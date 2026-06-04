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Η BYD φέρνει την plug-in hybrid τεχνολογία στα supermini αυτοκίνητα

Λανσάρισμα του BYD Dolphin G DM-i με τις παραδόσεις να αναμένονται το φθινόπωρο
dolphin-g-dm-i
Δημήτρης Μπαλής
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Μια ακόμα πρόταση στα plug-in hybrid αυτοκίνητα φέρνει η κινεζική BYD, η οποία εντός του Ιουνίου λανσάρει ένα  compact hatchback μοντέλο, το Dolphin G DM-i.

Πρόκειται για το μοναδικό supermini που φέρει plug-in Super Hybrid σύστημα με τεχνολογία DM, ικανό να προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, διαθέτοντας ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο μπροστά, αλλά και θερμικό κινητήρα στο μπροστινό μέρος. Ετσι, χαρίζει ηλεκτρικά χιλιόμετρα τα οποία αναμένουμε να μάθουμε πόσα είναι, καθώς η εταιρεία δεν ανακοίνωσε τεχνικές προδιαγραφές, αλλά και πολλά συνολικά, μαζί με τη βενζίνη, με τη BYD να επισημαίνει ότι θα ξεπερνούν και τα 1.000 χλμ., νούμερο εντυπωσιακό.

Στο μήκους 4,16μ., και πλάτους 1,825μ. μοντέλο, η κίνηση μεταφέρεται στον μπροστινό άξονα.

dolphin-g-dm-i

Σημειώνουμε ότι το Dolphin G DM-i είναι το πρώτο μοντέλο που εξελίχθηκε από τη BYD ειδικά για τις αγορές εκτός Κίνας, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την ευρύτερη πρόσβαση στη βιώσιμη κινητικότητα νέας ενέργειας.

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