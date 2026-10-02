Το Grand Prix του Μπαχρέιν στη… Μαλαισία

Ο ένας από τους δύο αγώνες της Formula 1 που ακυρώθηκαν τον περασμένο Απρίλιο, το Grand Prix του Μπαχρέιν (το άλλο ήταν της Σαουδικής Αραβίας), μεταφέρθηκε για τώρα.

Όμως, όχι στο ίδιο μέρος, αλλά στη… Μαλαισία, η οποία έστω με αυτόν τον τρόπο επανέρχεται με την πίστα Σεπάγκ στη Formula 1 έπειτα από 9 χρόνια απουσίας.

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Η πίστα, που βρίσκεται λίγα μόλις χιλιόμετρα έξω από την Κουάλα Λουμπούρ, έχει μήκος 5.543 μέτρα και συνδυάζει μεγάλες ευθείες με μια αλληλουχία γρήγορων καμπών, οι οποίες συγκεντρώνονται κυρίως στο μεσαίο τομέα.

Για την επιστροφή στην Κουάλα Λουμπούρ, η Pirelli επέλεξε τις γόμες C2, C3 και C4, οι οποίες ορίζονται, αντίστοιχα, ως σκληρή γόμα, μέση γόμα και μαλακή γόμα.

Η πίστα έχει υποστεί αρκετές τροποποιήσεις τα τελευταία χρόνια.

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Οι ομάδες θα βρεθούν επίσης αντιμέτωπες με την έλλειψη διαθέσιμων δεδομένων. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν ιστορικό προορισμό, καμία ομάδα δεν διαθέτει πραγματικά ουσιαστικά σημεία αναφοράς σχετικά με τη σημερινή γενιά μονοθεσίων της Formula 1. Ως εκ τούτου, οι ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής θα είναι κρισιμότερες από ό,τι συνήθως, τόσο για τους οδηγούς —οι οποίοι θα πρέπει να εξοικειωθούν με μια πίστα που πολλοί γνωρίζουν μόνο από τον προσομοιωτή – όσο και για τις ομάδες, οι οποίες οφείλουν να βρουν το σωστό ζύγισμα του μονοθεσίου και να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά των ελαστικών. Παράλληλα με τα πολυάριθμα τεχνικά ερωτηματικά, οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να προσθέσουν ένα ακόμη επίπεδο δυσκολίας. Οι απογευματινές καταιγίδες αποτελούν σύνηθες φαινόμενο στην περιοχή στις αρχές Οκτωβρίου και μπορούν να επηρεάσουν οποιαδήποτε περίοδο δοκιμών ή αγώνα μέσα στο τριήμερο. Η έντονη ζέστη, η υψηλή υγρασία και οι αιφνίδιες νεροποντές υπήρξαν διαχρονικά από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά του Grand Prix Μαλαισίας κατά τα χρόνια που αποτελούσε σταθερό σταθμό στο καλεντάρι της Formula 1.

Η Σεπάνγκ αποτέλεσε μέρος του προγράμματος της Formula 1 από το 1999 έως το 2017. Ο οδηγός με τις περισσότερες νίκες στην Κουάλα Λουμπούρ είναι ο Σεμπαστιάν Φέτελ με τέσσερις επιτυχίες, μία παραπάνω από τους Μίκαελ Σουμάχερ και Φερνάντο Αλόνσο. Μεταξύ των κατασκευαστών, η Scuderia Ferrari κατέχει το ρεκόρ με 7 νίκες.