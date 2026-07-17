Ο Max Verstappen με Red Bull – Ford ταχύτερος στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά της Formula 1 στο Βέλγιο

Να λοιπόν που σε μια πίστα γεμάτη προκλήσεις, όπως το Spa-Francorchamps του Βελγίου, για το 10ο Grand Prix της Formula 1, ο Μαξ Φερστάπεν έδειξε ότι αισθάνεται καλά με τη Red Bull – Ford.

Κι ενώ στο προηγούμενο Grand Prix της Μ. Βρετανίας εγκατέλειψε από την 3η θέση, από αστοχία στην πίσω αεροτομή, τώρα που η ομάδα πήγε σε κλασική λύση και όχι σε περιστρεφόμενη, ο Ολλανδός πέτυχε τον καλύτερο χρόνο στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά.

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Πίσω οι δύο Ferrari με Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ, σε απόσταση 1,5 και 2 δέκατα του δευτερολέπτου, ενώ τέταρτο χρόνο έκανε ο Ισάκ Χάτζαρ με την άλλη Red Bull – Ford, δείχνοντας την ετοιμότητα της αυστριακής ομάδας.

Ο Όσκαρ Πιάστρι με McLaren περιορίστηκε σε 5ο χρόνο, ενώ ο επικεφαλής της βαθμολογίας Κίμι Αντονέλι με Mercedes, ήταν μισό δευτερόλεπτο πιο αργός από τον Φερστάπεν.

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Ο Λάντο Νόρις έκανε 7ο χρόνο, όμως θα περιμένουμε τις κατατακτήριες δοκιμές για τον χρόνο που θα κάνει, καθώς άλλαξε μοτέρ στη McLaren και έχει ποινή 10 θέσεις στην εκκίνηση.

Ο Τζορτζ Ράσελ με την άλλη Mercedes ήταν 8ος, ο Άρβιντ Λίντμπλαντ με τη Racing Bulls – Ford είχε 9ο χρόνο και τη δεκάδα έκλεισε ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο με Audi.

Αργότερα, σήμερα, θα έχουμε το δεύτερο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών.