Θέλει βαθμούς η Citroen στο διπλό Grand Prix της Formula E στο Βερολίνο

Στο Βερολίνο είναι στραμμένα τα βλέμματα της Formula E, με τα ηλεκτρικά μονοθέσια, για έναν διπλό αγώνα, το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Μαΐου, στο εμβληματικό αεροδρόμιο Tempelhof, για τον 7ο και 8ο αγώνα της 12ης Σεζόν.

Επειδή έχω παρευρεθεί σε αγώνα παλαιότερα, πραγματικά γίνεται ένα απίστευτο σόου, πέριξ της πίστας, ενώ και η ίδια η πίστα, διαμορφωμένη στο αεροδρόμιο, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ιστορικό, ανακαινισμένο αεροδρόμιο, η πίστα των 2,374 χιλιομέτρων είναι γνωστή για την τραχιά της επιφάνεια στο οδόστρωμα, και την τεχνική της διάταξη.

Ο Νικ Κάσιντι, που τρέχει τώρα για τη Citroen, έχει κερδίσει τρεις φορές σε αυτή τη πίστα (2023, 2024 και 2025), ενώ ο δύο φορές πρωταθλητής της Formula E, Ζαν-Ερίκ Βερνιέ, κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες pole positions (4) και τις περισσότερες θέσεις στο βάθρο (8) στο Βερολίνο (8).

Ο διπλός αγώνας στο Βερολίνο θα παρουσιάσει δύο ξεχωριστές στρατηγικές προκλήσεις. Το Σάββατο 2 Μαΐου, θα περιλαμβάνει το Pit Boost μαζί με μια μόνο ενεργοποίηση της λειτουργίας Attack Mode διάρκειας έξι λεπτών, δίνοντας έμφαση στη διαχείριση ενέργειας, τον συγχρονισμό και την προσαρμοστικότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εισαγωγή του Pit Boost αναμένεται να ανατρέψει τη συνήθη ομάδα μονοθεσίων που το ένα κινείται κολλητά πίσω από το άλλο, δημιουργώντας πιο δυναμικά σενάρια στην εξέλιξη των αγώνων και ευκαιρίες για τολμηρές στρατηγικές αποφάσεις.

Αντίθετα, ο αγώνας την Κυριακή 3 Μαΐου θα έχει μια πιο παραδοσιακή μορφή, χωρίς Pit Boost, αλλά με οκτώ λεπτά Attack Mode διαθέσιμα για τις ομάδες, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν κατά την κρίση τους.

Η Citroen Racing φτάνει στο Βερολίνο βασιζόμενη στο δυνατό της ξεκίνημα αυτή την σεζόν. Η ομάδα ανέβηκε στο βάθρο στον πρώτο αγώνα στο Σάο Πάολο με τον Κάσιντι, ο οποίος έπειτα νίκησε στο Μεξικό. Με σταθερές επιδόσεις και αυξανόμενο ρυθμό, η ομάδα βρίσκεται σε καλή θέση καθώς το πρωτάθλημα εισέρχεται σε μια κρίσιμη φάση.

Τώρα, στο Βερολίνο είναι αποφασισμένη να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία που θα της παρουσιαστεί.