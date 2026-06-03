Η Stellantis Pro One θα λανσάρει 11 νέα επαγγελματικά μοντέλα παγκοσμίως έως το 2030

Η Stellantis Pro One, η παγκόσμια επιχειρηματική μονάδα επαγγελματικών οχημάτων του ομίλου Stellantis (Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Peugeot, Citroen, DS, Opel), παρουσίασε τη φιλόδοξη στρατηγική της για έως το 2030.

Με περίπου 1,65 εκατομμύρια πωλήσεις το 2025, από όλες τις μάρκες, πρόκειται να παρουσιάσει 11 νέα μοντέλα έως το 2030, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης των βασικών μοντέλων και της εισαγωγής νέων οχημάτων. Το σχέδιο περιλαμβάνει την κυκλοφορία δύο νέων πλατφορμών πολλαπλών ενεργειακών συστημάτων (ηλεκτρικών, υβριδικών και εσωτερικής καύσης), που τροφοδοτούνται από την αρχιτεκτονική STLA Brain, για μεσαίου και μεγάλου μεγέθους φορτηγά.

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Επίσης, η Stellantis Pro One συνεχίζει τον μετασχηματισμό της σε έναν πλήρες πάροχο οικοσυστήματος, ενσωματώνοντας συνδεσιμότητα, υπηρεσίες και Τεχνητή Νοημοσύνη για να προσφέρει βελτιωμένη απόδοση, και αξία για τον πελάτη.

Παράλληλα, προανήγγειλε τη δημιουργία ενός αυτόνομου, πρωτότυπου οχήματος «Box on Wheels» στο IAA Autoshow Hannover, στη Γερμανία, προσφέροντας ένα όχημα χωρίς οδηγό με μηδενικές εκπομπές καυσαερίων σε συνδυασμό με ένα πλήρες σύνολο υπηρεσιών που να μειώνουν σημαντικά το λειτουργικό κόστος.