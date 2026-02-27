MotoGP: Καυτός με ρεκόρ πίστας έκανε στην Ταϊλάνδη ο Marco Bezzecchi και ετοιμάζεται για την pole position

Έχοντας ανανεώσει πρόσφατα το συμβόλαιό του με την Aprilia, τουλάχιστον έως το 2028, και αφού την περασμένη εβδομάδα στις επίσημες δοκιμές κατέρριψε το ρεκόρ γύρου στην Ταϊλάνδη, ο Μάρκο Μπετσέκι έκανε σήμερα ένα ακόμα ρεκόρ γύρου στην ίδια πίστα, στα πρώτα δοκιμαστικά για τον πρώτο αγώνα του MotoGP.

Ο Ιταλός αναβάτης της Aprilia άφησε πίσω του 4 δέκατα του δευτερολέπτου τον περσινό παγκόσμιο πρωταθλητή Μαρκ Μάρκεθ με τη Ducati, δείχνοντας ότι φέτος η Aprilia θέλει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα από πέρυσι, όταν στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος πήγε εξαιρετικά.

Ένας άλλος πρωταθλητής, του 2022 και του 2023, ο Φραντσέσκο Μπανιάια, με την άλλη εργοστασιακή Ducati, έκανε πολύ κακή εμφάνιση με τον 15ο χρόνο, που σημαίνει ότι αύριο Σάββατο στις κατατακτήριες δοκιμές θα βρεθεί στο Q1, δηλαδή θα παλέψει για μια θέση από την 11η και κάτω στην εκκίνηση.

Τα σκούρα σύννεφα και οι ελάχιστες ψιχάλες προβλημάτισαν κάπως τους αναβάτες για το πότε έπρεπε να πιέσουν για καλύτερο χρόνο και πραγματικά ορισμένοι επηρεάστηκαν αρκετά.

Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με τη Ducati της VR46 έκανε 3ο χρόνο, με τον Πέδρο Ακόστα και την ΚΤΜ να ακολουθεί και να έπεται ο πρωταθλητής του 2024 Χόρχε Μαρτίν με την άλλη Aprilia, φανερώνοντας ότι επανέρχεται σε δυναμικούς χρόνους μετά από τη χαμένη περσινή χρονιά έπειτα από τραυματισμούς και εγχειρήσεις.

Ο περσινός δεύτερος του πρωταθλήματος Αλεξ Μάρκεθ με τη Ducati της Gresini ήταν 6ος, και ακολούθησαν ο Ζοάν Μιρ με την εργοστασιακή Honda, ο Μπραντ Μπίντερ με την εργοστασιακή ΚΤΜ, ο Αϊ Ογκούρα με την Trackhouse Aprilia και ο Ζοάν Ζαρκό με τη Honda LCR.

Όλοι αυτοί οι 10 αναβάτες θα βρεθούν στο αυριανό Q2 για να δώσουν τη μάχη της pole position.

Εκτός του Μπανιάια, στο Q2 δεν πέρασαν ο Φάμπιο Κουαρταράρο της Yamaha που ήταν 16ος, ο Ραούλ Φερνάντσες με την Trackhouse Aprilia, ο Μάβερικ Βινιάλες με την KTM της Tech3, κι άλλοι οδηγοί μεταξύ των οποίων και οι δύο ρούκι του πρωταθλήματος Ντιόγκο Μορέιρα με Honda LCR και Τόπρακ Ρασγκατλίογλου με Pramac Yamaha.

Αύριο Σάββατο θα έχουμε τα δύο Q1 και Q2 για τις θέσεις κατάταξης, κι έπειτα τον αγώνα Sprint με το μεγάλο Grand Prix την Κυριακή.