Ο Φινλανδός Sami Pajari με Toyota προηγείται στο Ράλι Εσθονίας του WRC

Μετά το τραχύ και πετρώδες ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, σειρά πήραν οι χωμάτινοι, αλλά πιο ομαλοί δρόμοι της Εσθονίας, για το 9ο ράλι της χρονιάς του WRC.

Στην Εσθονία, με όλα τα δυνατά πληρώματα παρόντα, ο Σάμι Παχάρι, που ήταν 4ο στο Ακρόπολις, με Toyota GR Yaris Rally 1 έχει κερδίσει και τις 3 ειδικές διαδρομές που έχουν γίνει μέχρι τώρα στην πρώτη μέρα του αγώνα, κι ενώ απομένουν ακόμα 4 για το σημερινό πρόγραμμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μόλις 4, 1 δευτ. πίσω βρίσκεται ο άτυχος του ελληνικού αγώνα, Όλιβερ Σόλμπεργκ με ίδιο αυτοκίνητο, ενώ ακολουθεί στα 8 δέκατα του δευτερολέπτου πίσω του ο επίσης άτυχος στην Ελλάδα Αντριέν Φορμό με Hyundai i20N Rally1, και 6,3 δευτ. Πίσω του ο Τιερί Νεβίλ με ένα ακόμα Hyundai.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIA World Rally Championship (@officialwrc)

Ο θριαμβευτής του Ακρόπολις, Σεμπαστιάν Οζιέ με Toyota, απέχει 14,6 δευτ. από την κορυφή και δίνει τη μάχη, ενώ πίσω του βρίσκεται ο Τσόσουα Μακ Ερλιν με Ford Puma Rally1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τακαμότο Κατσούτα, με Toyota, που γιορτάζει 100 αγώνες στο WRC και είναι δεύτερος στη βαθμολογία, 11 βαθμούς πίσω από τον Έλφιν Έβανς, είναι 7ος, ενώ ο Έβανς είναι με Toyota 9ος, με 27,5 δευτ. διαφορά από τον πρώτο Παχάρι.

Ο αγώνας έχει πολύ δρόμο ακόμα.