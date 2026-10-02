Ελλάδα

Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια λόγω των θυελλωδών ανέμων – Τι ισχύει σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Σε ό,τι αφορά τις γραμμές προς την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, μέχρι στιγμής δεν έχουν προγραμματιστεί αναχωρήσεις έως το μεσημέρι
Μανιασμένη θάλασσα
(ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
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Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν, με αποτέλεσμα να έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Από τον Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια παραμένει σε ισχύ μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Η κατάσταση αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά την έκδοση του νέου δελτίου καιρού, περίπου το μεσημέρι.

Κανονικά πραγματοποιούνται, πάντως, τα δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Διαφορετική είναι η εικόνα για τα υδροπτέρυγα, καθώς η εκτέλεση των δρομολογίων εξαρτάται από την κάθε εταιρεία. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνήσουν προηγουμένως με την εταιρεία τους, καθώς ορισμένα υδροπτέρυγα εκτελούν κανονικά τα δρομολόγιά τους, ενώ άλλα έχουν αναστείλει προσωρινά τις αναχωρήσεις.

Ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων ισχύουν και από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, όπου επίσης δεν πραγματοποιούνται τα πρωινά δρομολόγια εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σε ό,τι αφορά τις γραμμές προς την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, μέχρι στιγμής δεν έχουν προγραμματιστεί αναχωρήσεις έως το μεσημέρι.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν συνιστάται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια, καθώς τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και την ένταση των ανέμων.

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