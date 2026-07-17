Τρέλα με Sami Pajari που κέρδισε και τις 7 ειδικές διαδρομές σήμερα στο ράλι Εσθονίας για το WRC

Ένας απίστευτος, εκπληκτικός Σάμι Παχάρι, με το Toyota GR Yaris Rally1, ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στον αγώνα του WRC στην Εσθονία.

Ο Φινλανδός οδηγός κέρδισε και τις 7 ειδικές διαδρομές της πρώτης ημέρας του αγώνα, σε καλοστρωμένες χωμάτινες ειδικές διαδρομές.

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Δεν ξέρω αν το έχει φιλοδοξία για να κάνει ρεκόρ συνεχών κερδισμένων ειδικών διαδρομών, διότι το ρεκόρ κατέχουν ο Σεμπαστιάν Λεμπ όταν στον Γύρο της Κορσικής του 2005 κέρδισε και τις 12 ειδικές διαδρομές του αγώνα (!), αλλά και ο Κάλε Ροβάνπερα, ο οποίος κέρδισε 12 σερί ειδικές στο Ράλι Γκραν Κανάρια, όμως ο αγώνας εκεί είχε κι άλλες ειδικές που κερδήθηκαν από άλλους οδηγούς.

Όπως και να έχει, ο Παχάρι με το σημερινό του επίτευγμα είναι επικεφαλής του αγώνα με διαφορά 14,7 δευτ. από τον ομόσταβλό του Όλιβερ Σόλμπεργκ, ενώ στα 16,5 δευτ. είναι ο Αντριέν Φορμό με Hyundai i20N Rally1.

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIA World Rally Championship (@officialwrc)

Ο ομόσταβλος του Γάλλου, Τιερί Νεβίλ, είναι στα 24 δευτ. απόσταση από την κορυφή, ενώ στα 33,3 δευτ. βρίσκεται ο θριαμβευτής του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις Σεμπαστιάν Οζιέ με Toyota.

Σε σχετικά κοντινή απόσταση είναι ο Μάρτινς Σεσκς με Ford Puma Rally1, ο Εζαπέκα Λάπι με Hyundai i20N Rally1, και ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Έλφιν Έβανς με Toyota, που από την 9η θέση προφανώς δεν είναι ευχαριστημένος.

Ο δεύτερος του πρωταθλήματος, Τακαμότο Κατσούτα με Toyota, στην 100ή του συμμετοχή στο WRC, εγκατέλειψε από μηχανικό πρόβλημα και έπεσε πολύ χαμηλά. Αύριο θα μπει στον αγώνα για να πάρει βαθμούς από τις υπερ-ειδικές διαδρομές και τη super Sunday.

Αύριο Σάββατο ο αγώνας περιλαμβάνει 9 ειδικές διαδρομές και την Κυριακή το ράλι ολοκληρώνεται με 2 ακόμα ειδικές.