημά μας, απολύτως – γι’ αυτό έχουμε εργαστεί τόσο σκληρά για να εξασφαλίσουμε νέες συμμετοχές. Αλλά δεν μπορούμε επίσης να μένουμε ξαφνικά ευάλωτοι, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη μείωση του κόστους», είπε ο Τομπάζης.

«Και τέλος, αν πρόκειται να αλλάξουμε κάτι για τον επόμενο κύκλο, πρέπει να αρχίσουμε να το συζητάμε πολύ σύντομα, επειδή ο χρόνος που χρειάζεται για να κατασκευαστεί μια μονάδα ισχύος και ένας κινητήρας και όλα αυτά είναι αρκετά μεγάλος. Οπότε, ναι, μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο να συζητάμε αυτά τα θέματα μόνο λίγους αγώνες αφότου ξεκινήσαμε, αλλά αυτός είναι ο φυσικός κύκλος της συζήτησης».

Κι εδώ που τα λέμε ο Τομπάζης έχεις δίκιο, καθώς όταν συμφωνήθηκε η αρχή 50/50 το καλοκαίρι του 2022, η πλήρης ηλεκτροκίνηση της αυτοκινητοβιομηχανίας θεωρήθηκε ως μια υπόθεση «πότε» και όχι «αν». Πολλές κυβερνήσεις παγκοσμίως είχαν δεσμευτεί να νομοθετήσουν την κατάργηση της χρήσης κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Ωστόσο, η υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων συνάντησε ζητήματα, με τα υψηλά κόστη, αντιδράσεις καταναλωτών, έλλειψη κινήτρων από πολλές αγορές, και βέβαια από τον πόλεμο στην Ουκρανία, που έφερε αύξηση της ενέργειας και έλλειψη πρώτων υλών.

Όπως και να έχει, η Formula 1 εφόσον προχωρήσει σε μείωση του κόστους ανάπτυξης και παραγωγής μονάδων ισχύος, θα βοηθούσε τις αυτοκινητοβιομηχανίες να παραμείνουν ενεργές στη Formula 1, ενώ θα μπορούσε και να ανοίξει την πόρτα σε ανεξάρτητους κατασκευαστές.