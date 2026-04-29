Μαθήματα οδήγησης Motocross για παιδιά κι εφήβους

Το KTM MX Junior Academy 2026 έρχεται με τρεις εκπαιδευτικές συναντήσεις
motorcross
Δημήτρης Μπαλής

Για δεύτερη χρονιά και μετά τη θετική ανταπόκριση που σημείωσαν οι περσινές ημερίδες, η ΑΜΟΤΟΕ σε συνεργασία με την KTM, που αντιπροσωπεύεται από τον όμιλο Πέτρος Πετρόπουλος, συνεχίζουν και το 2026 την διοργάνωση μαθημάτων οδήγησης Motocross για παιδιά κι εφήβους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια ηλικίας από 4 έως 16 ετών κι έχει ως βασικό στόχο την εκμάθηση του σωστού χειρισμού της μοτοσυκλέτας, την κατανόηση των βασικών αρχών ασφάλειας, τη σωστή χρήση του προστατευτικού εξοπλισμού, τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης, την υιοθέτηση υγιούς αθλητικού πνεύματος, και τη γνωριμία με τους κανόνες του αθλήματος, εντός και εκτός πίστας

Μάλιστα, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε παιδιά που δεν διαθέτουν δική τους μοτοσυκλέτα, καθώς η ακαδημία διαθέτει μοτοσυκλέτες για την κάλυψη των αναγκών.

Για το 2026 έχουν προγραμματιστεί τρεις εκπαιδευτικές συναντήσεις σε: Ζάκυνθο (Μάιος 2026), Αίγιο – Mx Land Aigio (Σεπτέμβριος 2026) και Νέα Μηχανιώνα (Οκτώβριος 2026).

Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο πιστοποιημένος προπονητής και βετεράνος αθλητής του Motocross, Γιώργος Ηλιόπουλος (Frozen).

