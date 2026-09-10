Ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, τράβηξε ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόεδρος της ΕΛΑΣ, στη συνέντευξή του από το Βελλίδειο, με την θεσμικότητα της ΔΕΘ, αν και δεν ήταν καλεσμένος διότι το κόμμα του δεν έχει μπει ακόμη στη Βουλή. Δεν ξέρω αν το κρατήσει, αλλά έδειξε ότι έχει αλλάξει σε αρκετά και κυρίως στις ιδεολογικές και ιδεοληπτικές αναφορές. Η ανάγκη του κατά την πρωθυπουργική του θητεία ήταν να επαναλαμβάνει πόσο αριστερός είναι – ασχέτως αν σε αρκετές μνημονιακές πολιτικές δεν ήταν. Τώρα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Έδειξε ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι ταμπέλες. Αν δεν ήταν ο Τσίπρας θα νόμιζα ότι είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος πάντα έλεγε ότι τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα «είναι και μπλε και πράσινα και κόκκινα…».

Τι αριστερό, τι κεντρώο!

«Αριστερό δεν είναι αυτό (το πρόγραμμα) που διαχειρίζεται καλύτερα τη φτώχεια, αλλά αυτό που παράγει πλούτο και τον διανέμει σε όλους» φρόντισε να επισημάνει από την αρχή των τοποθετήσεων του στη συνέντευξη Τύπου, απαντώντας στην κριτική που δέχτηκε ότι το πρόγραμμα του είναι κεντρώο. «Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα κρίνεται αριστερό ή κεντρώο» τόνισε. «Σημασία τελικά έχει αν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα». Στη διάρκεια των περίπου 4 ωρών που μιλούσε δεν ανέφερε ξανά τη λέξη αριστερά, και την λέξη δεξιά την χρησιμοποίησε μία φορά για να πει ότι δεν θα συνεργαστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ψήφοι!

Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει αυτήν τη στροφή προς το κέντρο με στόχο να απευθυνθεί στα συγκεκριμένα εκλογικά ακροατήρια τα οποία τα οποία είναι κάτι σαν εκκρεμές, ανάλογα με το που κινούνται, βγάζουν τον νικητή των εκλογών. Ο Κώστας Καραμανλής είχε οριοθετήσει τον λεγόμενο «μεσαίο χώρο» (δια στόματος Λούλη) και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει ότι «χωρίς το κέντρο δεν κερδίζονται εκλογές». Η ΕΛΑΣ ότι ήταν να πάρει από τα Αριστερά το πήρε. Τώρα ο Τσίπρας κάνει το άνοιγμα. Αντίπαλοι του είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσης είναι και η μπάρα των αναποφάσιστων ανάμεσα στους οποίους υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι με την ΝΔ, αλλά δεν θέλουν περιπέτειες. Ένας Τσίπρας από τα παλιά, λίγο πολύ ταυτίζεται και με περιπέτειες και αυτό ο ίδιος επιχειρεί να πείσει ότι δεν ισχύει πλέον.

Οι φάσεις

Κάτι ακόμα που πρόσεξα είναι ότι οι αναφορές του Τσίπρα σε σχέση με τα χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας, αφορούσαν μόνο τον ίδιο προσωπικά και επιλογές που είχε κάνει. Σαν να μην υπήρχε κυβέρνηση. Σαν να μην υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Επανέλαβε και την θέση του προς όσους πρώην συντρόφους βλέπουμε προς την Αμαλίας. «Δεν έχουμε κλείσει τις πόρτες μας σε κανέναν» δήλωσε. «Βάλαμε όμως δύο όρους: δεν θα δεχθούμε μέλη μας βουλευτές και δεν θα υπάρξει μεταβίβαση των ιδιοτήτων ή των «προνομίων» από προηγούμενες φάσεις στη νέα φάση, de facto». Πρώτα αυστηρό face control και μετά η παράδοση της βουλευτικής έδρας, και όποιος αντέξει.

Proud to pay more!

Κατά τ’ άλλα, μπορεί να απάντησε με το τραγούδι «μου’ φαγες όλα τα δαχτυλίδια» σε όσους τον επέκριναν και ιδιαίτερα στην κυβέρνηση ότι ετοιμάζεται να ανοίξει και τις θυρίδες για να τις φορολογήσει, αλλά είναι σαφές ότι όντως ψάχνει τρόπους για να εντοπίσει τους πλούσιους και να τους φορολογήσει με μια «πατριωτική εισφορά». Ανέφερε μάλιστα ότι σε πολλές χώρες υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες πλουσίων που καλούν τις κυβερνήσεις να τους φορολογήσουν. Επικαλέστηκε και το παράδειγμα της μεγάλης Βρετανίας όπου υπήρξε ένα κίνημα πολύ πλουσίων «proud to pay more» που παρακαλούσε την κυβέρνηση να βάλει υψηλούς φόρους.

Έκπληξη

Για να είμαι ειλικρινής δεν το ήξερα και εντυπωσιάστηκα. Ο Τσίπρας παραδέχθηκε ότι δεν ξέρει ακόμη πως θα εντοπίσει αυτό το 1% των πολύ πλουσίων για να τους επιβάλει την πατριωτική. Άνοιξε όμως την συζήτηση για το περιουσιολόγιο. Πως από ποιους και πότε θα συνταχθεί, ζήσε Μάη μου όπως θα έλεγε και ο Μπρατάκος. Όμως όλα αυτά τα αφηγήματα ικανοποιούν τ’ αυτιά της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών και προσφέρονται για χρήση σε προεκλογικές περιόδους. Εγώ θέλω να τους βρει, αλλά δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Και γνωστές γίνονται κυρίως περιπτώσεις πλουσίων οι οποίοι αλλάζουν φορολογική έδρα– όπως έκανε για παράδειγμα ο ηθοποιός Ζεράρ ντε Παρτιέ που πήγε στη Μόσχα όπως υπάρχουν και πολλοί άλλοι που ψάχνουν να βρουν τρόπους πώς θα κρύψουν τα λεφτά τους.

Rebranding από την αριστερά

Με τα αγγλικά του να εμφανίζουν εντυπωσιακή βελτίωση στην προφορά, ο Τσίπρας της ΕΛΑΣ δείχνει ότι τα τρία χρόνια που πέρασαν από τον Τσίπρα του ΣΥΡΙΖΑ προετοιμαζόταν. Καθόλου δεν έχω την αίσθηση ότι αποφάσισε ξαφνικά να καλύψει το κενό μιας αντιπολίτευσης που δεν μπορούσε να απειλήσει τον Μητσοτάκη. Ετοιμαζόταν για το rebranding εδώ και καιρό. Ή τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2024 που εθεάθη σε πτήση Παρίσι – Αθήνα να κρατάει τη μελέτη γαλλικής εταιρείας πολιτικής επικοινωνίας που τον αφορούσε, ακριβώς με αυτό το θέμα…. Της ανανεωμένης επιστροφής.

«Δεν είναι και καταστροφή»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το διακύβευμα της μίας και μοναδικής κάλπης ώστε να περιορίσει μέχρι ένα βαθμό την έκφραση της δυσαρέσκειας με μία τιμωρητική ψήφο. Δήλωσε μάλιστα στη ΔΕΘ ότι κάποιον να προσέξουν γιατί αυτό το μήνυμα μπορεί να μη βρει παραλήπτη για να το παραλάβει. Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε και αυτός ότι επιδιώκει την πρωτιά στις εκλογές και θα επιδιώξει να κάνει κυβέρνηση. Αν όμως αυτό δεν επιτευχθεί τότε πάμε σε δεύτερες εκλογές οι οποίες «δεν αποτελούν και καταστροφή» όπως τόνισε. Οι δεύτερες κάλπες λειτουργούν υπέρ της πόλωσης και της συσπείρωσης γύρω από τα δύο πρώτα κόμματα που δεν αποκλείεται να είναι η ΝΔ και η ΕΛΑΣ. Το επιτελείο του Τσίπρα θεωρεί ότι η ΝΔ φαίνεται να είναι πρώτο κόμμα στις πρώτες εκλογές και ο Μητσοτάκης να μην μπορέσει να κάνει κυβέρνηση, στις δεύτερες να υπερψηφιστεί η ΕΛΑΣ καθώς εκτιμούν ότι ο Τσίπρας έχει μεγαλύτερα περιθώρια πρωτοβουλιών για συνεργασίες. «Ο Μητσοτάκης ξορκίζει τη δεύτερη κάλπη γιατί γνωρίζει από τις δημοσκοπήσεις ότι το 70% των πολιτών θέλει να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση» δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Το 20%!

Για να είναι όμως ισχυρός παίκτης στις δεύτερες εκλογές πρέπει στις πρώτες να έχει πάρει ένα τουλάχιστον 20%. Αυτός είναι και ο πρώτος στόχος. Κατά πόσο θα επιτευχθεί θα το δείξει η ζωή και η πολιτική. Στην δημοσκόπησης της GPΟ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR με την Μάρα Ζαχαρέα στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 30,6%, ΕΛΑΣ 16%, ΠΑΣΟΚ 12,8%, Ελληνική Λύση 9%, ΚΚΕ 8,8%, Πλεύση Ελευθερίας 4,9%, Φωνή Λογικής 3,7%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,6%, ΜέΡΑ25 2,1%, Νέα Αριστερά 1,4%, ΣΥΡΙΖΑ 1,3% και Νίκη 1,2%.

Μικρές αλλαγές

Η GPO αλλά κι άλλες δημοσκοπήσεις που γίνονται από κόμματα ή υποψήφιους που δεν δημοσιοποιούνται, έδειξαν ότι η εικόνα στον πολιτικό σύστημα λίγο έχει αλλάξει σε σχέση με τις αρχές του καλοκαιριού. Παραμένει πρώτη με διαφορά η ΝΔ, η ΕΛΑΣ παγιώνεται στη δεύτερη θέση χωρίς όμως ακόμη κάποια ιδιαίτερη δυναμική και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην τρίτη θέση. Δεν προστέθηκε το κόμμα Σαμαρά διότι δεν έχει ανακοινωθεί. Οπότε η ανακατανομή στο χώρο της δεξιάς και της κυβερνητικής παράταξης θα γίνει στη συνέχεια. Το σκηνικό παραμένει σε φάση αμηχανίας και ρευστότητας και χωρίς απάντηση το ερώτημα αν θα έχουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών γιατί αν συνεχιστεί το ίδιο κλίμα κυβέρνηση δεν βλέπω. Θα πάμε σε δεύτερες και ενδεχομένως και τρίτες εκλογές.