ΝΤΙΝ Ο Σεπτέμβριος, ο πρώτος μήνας της νέας τηλεοπτικής σεζόν, μας αποχαιρετά και μαζί του παίρνει και τα τελευταία… ίχνη ανοχής από τα επιτελεία των καναλιών. Τα στοιχεία της Nielsen θα δείξουν τα μηνιαία «ραβασάκια», βάζοντας τέλος σε… επιχειρήματα του τύπου «είναι ακόμα πολύ νωρίς». Με τη διαφημιστική πίτα να έχει συρρικνωθεί αρκετά, η αγορά πιέζει και απαιτεί πλέον άμεσα αποτελέσματα από το «ταμείο» της τηλεθέασης για να ανοίξει τα ταμεία της. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μιλώντας, πάντως, για επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης και επειδή τις τελευταίες ημέρες γίνεται πολύς λόγος για την πορεία του «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ, οφείλουμε να διευκρινίσουμε το εξής: σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, η εκπομπή σημειώνει περίπου τα ίδια μονοψήφια νούμερα που σημείωναν και στο δικό τους ξεκίνημα στην απογευματινή ζώνη της δημόσιας τηλεόρασης η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Σίγουρα το μαγκαζίνο της ΕΡΤ χρειάζεται αρκετές… διορθώσεις, τις οποίες, τουλάχιστον από όσα υποστηρίζουν στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, σκοπεύουν να κάνουν. Ωστόσο, επειδή κυκλοφορούν διάφορα… περίεργα «ρεπορτάζ», να τονίσω ότι δεν έχει τεθεί κανένα θέμα κοψίματος, όπως ακριβώς δεν είχε τεθεί και στην αφετηρία του το 2021, όταν επίσης οι προκάτοχοι της εκπομπής, είχαν ξεκινήσει με χαμηλές πτήσεις στους πίνακες τηλεθέασης. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Παραμένοντας στα της δημόσιας τηλεόρασης, να θυμίσουμε ότι μετά την απόφαση της διοίκησης να μην δώσει το πράσινο φως για δεύτερο κύκλο της σειράς «Το Παιδί», οι συντελεστές ξεκίνησαν καμπάνια crowdfunding (συμμετοχική χρηματοδότηση) με σκοπό την επιστροφή της εκτός της κλασικής τηλεόρασης. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 30 Οκτωβρίου 2026, αλλά τα νέα για τους… κατοίκους του Νεοχωρίου δεν είναι ευχάριστα. Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί λιγότερα από 80.000 ευρώ, την ώρα που το ζητούμενο για την παραγωγή 8 επεισοδίων είναι οι 350 χιλιάδες ευρώ. Όπως τουλάχιστον αποδεικνύεται έως τώρα στην πράξη, το πρωτότυπο για τα εγχώρια δεδομένα «πείραμα» δεν έχει την αναμενόμενη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας ότι καλή η μυθοπλασία για τους τηλεθεατές, αρκεί να μην πληρώνουν… τους «δράκους». ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Και μια και μιλήσαμε για «δράκους», ας θυμηθούμε μερικούς παλαιότερους του Ραδιομεγάρου, όπως όταν κάποιοι εκ των ιθυνόντων είχαν κρίνει ως υπερβολικά ακριβό το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια. Εκτός του ότι η σειρά δίνει υψηλές τηλεθεάσεις στον ALPHA, συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία και στον «κόσμο» της Magenta TV. Χαρακτηριστικό είναι και το ότι έχει κατακτήσει την πρώτη θέση σε τηλεθέαση ανάμεσα σε όλες τις σειρές και τις ταινίες που έχει φιλοξενήσει ποτέ η συνδρομητική πλατφόρμα του Ομίλου ΟΤΕ. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αυτά για να καταγράφονται οι «ιστορικές» αποφάσεις στελεχών που βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσος…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ