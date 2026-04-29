Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου στοχοπροσηλωμένη στο «Vision Zero»

Η συστηματική επένδυση της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου στην Οδική Ασφάλεια με βασικό στόχο το «Vision Zero» έως το 2050, δηλαδή μηδενικοί θάνατοι σε οδικά ατυχήματα, φέρνει σημαντικά αποτελέσματα, άμεσα συγκρίσιμα με αυτά που συναντάμε σε ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους, όπως αναφέρθηκε στην ετήσια Συνέντευξη Τύπου στη Λάρισα.



Ο δείκτης θνησιμότητας στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου παραμένει στο μισό του μέσου όρου των ελληνικών αυτοκινητόδρομων για δεύτερη συνεχή χρονιά. Πιο συγκεκριμένα, με 1,56 θανάτους ανά δισεκατομμύριο οχηματοχιλιόμετρα για το 2025, η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ξεχωρίζει με επιδόσεις που συγκρίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου τονίζει πως τα αποτελέσματα που φέρει δεν οφείλονται στην τύχη, αλλά στην οργανωμένη λειτουργία και στο συστηματικό έλεγχο, καθώς αντιμετωπίζει την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο ως μία διαρκή κοινωνική επένδυση και στρατηγική επιλογή και όχι ως μία συμβατική υποχρέωση.

Στη χώρα μας, το 2025 σημειώθηκε μείωση των θανάτων από τροχαία κατά 22%, ωστόσο η επίδοση αυτή συνεχίζει να βρίσκεται 16% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Επένδυση στην τεχνολογία για την πρόληψη

Εκτός του συστηματικού ελέγχου, τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν και από την επένδυση της εταιρείας σε προηγμένες τεχνολογίες που υποστηρίζουν το έργο των Τμημάτων Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων.

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου έχει θέσει στη διάθεση των διευθύνσεων της Τροχαίας εξελιγμένα εργαλεία μέσω των οποίων αναδεικνύεται πλέον με σαφήνεια η πραγματική έκταση του προβλήματος των οδικών παραβάσεων που συμβαίνουν στα οδικά δίκτυα της χώρας μας.

Ποια είναι, λοιπόν, η πιο κοινή παράβαση;

Το ποσοστό των οδηγών που υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας μέσα στις σήραγγες, καθώς και η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας αποτελούν τις πιο συχνές παραβάσεις. Για την ακρίβεια, παρά τις 4.325 καταγεγραμμένες παραβάσεις ορίων ταχύτητας, η συμμόρφωση παραμένει πρόκληση, καθώς το 70% των οδηγών εξακολουθεί να υπερβαίνει τα όρια εντός των σηράγγων.

Όσον αφορά τα επαγγελματικά οχήματα, η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου σημειώνει κατά την περίοδο αναφοράς πως μέσω των «ευφυών» ταχογράφων 2ης γενιάς εντοπίστηκαν 15.500 παραβάσεις υπέρβασης ωραρίου οδήγησης. Επιπλέον, τα συστήματα ζύγισης κατέδειξαν ότι το 10% των βαρέων οχημάτων κυκλοφορεί υπέρβαρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πιλοτικό σύστημα ανίχνευσης αντίθετης κίνησης οδήγησε στη μείωση των περιστατικών κατά 90%, αποδεικνύοντας την αξία της έγκαιρης τεχνολογικής παρέμβασης.

Η υγεία σημαντικός παράγοντας για τους επαγγελματίες οδηγούς

Τι σχέση μπορεί να έχει η υγεία με την οδική ασφάλεια, μπορεί να αναρωτηθεί κανείς. Και, όμως, συνδέονται άμεσα.

Σύμφωνα με έρευνα για την κόπωση των επαγγελματιών οδηγών που πραγματοποίησε η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οι οδηγοί βρίσκονται σε υψηλό μεταβολικό κίνδυνο, με τη φυσική κατάσταση να αποτελεί τον κυριότερο κίνδυνο.

Ο κ. Γεώργιος Σακκάς, επίκουρος καθηγητής του τμήματος ΤΕΦΑΑ στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τόνισε πως η Οδική Ασφάλεια δεν κρίνεται μόνο από το όχημα, το δρόμο ή την τήρηση του νόμου. Κρίνεται και από την κατάσταση του ίδιου του οδηγού. Από το αν είναι κουρασμένος, από το αν κοιμάται καλά, από το αν έχει επιβαρυμένη υγεία, από το αν είναι πραγματικά «fit to drive», ενώ έδωσε ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως αν θέλουμε ασφαλέστερους δρόμους, πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην πρόληψη.

Αναλυτικά η έρευνα:

Σωματική Κατάσταση: 9 στους 10 οδηγούς είναι υπέρβαροι (μέσο BMI 31,1), ενώ η μεταβολική τους ηλικία είναι 4-5 χρόνια μεγαλύτερη από τη βιολογική.

Αρτηριακή Πίεση: 2 στους 3 έχουν υψηλή πίεση (στάδιο Ι), γεγονός που επιβαρύνει την υγεία τους κατά την οδήγηση.

Ποιότητα Ύπνου: 1 στους 3 έχει κακή ποιότητα ύπνου, η οποία επιδεινώνει την ψυχική υγεία και την υπνηλία.

Ιστορικό: Το 20% των ερωτηθέντων έχει ήδη εμπλακεί σε κάποια μορφή τροχαίου ατυχήματος.

Αξίζει να αναφερθεί πως η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου επενδύει εκατομμύρια ευρώ για την Οδική Ασφάλεια τόσο για τις δράσεις όσο και στον τομέα της έρευνας. Μάλιστα, έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα στην έρευνα που αφορά την κόπωση επαγγελματιών οδηγών βαρέων οχημάτων.

Ως η βασική κύρια αρτηρία εμπορευματικών μεταφορών της χώρας, θέτει την προστασία των επαγγελματιών οδηγών στο επίκεντρο, καθώς η διασφάλιση της ομαλής διακίνησης προϊόντων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια όσων βρίσκονται στη θέση του οδηγού.

Στόχοι και δράσεις για το 2026: Προς το «Vision Zero»

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου προσφέρει σημαντικό έργο στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας. Η πολυετής δράση της, αλλά και η συλλογή και αξιοποίηση των δεδομένων από τις ενέργειες όλων αυτών των ετών δραστηριοποίησης αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία η εταιρεία χτίζει τη στρατηγική της και θέτει τους στόχους της μέχρι να φτάσει στο «Vision Zero».

Έτσι, με στόχο τους μηδενικούς θανάτους έως το 2050, η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου κλιμακώνει τις δράσεις της για την Οδική Ασφάλεια και το 2026. Πιο συγκεκριμένα:

Εστίαση στην εμπορευματική κίνηση και την κόπωση των επαγγελματιών οδηγών: Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου επεκτείνει τη στρατηγική της συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την έρευνα της κόπωσης των επαγγελματιών οδηγών.

Προστασία πανίδας: Στοχευμένες παρεμβάσεις σε 98 τεχνικά σημεία για την ασφαλή διέλευση της άγριας πανίδας και εγκατάσταση 20 καμερών αυτόματης ανίχνευσης.

Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση: Ανάπτυξη διαδραστικής πλατφόρμας εκπαίδευσης και συνέχιση των προγραμμάτων σε σχολεία σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς».

Συνεργασία με τα τρία Τμήματα Τροχαίας Αυτ/μων του έργου: Αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών για την ασφαλή διαχείριση των συμβάντων εντός του αυτοκινητόδρομου.

Επενδύσεις σε υποδομές και βαριά συντήρηση

Η Οδική Ασφάλεια θωρακίζεται μέσω ενός εκτεταμένου προγράμματος βαριάς συντήρησης. Το 2025, η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου υλοποίησε έργα ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το 2026, ο προϋπολογισμός για τη βαριά συντήρηση και τα νέα έργα έχει αυξηθεί στα 35 εκατομμύρια ευρώ.

Σημαντικά ορόσημα έργων:

Σήραγγα Κατερίνης: Τον Οκτώβριο του 2025 παραδόθηκε στην κυκλοφορία πλήρως αναβαθμισμένη.

Πρόγραμμα Γεφυρών: Από το 2019 έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε 31 γέφυρες, ενώ 4 βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πρόσθετα έργα: Το πλάνο του 2026 περιλαμβάνει επίσης γεωτεχνικά έργα, αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και περιβαλλοντική αναβάθμιση του Δικτύου.

Επιχείρηση εκπαιδευτικής διάσωσης στην Κοιλάδα των Τεμπών

Στο πλαίσιο του απολογισμού και της ενημέρωσης για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της, η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου σε συνεργασία με την ΕΜΑΚ, διοργάνωσε με επιτυχία και υψηλό βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας, μία σύνθετη εκπαιδευτική άσκηση διάσωσης εναερίτη στην κοιλάδα των Τεμπών.

Η ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα άσκηση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου διήμερου αποκλεισμού της περιοχής για τις εξαμηνιαίες εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης των συστημάτων βραχοπροστασίας, δίνοντας την ευκαιρία για μια ρεαλιστική προσομοίωση σε πραγματικές συνθήκες πεδίου.

Το σενάριο προέβλεπε ένα απαιτητικό περιστατικό. Τον τραυματισμό εναερίτη σε απότομο βραχώδες πρανές σε υψόμετρο περίπου 70 μέτρων από το επίπεδο της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Η κινητοποίηση ήταν άμεση και περιλάμβανε τα εξής στάδια:

Παροχή πρώτων βοηθειών: Ο εναερίτης συνεργάτης του τραυματία προσέγγισε το σημείο με ασφάλεια και παρείχε τις πρώτες βοήθειες, χρησιμοποιώντας το φορητό εξοπλισμό των εναεριτών.

Συντονισμός: Ενημερώθηκε άμεσα ο επιτόπου υπεύθυνος Τεχνικός, το Κέντρο Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμου (ΚΔΑ) και η 8η ΕΜΑΚ.

Επέμβαση ΕΜΑΚ: Η ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ, υπό την καθοδήγηση του τεχνικού προσωπικού και κάνοντας χρήση των χαρτών πρόσβασης, προσέγγισε το σημείο μέσω σηματοδοτημένου μονοπατιού για την ασφαλή μεταφορά του τραυματία.

Υποστήριξη Πεδίου: Οι υπόλοιπες ομάδες εναεριτών συνέδραμαν στην προεργασία της διάσωσης και στην καθοδήγηση των διασωστικών δυνάμεων στο δύσβατο σημείο.

Στην εντυπωσιακή εκπαιδευτική άσκηση συμμετείχαν στελέχη της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, εξειδικευμένες ομάδες εναεριτών, η 8η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.), καθώς και εξειδικευμένοι γεωλόγοι-εναερίτες της ελβετικής GEOTEST AG.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος του προγράμματος συνεχούς εκπαίδευσης της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Με τέτοιες εκπαιδεύσεις ενισχύεται ο συντονισμός μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων και διασφαλίζεται ότι, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, η προστασία και η ασφάλεια των εργαζομένων και των χρηστών του αυτοκινητόδρομου παραμένει αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.