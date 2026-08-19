Οι Simply Clever «έξυπνες» λύσεις της Skoda

Πριν από αρκετά χρόνια η Skoda εμφάνισε κάποια αξεσουάρ, όπως μια ομπρέλα και μια ξύστρα πάγου, τα οποία ονόμασε Simply Clever λύσεις και, πράγματι, ήταν τόσο έξυπνες στον τρόπο αποθήκευσής τους, αλλά και πρακτικές ως προς τη χρήση τους.

Με τα χρόνια οι λύσεις αυτές διευρύνθηκαν, καθώς στη γκάμα των μοντέλων της τσέχικης μάρκας προστέθηκαν και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με επιπρόσθετες ανάγκες.

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Οι Simply Clever λύσεις είναι από θήκες μπουκαλιών στις πόρτες χωρητικότητας έως 1,5 λίτρου, αποθηκευτικούς χώρους στο πίσω μέρος της κεντρικής κονσόλας, πρακτικό καλαθάκι απορριμμάτων στη θήκη της πόρτας, τέσσερις θύρες USB-C ισχύος έως 45 W για τη φόρτιση κινητών τηλεφώνων, tablet, ακουστικών και power bank, αεριζόμενο Phone Box για την αποφυγή υπερθέρμανσης του smartphone κατά την ασύρματη φόρτιση, ομπρέλα στην πόρτα του οδηγού ή και στου συνοδηγού, θήκες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων, πρόσθετες θύρες USB-C, για τους πίσω επιβάτες, το Sleep Package στα Octavia και Superb, δίχτυα, γάντζοι για τσάντες, έως και στοιχεία συγκράτησης Cargo.

Στα δε ηλεκτρικά μοντέλα, υπάρχει η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών, είτε μέσω πρίζας 230 V στον χώρο αποσκευών είτε μέσω ειδικού αντάπτορα που συνδέεται στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου, ενώ το Camp Mode έχει σχεδιαστεί για περιστασιακή διανυκτέρευση στο αυτοκίνητο. Όταν ενεργοποιηθεί μέσω της εφαρμογής MySkoda, διατηρεί την επιλεγμένη θερμοκρασία στην καμπίνα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Στο δε 7θέσιο Peaq, υπάρχει και το προαιρετικό Relax Package, που περιλαμβάνει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα καθίσματα με πιστοποίηση AGR και λειτουργία μασάζ, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εργονομικά υποπόδια και, στα εσωτερικά Suite, αερισμό καθισμάτων.

Καταλήγοντας, η εφαρμογή MySkoda περιλαμβάνει εργαλείο σχεδιασμού διαδρομών με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης, απλοποιώντας την προετοιμασία του ταξιδιού.