O Antonelli ταχύτερος στο δεύτερο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Βέλγιο

Κι ενώ ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull – Ford ήταν ταχύτερος στο πρώτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών, για το 10ο Grand Prix της Formula 1 στο Βέλγιο, στο δεύτερο σκέλος επικράτησε ο Κίμι Αντονέλι.

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος με τη Mercedes έκανε χρόνο κατά 2 δέκατα του δευτερολέπτου καλύτερο από τον Λάντο Νόρις με τη McLaren, και κατά 4,7 δέκατα από τον Μαξ Φερστάπεν.

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Ωστόσο, μετά είδαμε μεγάλες διαφορές, με τον Λιούις Χάμιλτον και τη Ferrari σε απόσταση 7,4 δεκάτων, τον Ισάκ Χάτζαρ με την άλλη Red Bull – Ford χιλιοστά πίσω του, και τον Όσκαρ Πιάστρι με την άλλη McLaren σε διαφορά 1 δευτ.

Γενικά υπήρχε το παράδοξο των μεγάλων διαφορών μεταξύ των οδηγών της ίδιας ομάδας, του Νόρις και του Πιάστρι, του Αντονέλι και του Ράσελ, του Χάμιλτον και του Λεκλέρ, του Μπορτολέτο και του Χούλκενμπεργκ, της Audi.

Η διαδικασία διακόπηκε δύο φορές από κόκκινη σημαία, τη μία από το ατύχημα του Γκασλί με την Alpine.

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Επίσης, εκτός από τον Λάντο Νόρις που πήρε ποινή 10 θέσεων στην εκκίνηση επειδή άλλαξε μοτέρ στη McLaren, ποινή 15 θέσεων πήρε ο Ισάκ Χάτζαρ, επειδή θα βάλει την 5η μονάδα ισχύος για φέτος, με τις 4 να είναι το όριο.

Κατά συνέπεια θα ξεκινήσει από την τελευταία θέση, 22ος στο γκριντ.

Όπως είπε δεν τον ενδιαφέρει ο χρόνος στις κατατακτήριες δοκιμές, αλλά να λειτουργεί καλά το μονοθέσιο και υπάρχουν ευκαιρίες για προσπεράσεις στην πίστα του Spa-Francorchamps.

Αύριο Σάββατο θα έχουμε το τρίτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών και έπειτα τις κατατακτήριες δοκιμές.