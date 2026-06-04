Κωνσταντίνος Καπούνταλης – Ένας ταλαντούχος 17χρονος που αξίζει να στηριχτεί

Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός δεν είναι απλώς ένα χόμπι για τον Κωνσταντίνο Καπούνταλη, αλλά το πάθος και ο τρόπος ζωής του.

Ηδη από την ηλικία των 7 ετών, έχει αφιερωθεί πλήρως στην οδήγηση, με συνεχή προσπάθεια να εξελίσσεται, ώστε να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο, έχοντας ως στόχο να εξελιχθεί και να κάνει καριέρα στο εξωτερικό σε υψηλό επίπεδο.

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Ο 17χρονος αναβάτης, προπονείται εντατικά με IMR 160κ.εκ. και CF 300κ.εκ., διατηρώντας άριστη φυσική κατάσταση, καθώς πιστεύει ότι η φυσική αντοχή και η πνευματική ετοιμότητα είναι τα θεμέλια της επιτυχίας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Μέσα από την καθημερινή του προπόνηση, δουλεύει μεθοδικά για να αποδώσει στο 100% σε κάθε αγώνα. κάνοντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην αγωνιστική του πορεία.

Καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και κοστοβόρο άθλημα, ο Κωνσταντίνος με τα αποτελέσματα που έχει φέρει αξίζει να στηριχθεί, προκειμένου να πετύχει ακόμα περισσότερα από όσα έχει σημειώσει.

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Επισημαίνω ότι το 2019 πρώτη συμμετοχή στο Mini GP, με 2η και 3η θέση με IMR 90κ.εκ. Το 2025 στο BMU Championship CFmoto 300κ.εκ., είχε στις Σέρρες 2η και 1η θέση, στο Pleven 4η και 2η θέση, στην Τουρκία δύο φορές 3η θέση, σΤο Ευρωπαϊκό BMU 2025 τη 2η θέση και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων 2025 τη 1η θέση.

Φέτος θα συμμετέχει στο Alpe Adria R7 International CUP, στην κατηγορία Sport Bike / R7 CUP με τη νέα Yamaha R7.