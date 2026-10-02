Πολύ δυνατή σήμερα η Red Bull – Ford στα δοκιμαστικά της Formula 1 στη Μαλαισία

Στον 16ο αγώνα της χρονιάς στη Formula 1 βρισκόμαστε από σήμερα.

Στη Μαλαισία, όπου θα πραγματοποιηθεί το ακυρωθέν από τον Απρίλιο Grand Prix του Μπαχρέιν, είχαμε σήμερα τα δύο σκέλη των ελεύθερων δοκιμαστικών.

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Στο πρώτο, σε στεγνό οδόστρωμα, ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford ήταν ο ταχύτερος και ο ομόσταβλός του Ισάκ Χάτζαρ τρίτος, με δεύτερο τον Τζορτζ Ράσελ, νικητή στο Αζερμαϊτζάν με τη Mercedes, και τέταρτο τον Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari, ενώ ο επικεφαλής της βαθμολογίας Κίμι Αντονέλι με την άλλη Mercedes ήταν 5ος.

Στο δεύτερο σκέλος επαληθεύεται η πρόβλεψη για βροχή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, με τους οδηγούς να βγαίνουν από νωρίς στην πίστα να κάνουν χρόνους.

Τελικά, ο Λεκλέρ ήταν ταχύτερος με δεύτερο τον Χάτζαρ, τρίτος τον Νόρις με τη McLaren και τέταρτο τον Φερστάπεν, ενώ Ράσελ και Αντονέλι είχαν 7ο και 8ο χρόνο, με τη Mercedes να έχει φέρει αναβαθμίσεις στα μονοθέσια.

Αύριο θα έχουμε ένα ακόμα σκέλος ελεύθερων δοκιμαστικών και έπειτα τις κατατακτήριες για τις θέσεις εκκίνησης στην πίστα της Μαλαισίας, η οποία επιστρέφει μετά το 2017 στη Formula 1.