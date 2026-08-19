Το Fiat Ducato έχει 3,5 εκατομμύρια πωλήσεις σε 45 χρόνια

Ένα από τα πιο δημοφιλή επαγγελματικά μοντέλα, το Fiat Ducato βρίσκεται 45 χρόνια στην αγορά.

Με πάνω από 3,5 εκατομμύρια πωλήσεις από το 1981 που παρουσιάστηκε, το Ducato εξελίσσεται διαρκώς, ενσωματώνοντας σύγχρονες τεχνολογίες που ενισχύουν την αποδοτικότητα, την ασφάλεια, την άνεση και την αντοχή απέναντι σε κάθε απαίτηση.

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Προσφέρεται σε εκδόσεις Van, Dropside και Chassis, αποτελώντας τη βάση για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και ειδικών μετατροπών, ακόμα και για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, σε ηλεκτρική έκδοση E-Ducato με αυτονομία έως 424 χλμ., αλλά και σε έκδοση με κινητήρα πετρελαίου των 2.2 lt ισχύος 140 HP, που συνεργάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων ή αυτόματο 8 σχέσεων.

Στην ελληνική αγορά το Fiat Ducato Van μέσω του Pack Tecnico, παρέχει μια ολοκληρωμένη πρόταση έξυπνων λύσεων, όπως: κάμερα οπισθοπορείας, σύστημα infotainment με οθόνη αφής 7 ιντσών, WiFi mirroring και θύρες USB Type-C για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων.

Την ίδια στιγμή, στοιχεία όπως το διαχωριστικό τζάμι του χώρου φόρτωσης, τα πλαϊνά προστατευτικά του ως τη μέση, η πρίζα 12V, ο LED φωτισμός, το άνοιγμα των πίσω θυρών 270 μοιρών, ο εφεδρικός τροχός κανονικών διαστάσεων και η ενισχυμένη πίσω ανάρτηση, διαμορφώνουν ένα πλήρως λειτουργικό εργαλείο.

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Ανεξάρτητα από το σύστημα κίνησης, το Ducato έχει ωφέλιμο φορτίο έως 1,5 τόνο και έως 15 κ.μ. όγκο φόρτωσης, ενώ το E-Ducato προσφέρει προηγμένα συστήματα Αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 2.

Η Fiat Professional διαθέτει το μοντέλο με προωθητικές ενέργειες που αγγίζουν τις 12.000 ευρώ στην περίπτωση του e-Ducato. Επιπρόσθετα υπάρχει και χρηματοδοτικό πρόγραμμα με ονομαστικό επιτόκιο μόλις 3,9%, 35% προκαταβολή και έως 48 δόσεις.

Το Ducato καλύπτεται από 8ετή εργοστασιακή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη ή 200.000 χλμ.