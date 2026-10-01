Το Leapmotor B03X διαθέσιμο στην Ελλάδα σε τιμή πρόκληση – Εκδόσεις

Το εσωτερικό του B03X είναι μίνιμαλ φιλοσοφίας και έξυπνα σχεδιασμένο για πρακτικότητα και εργονομία . Οι 33 αποθηκευτικοί χώροι που βρίσκονται σε διάφορα σημεία μέσα στην καμπίνα επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές. Ένα ακόμα συν στην πρακτικότητα έρχεται από τα Leap Flex Seats. Πιο συγκεκριμένα, τα έδρανα του πίσω καθίσματος μπορούν να ανασηκωθούν ανεξάρτητα σε αναλογία 60:40 για μεγαλύτερη ευελιξία και επιτρέποντας τη φόρτωση αντικειμένων μεγάλου ύψους.

Κάποιες λεπτομέρειες τονίζουν το μοντέρνο χαρακτήρα του, όπως η εμπρός μάσκα και τα πίσω φωτιστικά σώματα που μοιάζουν με χαμόγελο.

Το νέο μέλος της Leapmotor ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία με τα υπόλοιπα μοντέλα της κινεζικής μάρκας με καθαρές, λιτές γραμμές, χωρίς φλυαρίες και υπερβολές.

Το B03X είναι ένα γνήσιος εκπρόσωπος της κατηγορίας των B-SUV με μήκος 4,27 μ., πλάτος 1,81 μ. και ύψος 1,64 μ., ενώ το μεταξόνιο των 2,61 μ. χαρίζει ευρυχωρία στο εσωτερικό για το segment στο οποίο ανήκει.

Η Leapmotor εμφανίζεται πολύ… δραστήρια στην Ευρώπη και την Ελλάδα, καθώς το B03X , όπως και το, επίσης, νεοφερμένο αμιγώς ηλεκτρικό C-hatch B05 , ήρθαν για να μεγαλώσουν την οικογένεια δίπλα στα T03, Β10 και C10.

Compact διαστάσεις για ευελιξία, σωστά σχεδιασμένο εσωτερικό για πρακτικότητα , υψηλή τεχνολογία , δύο επιλογές μπαταριών , γρήγορη φόρτιση και εξοπλισμός που καλύπτει κάθε ανάγκη με το παραπάνω από την εισαγωγική έκδοση είναι όσα χρειάζεται ένας εργένης, ένα ζευγάρι ή μία μικρή οικογένεια.

Το Leapmotor B03X ξεκινάει την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά και διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να διεκδικήσει σημαντικό μερίδιο από την ανταγωνιστική κατηγορία των Β-SUV.

Τα απαλά ποιοτικά υλικά στα σημεία αφής εντυπωσιάζουν, δίνοντας έναν εκλεπτυσμένο χαρακτήρα.



Το digital στοιχείο, αναμενόμενα, κυριαρχεί ως είθισται στα μοντέλα από την Κίνα. Το ρόλο του πίνακα οργάνων έχει αναλάβει μία ψηφιακή οθόνη 8,8 ιντσών. Στο κέντρο του ταμπλό συναντάμε μία οθόνη αφής 14,6 ιντσών για το infotainment, με εργοστασιακό online Navigation και Over-The-Air ενημερώσεις, ενώ μέσω αυτής ελέγχουμε όλες τις λειτουργίες του αυτοκινήτου.

Το B03X είναι ένα αυτοκίνητο, που ανάμεσα σε άλλα, θα διευκολύνει πολύ στην καθημερινότητα της αστικής ζούγκλας.

Το σύστημα πολυμέσων βασίζεται στο λογισμικό Leap OS 4.0 Plus και υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση Android Auto και Apple CarPlay. Όσον αφορά την ασφάλεια, το B03X διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού (ADAS) με 21 λειτουργίες, καθώς και ένα πλήρες πακέτο αερόσακων.



Ο πλούσιος εξοπλισμός από την εισαγωγική έκδοση δεν είναι μόνο στη θεωρία, αλλά και στην πράξη. Το βασικό εξοπλιστικό πακέτο Life, για παράδειγμα, περιλαμβάνει κάμερα οπισθοπορείας, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, βάση ασύρματης φόρτισης 15W, κάρτα-κλειδί NFC και κλειδί Bluetooth, εμπρός και πίσω φώτα LED, ράγες οροφής και το πολύ βασικό αντλία θερμότητας στον αυτόματο κλιματισμό.

Η Leapmotor έδωσε μεγάλη βάση στον τομέα της πρακτικότητας, με το Β03Χ να έχει 33 αποθηκευτικούς χώρους στην καμπίνα και πορτ-μπαγκάζ συνολικής χωρητικότητας 510 λίτρων.

Όπως προαναφέραμε, το μεταξόνιο των 2.605 χλστ. εξασφαλίζει ευρυχωρία στο εσωτερικό, αλλά και άπλετο χώρο για τις αποσκευές, κάτι που δε συναντάμε εύκολα σε αυτή την κατηγορία. Η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ είναι 405 λίτρα, από κάτω όμως υπάρχει το Leap Box, το οποίο προσθέτει επιπλέον 105 λίτρα και πρόκειται για έναν ξεχωριστό, αδιάβροχο και πλενόμενο χώρο, στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις. Σύνολο, λοιπόν, 510 λίτρα διαθέσιμα για τις αποσκευές σας, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, η χωρητικότητα εκτοξεύεται στα 1.605 λίτρα.

Δύο επιλογές μπαταριών και φόρτιση

Το Leapmotor B03X διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας τεχνολογίας LFP. Η μπαταρία των 39,8 kWh (έκδοση EV) εξασφαλίζει αυτονομία έως 292 χιλιόμετρα στο μικτό κύκλο WLTP και τροφοδοτεί κινητήρα με ισχύ 177 ίππους. Συνδυάζεται αποκλειστικά με το εισαγωγικό επίπεδο εξοπλισμού Life. Η μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρία των 53 kWh (έκδοση EV Max) υπόσχεται έως 382 χλμ. αυτονομίας κατά WLTP και η ισχύς ανεβαίνει στους 197 ίππους, ενώ είναι διαθέσιμη στα εξοπλιστικά πακέτα Life και Design.



Και στις δύο επιλογές μπαταριών, η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς, η μέγιστη ροπή ανέρχεται στα 200 Nm, ενώ η επιτάχυνση από στάση φτάνει τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 8,6 δλ., με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 160 χλμ./ώρα.



Σχετικά με τη φόρτιση, η έκδοση EV Max υποστηρίζει έως 133 kW σε ταχυφόρτιση συνεχούς ρεύματος (DC), ενώ η βασική έκδοση EV υποστηρίζει έως 100 kW.



Σε κάθε περίπτωση, η αναπλήρωση 30%-80% ολοκληρώνεται σε μόλις 16 λεπτά, ενώ για το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) ο ενσωματωμένος φορτιστής είναι στα 11 kW.



Η ταχύτητα φόρτισης είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα και το B03X υπόσχεται πολύ γρήγορη φόρτιση, άρα και ένας λιγότερος πονοκέφαλος στην καθημερινότητα ή τα ταξίδια.

Η γρήγορη φόρτιση του B03X διευκολύνει ιδιαίτερα στα ταξίδια.

Τιμές και εκδόσεις

H τιμή του Leapmotor B03X στην εισαγωγική έκδοση Life 39,8 kWh διαμορφώνεται στα 19.990 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης των 3.000 ευρώ και της προωθητικής ενέργειας της μάρκας ύψους 2.500 ευρώ. Η τιμή της έκδοσης Life Max 53 kWh διαμορφώνεται τα 22.490 ευρώ, ενώ η Design Max 53 kWh στα 23.990 ευρώ.



Το Leapmotor B03X, όπως και κάθε Leapmotor, καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ. για τα μηχανικά μέρη και 8 ετών ή 160.000 χλμ. για την μπαταρία υψηλής τάσης.

Θυμίζουμε πως τις πωλήσεις και το after sales αναλαμβάνει η Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep, FIAT Professional, Lepas) του Ομίλου Βασιλάκη, συνεπώς και η Leapmotor υποστηρίζεται από ένα καλά οργανωμένο και εξειδικευμένο δίκτυο που καλύπτει ολόκληρη τη χώρα.

Η τιμή του Leapmotor ΕΧ30 το καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.

Το ολοκαίνουριο B-SUV της Leapmotor έχει πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα που το κάνουν να ξεχωρίζει και ένα από αυτά είναι η τιμή για τα σημερινά δεδομένα σε σχέση με αυτό που είναι και όσα προσφέρει. Περισσότερα για το B03X, καθώς και τη συμπεριφορά του στο δρόμο στη δοκιμή.