Η Racing Bulls – Ford φέρνει το καλοκαίρι στο Μαϊάμι

Με νέο χρωματισμό που φέρνει το καλοκαίρι, θα εμφανιστεί η Racing Bulls – Ford αυτό το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι, για τον 4ο αγώνα της Formula 1.

Εμπνευσμένη από το Red Bull Summer Edition Sudachi Lime, η εμφάνιση summer-sun yellow είναι φρέσκια, καλοκαιρινή, έντονη, ζωντανή και φτιαγμένη για να ξεχωρίζει. Το κίτρινο μοτίβο εσπεριδοειδών αποτυπώνει τις περίπλοκες υφές που βρίσκονται μέσα στο φρούτο, φέρνοντας μια νέα εμφάνιση που συνδυάζει την απόδοση με την ενέργεια του GP του Μαϊάμι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οδηγοί της ομάδας, Λίαμ Λόουσον και Αρβιντ Λίντμπλαντ, είδαν την εμφάνιση για πρώτη φορά στο Ski-Doos.

«Το Μαϊάμι έχει γίνει ένα ξεχωριστό μέρος για τη Racing Bulls – Ford. Τα τελευταία δύο χρόνια, χρησιμοποιήσαμε αυτόν τον αγώνα για να παρουσιάσουμε κάτι τολμηρό και μοναδικό, και αυτή η τελευταία εμφάνιση δεν αποτελεί εξαίρεση. Η εμφάνιση της Red Bull Summer Edition αντανακλά ποιοι είμαστε ως ομάδα – δημιουργικοί και πρόθυμοι να ξεπεράσουμε τα όρια», ανέφερε ο Πίτερ Μπάιερ, διευθύνων σύμβουλος της ομάδας.

Τα μονοθέσια θα βγουν στην πίστα την Παρασκευή 1 Μαΐου για τις ελεύθερες δοκιμές.