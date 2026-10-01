Με το βλέμμα στραμμένο στους μικρομεσαίους που περίμεναν περισσότερα από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την έκπληξη. Ανακοίνωσε μέτρα στο υπουργικό συμβούλιο για όσους βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια και δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Η προηγούμενη ρύθμιση για τις 72 δόσεις απεδείχθη άνθρακας ο θησαυρός. Ενώ το πρόβλημα αφορά πάνω από 1 εκατομμύριο μικρομεσαίους, μπήκαν στην ρύθμιση γύρω στους 20.000 δανειολήπτες. Οι δόσεις αυξάνονται πλέον σε 120 με ελάχιστο ποσό τα 30 ευρώ τον μήνα. Βέβαια παραμένει ψηλά το επιτόκιο που δυσχεραίνει την προσπάθεια αποπληρωμής. Δεν αποκλείεται να εξεταστεί και αυτό σε δεύτερη φάση.

Επιτέλους με τους servicers!

Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Έπρεπε να υπάρχει μπροστά ένας δύσκολος και βαρύς προεκλογικός χειμώνας με την μέγγενη της ακρίβειας να σφίγγει συνεχώς, για να προχωρήσει η κυβέρνηση σε μέτρα για τους περιβόητους servicers που δρουν ανεξέλεγκτα και με αναλγησία, με ελάχιστες δυνατότητες των δανειοληπτών να αντιδράσουν στις αυθαιρεσίες. Έρχεται ρύθμιση σύμφωνα με την οποία αν ένας servicer παραβιάσει συμφωνία, ακυρώνεται πλειστηριασμός ή κατάσχεση, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως 500.000 ευρώ, και θα επιστρέφονται στον πολίτη 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.

Δημοσκοπήσεις

Όλες οι δημοσκοπήσεις μετά την ΔΕΘ έδειξαν ότι η κυβέρνηση πέρασε κάτω από τον πήχη. Καλλιεργήθηκαν προσδοκίες για τα μέτρα θα ανακοινώνονταν αλλά τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν. Τώρα επιχειρείται μέσα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων να γίνει μία διόρθωση.

Οι πηγές της στήλης επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει στοχευμένα τις παρεμβάσεις. Όσον αφορά στα καύσιμα επιβεβαιώθηκε η στήλη η οποία από την Τρίτη σας έγραφε ότι η επιδότηση στο Diesel κίνησης θα είναι στα 20 λεπτά και τα διυλιστήρια θα συνεχίσουν την επιδότηση στην αμόλυβδη μέχρι τις 15 /10 καθώς πλέον τα μέτρα θα αξιολογούνται ανά δεκαπενθήμερο.

Φρένο

Φρένο στα φάλτσα υπουργών και βουλευτών επιχείρησε να βάλει για μια φορά ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την εβδομάδα που απουσίαζε στην Αμερική, στην γενική συνέλευση του ΟΗΕ, την επικαιρότητα απασχόλησαν περισσότερο οι εξυπνάδες και μπαρούφες που ακούστηκαν από στελέχη του και οι οποίες έφτασαν και στα όρια της ασέβειας προς τους αδύναμους αλλά και αυτούς που ψηφίζουν άλλα κόμματα. Ο πρωθυπουργός είπε ότι όταν κάποιος τοποθετείται δημόσια «παράγει εντυπώσεις και το ύφος». «Άρα, σε αυτές τις συνθήκες, ο λόγος δεν οφείλει να είναι πειστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες».

«Εγώ αξιολογώ»

Από το βράδυ της Κυριακής είχα την ενημέρωση ότι ο πρωθυπουργός θα καταγγείλει και τα «αδειάσματα». Μέχρι τις κάλπες «είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών». Το μήνυμα ήταν ηχηρό. Αποδέκτης ήταν και η Ντόρα Μπακογιάννη. «Βλέπω αλαζονεία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουν» δήλωσε. «Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούν και άμεσα» τόνισε. Άφησε αιχμές και για κάποιους που είναι υπουργοί οχτώ χρόνια.

Αλληλοαδειάσματα

Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι το βαρύ πυροβολικό της ΝΔ. Η δήλωσή της περί αλαζονείας έμπαινε ως ερώτημα στους καλεσμένους βουλευτές του κόμματος στις ενημερωτικές εκπομπές για σχολιασμό. Ο καθένας έλεγε τα δικά του και τα αλληλοαδειάσματα συνεχίστηκαν με τον έναν να αφήνει αιχμές για αλαζονεία για τον άλλον και πάει λέγοντας. Σαφώς και αυτή ή εικόνα ήταν πολύ αρνητική. Αλλά ακόμη χειρότερη ήταν οι δηλώσεις των στελεχών που αφορούσαν τους «κακομοίρηδες», αυτούς που δεν έχουν 10 ευρώ να πάρουν βενζίνη και καλό θα ήταν να πάρουν λεωφορείο κλπ. Τι άλλο θα ακούσουμε θεέ μου.

Ντόρα – Κυριάκος

Φούντωσαν πάλι οι συζητήσεις στο νεοδημοκρατικό στρατόπεδο για τις σχέσεις του πρωθυπουργού με την Ντόρα Μπακογιάννη. Η πρώην υπουργός έχει βγει να υπερασπιστεί την κυβέρνηση όταν πολλοί υπουργοί κρύβονταν. Είχε μία δόση υπερβολής το «άδειασμα» της στο υπουργικό συμβούλιο. Η τελευταία εξέλιξη πυροδότησε κύκλος συζητήσεων και για την υποψηφιότητα της κυρίας Μπακογιάννη. Είναι αποφασισμένη πλέον να κατέβει στα Χανιά και να ξανακυνηγήσει το σταυρό, αν και η υγεία της δεν της επιτρέπει να ταλαιπωρείται. Το ψηφοδέλτιο επικρατείας απ’ ότι φαίνεται μάλλον έχει βγει από την ατζέντα και των δύο.

Κομισιόν σε ρόλο σχολιαστή

Τελικά τη δουλειά των δημοσιογράφων όλοι την ζηλεύουν. Ακόμη και η Κομισιόν. Την ώρα που οι ευρωπαϊκοί λαοί είναι δυσαρεστημένοι διότι οι συνέπειες των πολέμων επιδεινώνουν συνεχώς την καθημερινότητά τους και παράλληλα βρίσκεται προ των πυλών ένας πολύ βαρύς χειμώνας, η ευρωπαΐκή επιτροπή αντί να πάρει αποφάσεις για την ανακούφιση τους, αρκείται στο ρόλο του σχολιαστή. Διαπιστώνει όλο το πρόβλημα αλλά αυτό το οποίο προτείνει είναι εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή η κάθε χώρα μέλους να αυτοσχεδιάσει αφού η ΕΕ των «27» και πάλι είναι διχασμένη, τριχοτομημένη κλπ., και αδυνατεί να καταλήξει σε μια ενιαία στρατηγική. Ήδη 11 χώρες έχουν προχωρήσει σε δικά τους σχέδια η καθεμία.

Στο σκοτάδι για οικονομία

Ο επίτροπος ενέργειας Γιόγκερσεν αποκάλυψε ότι την ενεργειακή κρίση του 2026 μπορούν οι ευρωπαίοι να την αντιμετωπίσουν με μέτρα εθελοντικού χαρακτήρα μέτρα που είχανε ληφθεί το 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και τότε Κομισιόν σε ρόλο σχολιαστή πρότεινε μείωση κατανάλωσης στα νοικοκυριά τις ώρες αιχμής, λιγότερο φωτισμό στα δημόσια κτίρια και τους δρόμους, την νύχτα μάλιστα να σβήνει δημόσιος φωτισμός, ασχέτως αν στις περισσότερες περιοχές δεν υφίσταται. Όσο για την θερμοκρασία ξαναρχόμαστε στα χρόνια της προγιαγιάς που ζεσταινόταν στη φουφού με τα κάρβουνα. Η μοντέρνα Κομισιόν απλώς μιλάει για περιορισμό της κατανάλωσης.