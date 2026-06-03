Driveit

Νικητής στον πρώτο αγώνα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Autocross ο 15χρονος Βασίλης Ηλιόπουλος

O νεαρός έβαλε στο χάρτη του ευρωπαϊκού μηχανοκίνητου αθλητισμού το ελληνικό Crosscar
iliopoulos-crosscar-
Δημήτρης Μπαλής
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σπουδαίο ξεκίνημα για τον 15χρονο Βασίλη Ηλιόπουλο, ο οποίος κέρδισε τον 1ο αγώνα Autocross του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, που έγινε στη Musa της Λετονίας.

Συνοδευόμενος από τον πατέρα του Παναγιώτη, ο Βασίλης έδειξε τις δυνατότητές του, με την άρτια προετοιμασία και τη μεθοδικότητά του, πετυχαίνοντας την πρώτη ελληνική νίκη επί ευρωπαϊκού εδάφους

Σε μία εντελώς νέα για αυτόν πίστα, ο οδηγός του Crosscar TN11-Junior, έκανε με την πρώτη του βόλτα το δεύτερο χρόνο στο timedqualifying το Σάββατο το πρωί, ενώ στις μάχες των προκριματικών έφερε δύο δεύτερες και μια πρώτη θέση. 

iliopoulos-crosscar-

Στον τελικό της Κυριακής ο Βασίλης έστριψε δεύτερος στην πρώτη στροφή και μέσα σε μισό μόλις γύρο με απόλυτη μαεστρία και ψυχραιμία, προσπέρασε τον προπορευόμενο νεαρό Ιταλό οδηγό για να βρεθεί έτσι στην πρώτη θέση την οποία κράτησε μέχρι και την καρό σημαία.

Το επόμενο Σαββατοκύριακο έπεται και συνέχεια, αφού ο πρωτοπόρος, πλέον, στο πρωτάθλημα Βασίλης, θα ταξιδέψει στη Λιθουανία για τον δεύτερο αγώνα του θεσμού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Driveit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
155
131
96
85
66
Driveit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo