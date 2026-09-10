Παραμένει το χάσμα επενδύσεων μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης

Η ανάκαμψη των επενδύσεων στην Ελλάδα δεν επαρκεί για να γεφυρώσει την απόσταση από την Ευρώπη, σύμφωνα με νέα μελέτη του ΚΕΦίΜ. Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε από το 10,97% του ΑΕΠ το 2019 στο 16,88% το 2025, παραμένει ωστόσο 4,4 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Το κενό εντοπίζεται κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, όπου οι επιχειρηματικές επενδύσεις ανήλθαν στο 8,48% του ΑΕΠ έναντι 12,69% στην Ε.Ε., ενώ σημαντική υστέρηση καταγράφεται στις κατοικίες, στην έρευνα και στην ανάπτυξη λογισμικού. Η απόκλιση των επιχειρηματικών επενδύσεων, μάλιστα, προϋπήρχε της κρίσης χρέους. Αντίθετα, οι δημόσιες επενδύσεις έχουν φθάσει στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ενώ θετική εξαίρεση συνιστά ο εξοπλισμός πληροφορικής και επικοινωνιών. Το ΚΕΦίΜ, από την πλευρά του, υπογραμμίζει την ανάγκη εστίασης στην παραγωγικότητα, την καινοτομία και την αύξηση του οικιστικού αποθέματος.

Ο δείκτης που κάνει τη διαφορά

Το σήμα κινδύνου του ΚΕΦίΜ ενισχύεται από τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία καταδεικνύουν ότι η επενδυτική δραστηριότητα εξακολουθεί να διευρύνεται, αλλά με αισθητά επιβραδυνόμενο ρυθμό. Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου ενισχύθηκε κατά 6,1% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι 12,1% το πρώτο, με τον ρυθμό επέκτασης να περιορίζεται ουσιαστικά στο μισό. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 2,2%. Παράλληλα, ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης υποχώρησε οριακά στο 1,9% από 2% το πρώτο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τη συγκρατημένη πορεία της οικονομίας. Η επιβράδυνση αυτή αποκτά βαρύνουσα σημασία, καθώς η Ελλάδα όχι μόνο παραμένει πίσω από τα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα, αλλά πλησιάζει και στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο έως τώρα στηρίζει σημαντικό μέρος της επενδυτικής δυναμικής και της ανάπτυξης. Να διευκρινίσουμε ότι ο Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου (ΑΣΠΚ) – διεθνώς γνωστός ως Gross Fixed Capital Formation (GFCF) – είναι ο βασικός μακροοικονομικός δείκτης μέτρησης των πραγματικών επενδύσεων.

Φορολογικός τουρισμός κροίσων;

Μετά τον Κρις Ρόκος, φαίνεται πως και η Millennium Management του Ίζι Ίνγκλαντερ εξετάζει το άνοιγμα γραφείου στην Αθήνα. Στελέχη του hedge fund, μεταξύ των οποίων ο Ράχουλ Τσόπρα, portfolio manager με έδρα το Λονδίνο, βρίσκονται ήδη σε επαφές με τις ελληνικές αρχές για πιθανή μετεγκατάσταση προσωπικού. Η κίνηση έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση ότι ο Ρόκος, ιδρυτής της Rokos Capital Management που διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των 20 δισ. δολαρίων, μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα. Το ελληνικό καθεστώς non-dom προσφέρει ετήσιο κατ’ αποκοπή φόρο 100.000 ευρώ και απαλλαγή του εξωτερικού εισοδήματος για έως 15 χρόνια, με ελάχιστη υποχρέωση επένδυσης 500.000 ευρώ. Σε αντίθεση με το Μιλάνο, όπου ο αντίστοιχος φόρος έχει αυξηθεί δύο φορές και φτάνει πλέον τα 300.000 ευρώ, το ελληνικό καθεστώς non-dom παραμένει αμετάβλητο. Η κατάργηση του non-dom καθεστώτος στη Βρετανία στέλνει κεφάλαια σε Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι και Γενεύη, με την Αθήνα να διεκδικεί πλέον μερίδιο. Ευπρόσδεκτος ο φορολογικός τουρισμός των πλουσίων, αλλά παραμένει ζητούμενο η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, με επενδύσεις υψηλού πολλαπλασιαστή.

Σπεύδουν βραδέως για τα πυρηνικά

Η συγκρότηση κυβερνητικής επιτροπής για την πυρηνική ενέργεια, η οποία ανακοινώθηκε χθες, αποτελεί ένα πρώτο βήμα με στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων της Ελλάδας να ενσωματώσει τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Ως εκ τούτου, συνιστά περισσότερο θεωρητική άσκηση παρά έκφραση συγκεκριμένης βούλησης για εγκατάσταση πυρηνικών σταθμών στη χώρα μας, όπως τονίζουν κύκλοι του ΥΠΕΝ. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι διεθνείς εξελίξεις γύρω από τους μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMRs), η ενεργειακή κρίση, αλλά και οι πρωτοβουλίες γειτονικών χωρών, όπως η Τουρκία, επιτάσσουν τη συγκρότηση μιας εμπεριστατωμένης εικόνας γύρω από το ζήτημα.

Θα γίνει προσπάθεια για το «Απόλλων»

Το ενεργειακό πρόγραμμα «Απόλλων» καταρτίστηκε αρχικά προ διετίας, ώστε να αξιοποιήσει νέα έργα ΑΠΕ για την παροχή φθηνού ηλεκτρικού ρεύματος σε ΟΤΑ και ευάλωτους καταναλωτές ανά Περιφέρεια. Αν και εντάχθηκε αρχικά στο Ταμείο Ανάκαμψης, το πρόγραμμα δεν προχώρησε με τον απαιτούμενο ρυθμό και τελικά απεντάχθηκε. Πάντως, το ΥΠΕΝ υπογραμμίζει ότι δεν έχει εγκαταλειφθεί: οι επαφές με την τοπική αυτοδιοίκηση συνεχίζονται, ενώ εκφράζεται η πεποίθηση ότι πόροι παραμένουν διαθέσιμοι («λεφτά υπάρχουν»). Άλλωστε, πρόκειται για πρωτοβουλία που αφορά άμεσα το ενεργειακό κόστος, συνεπώς η συνέχισή της αποκτά και προεκλογικό βάρος. Ο δε έντονα περιφερειακός χαρακτήρας του σχεδίου εκτιμάται ότι παρέχει πρόσθετα επιχειρήματα στους υποψήφιους βουλευτές της πλειοψηφίας ανά την επικράτεια. Αυτοί, βεβαίως, θα κληθούν παράλληλα να απαντήσουν για ποιους λόγους καθυστέρησε ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να είχε λειτουργήσει ανακουφιστικά κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης.

Τι φανερώνουν τα μεγέθη της Autohellas

Με τζίρο 501 εκατ. ευρώ -οριακά χαμηλότερο συγκριτικά με το 2025- έκλεισε το πρώτο εξάμηνο η Autohellas. Η εισηγμένη εμφάνισε λειτουργικά κέρδη (Ebitda) 129,7 εκατ. ευρώ (+2,6%), καθαρά κέρδη 28,5 εκατ. ευρώ (-12,3 εκατ.) υπό την πίεση αυξημένων αποσβέσεων και μειωμένα κατά 20% κέρδη προ τόκων και φόρων (Ebit). Η δυσανάλογη κάμψη των δύο αυτών μεγεθών, σε σχέση με τη σχεδόν σταθερή κερδοφορία σε επίπεδο EBITDA, φαίνεται να σχετίζεται με χρηματοοικονομική επιβάρυνση λόγω των επενδύσεων σε στόλο. Ταυτόχρονα, η δραστηριότητα του ομίλου είναι δύο ταχυτήτων. Οι μισθώσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα, μέσω Hertz, αυξήθηκαν 6,7%, στα 146,6 εκατομμύρια ευρώ, με κινητήρια δύναμη το εταιρικό leasing. Ταυτόχρονα, η διεθνής δραστηριότητα μισθώσεων σημείωσε άνοδο 10,6%, στα 87,3 εκατ. ευρώ, αν και η Κύπρος επιβαρύνθηκε από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε κάθε περίπτωση, οι μισθώσεις είναι το «δυνατό χαρτί», τροφοδοτώντας με επαναλαμβανόμενα έσοδα την εταιρεία. Στον αντίποδα, η εμπορία αυτοκινήτων στην Ελλάδα υποχώρησε 6,6%, στα 267,2 εκατομμύρια ευρώ, λόγω της αδυναμίας του προϊοντικού κύκλου Hyundai και Kia και της εισόδου νέων κινεζικών μαρκών. Η ενίσχυση των μεριδίων αγοράς των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών είναι μια διαρθρωτική αλλαγή και για την ελληνική αγορά, με την Autohellas να προσθέτει στο χαρτοφυλάκιό της τα brands Changan, Xpeng, Lepas και AVATR.

Το άλμα κερδών της Energean

Η Energean έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 με άλμα 45% στα καθαρά κέρδη, τα οποία ανήλθαν σε 160 εκατ. δολάρια. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ενισχύθηκαν κατά 35%, φθάνοντας τα 250 εκατ. δολάρια, ενώ το καθαρό χρέος μειώθηκε κατά 97 εκατ. δολάρια μόλις στο β’ τρίμηνο. Η ρευστότητα διαμορφώθηκε σε 404 εκατ. δολάρια και οι απαιτήσεις υποχώρησαν κατά 64%, στα 75 εκατ. δολάρια. Η παραγωγή ξεπέρασε τα 180.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου την ημέρα (boed) τον Αύγουστο, με τις ετήσιες εκτιμήσεις (guidance) να διατηρούνται στο εύρος των 130.000–140.000 boed. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών —και όχι μόνο η λογιστική κερδοφορία— υποστηρίζει τη διανομή μερίσματος και την αποκλιμάκωση του δανεισμού. Παράλληλα, η εντός χρονοδιαγράμματος εκτέλεση των έργων σε Ισραήλ και Αίγυπτο αναμένεται να εδραιώσει σταθερή και επαναλαμβανόμενη κερδοφορία.