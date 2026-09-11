Αντέχει η ελληνική οικονομία

Αντοχές που ξεπερνούν τις προσδοκίες εμφανίζει η Ελλάδα. Το ΑΕΠ αυξήθηκε 1,9% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα, υπερδιπλασιάζοντας τον μέσο όρο της ευρωζώνης, που έμεινε στο 1,2%. Είναι το εικοστό συνεχόμενο τρίμηνο που η Ελλάδα ξεπερνά την επίδοση των εταίρων της, παρά την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και την άνοδο του πληθωρισμού στο 5% τον Ιούνιο.

Οι επενδύσεις παραμένουν ο βασικός μοχλός ανάπτυξης. Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε 6,1% ετησίως, με τον λόγο επενδύσεων προς ΑΕΠ να φτάνει το 18,7%, κοντά σε υψηλό δεκαέξι ετών. Κατασκευές, τεχνολογία και μηχανολογικός εξοπλισμός τραβούν την ανάπτυξη, με ώθηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αυτό που εκπλήσσει θετικά είναι ο ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης (+1,7%) παρά την ακρίβεια, χάρη στη βελτίωση της αγοράς εργασίας και την αυξημένη τραπεζική χρηματοδότηση νοικοκυριών. Αντίθετα, οι εξαγωγές υπηρεσιών υποχώρησαν, καθώς οι τουριστικές εισπράξεις κατέβασαν ταχύτητα τον Ιούνιο, στο 1,2% ετησίως από 25,8% το τετράμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου, εν μέρει επειδή συγκρίνονται με έναν ασυνήθιστα δυνατό περσινό Ιούνιο. Η Εθνική Τράπεζα αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για το σύνολο του 2026, στο 1,9% από 1,7%, με προϋπόθεση την ταχεία αποκλιμάκωση της ενεργειακής αβεβαιότητας. Η οικονομία, λοιπόν, πάει καλύτερα απ’ όσο περίμεναν πολλοί, όμως η γεωπολιτική παραμένει ο βασικός κίνδυνος για τους επόμενους μήνες.

Ενοίκια μέσω e-banking: Νέα παράταση;

Νέα, τρίτη κατά σειρά αναβολή στην υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού ζητά η ΠΟΜΙΔΑ, προειδοποιώντας ότι η εφαρμογή του μέτρου από την 1η Οκτωβρίου ενδέχεται να οδηγήσει σε φορολογικές κυρώσεις για χιλιάδες ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι το νέο καθεστώς δεν δύναται να λειτουργήσει προτού ενεργοποιηθεί η νέα ψηφιακή εφαρμογή μισθώσεων του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) και δηλωθούν σε αυτήν οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους θα κατατίθεται κάθε μίσθωμα. Για τον λόγο αυτό ζητά η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή να μετατεθεί τουλάχιστον για έξι μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, αντί να δοθεί ακόμη μία βραχείας διάρκειας παράταση η οποία, όπως σημειώνει, δεν θα επιλύσει το πρόβλημα.

Ποιες εξαιρέσεις ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Οι ιδιοκτήτες προχωρούν ένα βήμα παραπέρα και, σε συνέχεια των μέτρων που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ, διεκδικούν «ασπίδα» προστασίας για τα χαμηλά μισθώματα και για τους εκμισθωτές που βιοπορίζονται κυρίως από αυτά, στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος υποχρεωτικών τραπεζικών συναλλαγών.

Μεταξύ των προτάσεων της ΠΟΜΙΔΑ ξεχωρίζει η εξαίρεση από τις κυρώσεις για μισθώματα έως 500 ευρώ μηνιαίως, καθώς και για συμβάσεις μεταξύ προσώπων άνω των 70 ετών. Παράλληλα, προτείνει τα μηνιαία ενοίκια έως 1.600 ευρώ να χαρακτηρίζονται ρητά ακατάσχετα σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή εις χείρας τρίτων, ιδίως όταν αποτελούν το μοναδικό ουσιαστικό εισόδημα του ιδιοκτήτη πέραν μιας σύνταξης. Ζητά ακόμη ειδικές προβλέψεις για προκαταβεβλημένα, κατασχεμένα ή εκχωρημένα μισθώματα, καθώς και δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής στην ΑΑΔΕ.

Γιατί βλέπει άνοδο της ζήτησης ρεύματος ο ΔΕΔΔΗΕ

Σημαντική άνοδο της ζήτησης ηλεκτρισμού στο δίκτυο αρμοδιότητάς του προβλέπει ο ΔΕΔΔΗΕ έως τα τέλη της δεκαετίας, υπό την επίδραση τριών καθοριστικών παραγόντων. Ο διαχειριστής θέτει ως βάση τις 49,5–51,5 TWh για το 2030, εκτίμηση στην οποία προστίθεται η κατανάλωση από τα κέντρα δεδομένων (data centers), τα έργα εξηλεκτρισμού στα λιμάνια και τα νέα βιομηχανικά πάρκα. Συνεπώς, η ζήτηση ενδέχεται να ανέλθει έως και τις 59,5 TWh, υπερβαίνοντας κατά 15,5% το βασικό σενάριο. Το ευρύ εύρος των προβλέψεων συνεπάγεται εύλογα βαθμό αβεβαιότητας, ωστόσο ο διαχειριστής δηλώνει έτοιμος να ανταποκριθεί στις ανάγκες που θα διαμορφωθούν. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι εκτιμήσεις του ΔΕΔΔΗΕ για την εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης ενδέχεται να αποδειχθούν συντηρητικές. Ο οργανισμός διατηρεί συγκρατημένες προσδοκίες για τη συγκεκριμένη κατηγορία, χωρίς να έχει συνυπολογίσει πλήρως τον αντίκτυπο της πρόσφατης ενεργειακής συγκυρίας, η οποία ενίσχυσε τις ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων και επιτάχυνε την ενεργειακή μετάβαση.

Υπάρχει τεχνητή έλλειψη στο φυσικό αέριο;

Αιχμές για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου άφησε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, λίγες ημέρες μετά την παρέμβασή του στις Βρυξέλλες για την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας. Σε σχετική ανάρτησή του ανέφερε ότι, μολονότι η αγορά λειτουργεί τυπικά με βάση το γράμμα του νόμου, στην πράξη παρατηρείται έντονη κερδοσκοπική τάση: οι εταιρείες διαχείρισης αποθηκών αερίου αποθαρρύνονται ενεργά από το να τις αναπληρώσουν, με συνέπεια να προκαλείται τεχνητή έλλειψη που θα καταστεί ιδιαίτερα αισθητή τον χειμώνα. «Έχει νόημα αυτή η αγορά με την ευρύτερη έννοια —ως μηχανισμός καθορισμού τιμών για ένα εμπόρευμα τόσο κρίσιμο για την Ευρώπη; Δεν είμαι βέβαιος. Και αυτό είναι ένα ερώτημα που οφείλουμε να θέσουμε επειγόντως σε ευρωπαϊκό επίπεδο», σχολίασε.

Επενδύει 150 εκατ. δολ. στην Αίγυπτο η Energean

Σε επενδύσεις ύψους 150 εκατ. δολαρίων προχωρά η Energean εντός της επόμενης τετραετίας, με στόχο την ανάπτυξη της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και την εντατικοποίηση των ερευνών στην Αίγυπτο. Όπως γνωστοποιήθηκε κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, η Αίγυπτος παραμένει στον πυρήνα της στρατηγικής της, με έμφαση σε τρεις παραγωγικές ζώνες. Μία εξ αυτών εκτείνεται στα ανοικτά της Αλεξάνδρειας, όπου προγραμματίζονται έξι γεωτρήσεις και σεισμικές έρευνες.

Sunlight: Και ναυτιλιακές μπαταρίες στη Ξάνθη

Tη Ξάνθη βάζει στον χάρτη των ναυτιλιακών μπαταριών η Sunlight Group. Η εταιρεία, μέλος του Ομίλου Olympia, ενεργοποίησε νέα αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής για τη θυγατρική της Lehmann Marine, με στόχο δυναμικότητα έως 300 MWh ετησίως. Πρόκειται για συστήματα μπαταριών CUBE, με πιστοποιημένη τεχνολογία LFP, σχεδιασμένα για ναυτιλιακές εφαρμογές. Ήδη έχουν συναρμολογηθεί με επιτυχία 82 μονάδες CUBE, ενώ το Factory Acceptance Test διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της Lehmann Marine στο Αμβούργο. Η κίνηση έχει διπλή ανάγνωση. Η Sunlight επεκτείνεται σε μια αγορά με ισχυρή ζήτηση, καθώς η ναυτιλία πιέζεται να μειώσει εκπομπές και ενισχύει τον εξηλεκτρισμό της. Ταυτόχρονα, η επιλογή της Ξάνθης φανερώνει ότι το στοίχημα της βιομηχανικής αποκέντρωσης μπορεί να στεφθεί με επιτυχία, οδηγώντας στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Απογειώθηκε ο τζίρος της Hoper

Απογειώθηκε ο τζίρος της Hoper το 2025. Η εταιρεία ναύλωσης πτήσεων με ελικόπτερο ενίσχυσε, ετησίως, κατά 289%, στα 2,6 εκατ. ευρώ τον κύκλο εργασιών, εμφανίζοντας μικτό περιθώριο 16% (από -54,5% το 2024). Ωστόσο, εμφάνισε καθαρές ζημιές 1,6 εκατ. ευρώ, οι οποίες αυξάνονται σε 2,18 εκατ. ευρώ (εάν συμπεριληφθούν αυτές προηγούμενων χρήσεων). Η γενική ρευστότητα υποχώρησε στο 0,78 από 4,49, δείγμα πίεσης στην ταμειακή διαχείριση, χωρίς όμως τραπεζικό δανεισμό. Η σημαντική αύξηση των εσόδων και η μετατροπή του μικτού περιθωρίου σε θετικό δείχνουν ότι το μοντέλο λειτουργίας της εταιρείας αρχίζει να αποδίδει εμπορικά. Μέσα στο 2025 η πλατφόρμα κρατήσεων επεκτάθηκε σε πέντε νέες χώρες, ενώ η Hoper προχωρά στην αδειοδότηση ελικοδρομίου στην Κερατέα, μειώνοντας την εξάρτηση από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».