Έρχονται οι «έξυπνες» κάμερες του ΚΟΚ

Τέσσερις κοινοπραξίες διεκδικούν το έργο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις 1.000 σταθερές κάμερες καταγραφής παραβάσεων. Προσφορές κατέθεσαν τα σχήματα ΟΤΕ – ΤΕΡΝΑ – Neurosoft, Aktor – Nova ICT, Amco – Indigital και QnR – Globiled. Ο προϋπολογισμός φτάνει τα 44.055.805 ευρώ με ΦΠΑ και καλύπτει και πέντε χρόνια λειτουργίας και συντήρησης. Οι κάμερες θα καταγράφουν παραβιάσεις κόκκινου, υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού και μη χρήση ζώνης ή κράνους. Τα στοιχεία θα στέλνονται σε πραγματικό χρόνο στο ενιαίο ψηφιακό σύστημα της Τροχαίας. Μέχρι εδώ ο δρόμος δεν ήταν εύκολος, καθώς ο αρχικός διαγωνισμός, ύψους 88 εκατ. ευρώ, ακυρώθηκε τον Μάιο μετά από προσφυγές. Πλέον ζητούμενο είναι να προχωρήσει χωρίς χρονοτριβή η διαδικασία.

120 δόσεις: Μικραίνουν τα ποσά, αυξάνονται οι τόκοι

Οι 120 δόσεις μειώνουν το ποσό που πρέπει να καταβάλλει κάθε μήνα ο οφειλέτης, αυξάνουν όμως τους τόκους που θα πληρώσει μέχρι την πλήρη εξόφληση. Η διευκόλυνση για παλαιά χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία επιβαρύνεται με επιτόκιο 5,84%, όσο δηλαδή και η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Η διαφορά έγκειται στο ότι, όσο παρατείνεται η αποπληρωμή, τόσο διογκώνεται το συνολικό κόστος. Για έναν φορολογούμενο που δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις τρέχουσες υποχρεώσεις του, η χαμηλότερη δόση μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια. Χρειάζεται, ωστόσο, να γνωρίζει και το τελικό κόστος πριν επιλέξει τον αριθμό των δόσεων. Η δεκαετία προσφέρει μεν περισσότερο χρόνο, αλλά δεν καθιστά το χρέος φθηνότερο, καθώς η μηνιαία «ανάσα» πληρώνεται εντέλει με μεγαλύτερη συνολική επιβάρυνση.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης οφειλών

Ακόμη και όταν ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων, η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση θα αφορά συγκεκριμένη κατηγορία παλαιών οφειλών προς το Δημόσιο. Τα χρέη του 2025 παραμένουν εκτός των 120 δόσεων και παραπέμπονται στην πάγια ρύθμιση των 24. Το οικονομικό επιτελείο συνδέει την επιλογή αυτή με την ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Η δημοσιονομική λογική είναι σαφής, το πρακτικό πρόβλημα ωστόσο είναι ότι δύο οφειλέτες με παρόμοια οικονομική δυσχέρεια ενδέχεται να έχουν εντελώς διαφορετικό ορίζοντα αποπληρωμής, αποκλειστικά βάσει του χρόνου δημιουργίας του χρέους τους. Το ενιαίο επιτόκιο δεν εξισώνει τις μηνιαίες δόσεις, ενώ ο χρόνος βεβαίωσης της οφειλής καθορίζει ποιος τελικά δικαιούται τη διευκόλυνση.

Στη σκιά της Γκιλφόιλ

Στον απόηχο των άκομψων δηλώσεων της πρέσβειρας των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναμένεται να επισκεφθεί σε λίγες ημέρες τη χώρα μας ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. Μια επίσκεψη μείζονος γεωπολιτικού, οικονομικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος -την οποία προβάλλει έντονα η κυβέρνηση- καλείται πλέον να διέλθει μέσα από ένα αυστηρό επικοινωνιακό φίλτρο. Παράλληλα, μολονότι ο κ. Ρούμπιο δεν συνηθίζει τις επιπόλαιες δηλώσεις τύπου Τραμπ, ελλοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος τοποθετήσεων επί των ελληνοτουρκικών σχέσεων που, εκούσια ή ακούσια, θα μπορούσαν να ζημιώσουν τα εθνικά συμφέροντα.

Εν μέσω αυτού του διπλωματικού ναρκοπεδίου, η κυβέρνηση θα εστιάσει πρωτίστως στα θετικά σημεία της ατζέντας, όπως η επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου και η ενίσχυση των εμπορικών δεσμών. Τα μηνύματα πάντως από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παραμένουν θετικά ενόψει της επίσκεψης, καθώς καταβάλλεται προσπάθεια εξομάλυνσης των τριβών που προκλήθηκαν.

Κατεβάζουν ταχύτητα οι επενδύσεις σε real estate

Μπορεί η ευρωπαϊκή οικονομία να αντέχει τους διεθνείς κλυδωνισμούς, όμως οι επενδύσεις στα ακίνητα έχουν κατεβάσει ταχύτητα. Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Savills, οι επενδύσεις στην Ευρώπη θα φθάσουν περίπου τα 46 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο, 6% λιγότερο από πέρυσι. Το δεύτερο τρίμηνο είχε κλείσει με άνοδο 6%, ενώ στο εννεάμηνο οι επενδύσεις ενισχύθηκαν μόλις κατά 4%, στα 156 δισ. ευρώ. Ο λόγος; Η άνοδος του πληθωρισμού κατά 3,2% τον Αύγουστο, αλλά και η νέα αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο. Πάντως, ο ρυθμός ανάπτυξης των επενδύσεων δεν είναι ενιαίος. Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη τρέχει με +34%, οι Σκανδιναβικές χώρες με +25% και ο Νότος με +20%. Βρετανία, Γερμανία και Γαλλία υποχωρούν κατά 8%. Το μεγαλύτερο αγκάθι είναι η Γαλλία, όπου το spread με το γερμανικό δεκαετές ξεπέρασε τις 100 μονάδες βάσης για πρώτη φορά από το 2012. Όσοι αγοράζουν προτιμούν κατοικίες προς ενοικίαση, φοιτητικές εστίες και γραφεία πρώτης προβολής. Ένα παράδειγμα είναι το Capital 8 στο Παρίσι, που πέρασε στην Pontegadea του Αμάνθιο Ορτέγα για 820 εκατ. ευρώ.

Regency: Διπλασιασμός κερδών και το στοίχημα του Αμαρουσίου

Με αισθητή βελτίωση μεγεθών ολοκλήρωσε το 2025 η Regency Entertainment, που λειτουργεί το καζίνο και το Hyatt Regency στη Θεσσαλονίκη και διαχειρίζεται το Καζίνο Πάρνηθας. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 7,6%, στα 99,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 55,6%, στα 7 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο ομίλου, ο τζίρος ανέβηκε κατά 7,5%, στα 175,4 εκατ. ευρώ, και τα προ φόρων κέρδη διπλασιάστηκαν, στα 3,8 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου πέρασαν σε θετικό έδαφος, στα 9,6 εκατ. ευρώ, από αρνητικά 6 εκατ. ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη τα έσοδα παιχνιδιών αυξήθηκαν κατά 8,3%, με μερίδιο αγοράς 32,7% και πρώτη θέση. Ακολουθεί το Mont Parnes με μερίδιο 28,7% στα έσοδα. Το λειτουργεί η North Star, την οποία ο όμιλος ελέγχει μέσω της Athens Resort Casino, που στο τέλος του 2025 κατείχε το 51,05%. Το υπόλοιπο 48,95% ανήκει στο Δημόσιο. Το μεγάλο στοίχημα είναι η μεταφορά του στο Μαρούσι έως τον Μάιο του 2028.

Καλπάζει η εταιρική κερδοφορία

Με άλμα 32,7% στα καθαρά κέρδη ολοκλήρωσαν το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σύμφωνα με ανάλυση της Beta Χρηματιστηριακής σε 146 εταιρείες, τα κέρδη ανήλθαν σε 7,76 δισ. ευρώ, από 5,85 δισ. ένα χρόνο νωρίτερα. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 16,5%, στα 58 δισ. ευρώ, ενώ το EBITDA ενισχύθηκε κατά 38,1%, στα 10,78 δισ. Το περιθώριο EBITDA ανέβηκε έτσι στο 18,6%, από 15,7%. Ταυτόχρονα, οι μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες είδαν τα κέρδη τους να εκτινάσσονται κατά 58,7%, στα 4,96 δισ. ευρώ, από 3,13 δισ. Έτσι, ο χρηματοπιστωτικός κλάδος έμεινε σχεδόν σταθερός, γύρω στα 2,8 δισ. Η άνοδος, δηλαδή, δεν στηρίχθηκε αυτή τη φορά στους «συνήθεις υπόπτους» και είναι διευρυμένη: 117 από τις 146 εταιρείες (80%) ήταν κερδοφόρες, ενώ 18 επέστρεψαν σε κέρδη. Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά 40,8%, στα 29,2 δισ., όμως και ο καθαρός δανεισμός ανέβηκε κατά 9,8%, στα 40,2 δισ. Για ολόκληρο το 2026, η Beta εκτιμά ότι τα κέρδη θα ξεπεράσουν τα 13,5 δισ. ευρώ, έναντι περίπου 12 δισ. πέρυσι. Αυτό σημαίνει άνοδο τουλάχιστον 12,5% σε ετήσια βάση.

Με αυτοπεποίθηση ο ΑΔΜΗΕ

Σιγουριά εκπέμπει η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ για την ομαλή υλοποίηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Μάνος Μανουσάκης, υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο της ελληνογαλλικής συνεργασίας, υπενθυμίζοντας ότι η σύμπραξη με τη Nexans απέδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα στο παρελθόν, παρά τον υψηλό βαθμό δυσκολίας ανάλογων εγχειρημάτων, όπως αυτό της Κρήτης.

Ανάλογες προσδοκίες διατηρεί ο Διαχειριστής και για το έργο του Great Sea Interconnector (GSI), μέσω της εισόδου της γαλλικής Meridiam στο μετοχικό σχήμα. Μάλιστα, ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε και στην «επόμενη ημέρα» μετά την πόντιση του καλωδίου, τονίζοντας ότι ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για τη στρατηγική ενεργειακή σύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μέση Ανατολή.