Η επόμενη μέρα των κατασκευών

Η επόμενη μέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης βρέθηκε στο επίκεντρο της «Στρογγυλής τράπεζας των Κατασκευών», στο 9ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών (ITC 2026). Τα πιο «βαριά» νούμερα τα έθεσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ, Χρήστος Παναγιωτόπουλος. Οι ελληνικοί όμιλοι έχουν υπερδιπλασιάσει τις δυνατότητές τους και εκτελούν έργα περίπου 10 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030. Το ετήσιο επενδυτικό κενό, ωστόσο, φτάνει τα 6-8 δισ., ενώ οι ανάγκες για μεγάλα έργα αγγίζουν συνολικά τα 40-50 δισ. ευρώ. Οι δημόσιες επενδύσεις έπιασαν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, οι ιδιωτικές όμως υστερούν ακόμη κατά 4-4,5%. Με αφετηρία το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης των 23 δισ., ζήτησε εθνική στρατηγική από την Πολιτεία. Ο κ. Παναγιωτόπουλος έκρουσε τον κώδωνα για την έλλειψη μηχανικών και για την άνοδο περίπου 30% στο κόστος υλικών και ενέργειας, που «τρώει» τα περιθώρια κέρδους. Έβαλε ψηλά στη λίστα τα έργα νερού και ζήτησε οι εταιρείες να «στέκονται στα πόδια τους» και να έχουν την ευθύνη συντήρησης όσων κατασκευάζουν. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, παρατήρησε δηκτικά ότι το Χρηματιστήριο «πληρώνει» το ανεκτέλεστο και όχι την έγκαιρη παράδοση. Ο Αναστάσιος Αρανίτης (Aktor) πρότεινε επεκτάσεις παραχωρήσεων, όπως το τμήμα Πάτρα–Πύργος της Ολυμπίας Οδού. Ο Αντώνης Μιτζάλης (AVAX) ζήτησε φορέα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού υποδομών. Ο Ντίνος Μπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ) ήταν ο πιο αισιόδοξος: «Δουλειά υπάρχει, λεφτά υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα, αρκεί τα έργα να παραδίδονται έγκαιρα».

Γιατί μειώθηκαν τα κοντέινερ στον Πειραιά

Παρά την υποχώρηση των μεγέθη α΄ εξαμήνου, που αποδίδεται στη διεθνή αναταραχή, ο ΟΛΠ συνεχίζει ακάθεκτος το αναπτυξιακό πρόγραμμά του. Τους πρώτους έξι μήνες της χρονίας, τα έσοδα υποχώρησαν στα 111,9 εκατ. ευρώ, από 122,8 εκατ. πέρυσι, και τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 24,4%, στα 35,4 εκατ. ευρώ. Το «βάρος» ήρθε από τα εμπορευματοκιβώτια. Η διακίνηση στον Προβλήτα Ι έπεσε κατά 38,7%, στα 241.290 TEU. Έπαιξαν ρόλο οι εκτροπές πλοίων από την Ερυθρά Θάλασσα αλλά και η υψηλή βάση του 2025, οπότε τα φορτία «έτρεξαν» να προλάβουν τους δασμούς. Πτώση κατέγραψε και η κρουαζιέρα, με 270 αφίξεις πλοίων από 316 και 12,9% λιγότερους επιβάτες. Αντίθετα, ο Σταθμός Αυτοκινήτων κινήθηκε ανοδικά κατά 8%, ενώ στις δεξαμενές της εταιρείας επισκευάστηκαν 66 πλοία από 53. Η διοίκηση του Su Xudong (CEO του ΟΛΠ) πάντως δεν πατά φρένο. Οι επενδύσεις του εξαμήνου έφτασαν τα 106,7 εκατ. ευρώ, ενώ στις 10 Αυγούστου ξεκίνησε η δεύτερη επενδυτική περίοδος της σύμβασης παραχώρησης, με υποχρεωτικά έργα 56 εκατ. ευρώ. Ενθαρρυντικό σημάδι για το β΄ εξάμηνο είναι το +8% στα κοντέινερ του διμήνου Ιουλίου-Αυγούστου.

Τα φορτία ανεβαίνουν, το καύσιμο «καίει»

Δεν ήταν κακός μήνας ο Αύγουστος για την παγκόσμια αγορά αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών, γνωστή ως Cargo. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών (IATA), η ζήτηση αυξήθηκε κατά 4,4% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Η χωρητικότητα, αντίθετα, μειώθηκε οριακά κατά 0,1%. Που η ζήτηση ήταν υψηλότερη; Πρώτοι ήταν οι αερομεταφορείς της Βόρειας Αμερικής με +6,6% και τελευταίοι εκείνοι της Μέσης Ανατολής με μόλις +1%, καθώς ο πόλεμος εξακολουθεί να διαταράσσει τις διαδρομές μέσω του Κόλπου. Ο μέσος συντελεστής πληρότητας έφτασε το 46%. Έτσι οι εταιρείες καλύπτουν ένα μέρος από το κόστος του καυσίμου, που ήταν 79,2% ακριβότερο από πέρυσι. Οι αποδόσεις αυξήθηκαν σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Τα στοιχεία έχουν μεγαλύτερη αξία αν θυμηθεί κανείς ότι τον Ιούνιο η IATA περίμενε αύξηση των όγκων μόλις 0,2% για όλο το 2026. Με την περίοδο αιχμής του τέλους του έτους να πλησιάζει, ο κλάδος ξεκινά με καλύτερους οιωνούς. Οψόμεθα.

Το «λογαριασμό» του Ορμούζ πλήρωσε η ελίν

Ακριβό αποδείχθηκε το α’ εξάμηνο για την ΕΛΙΝΟΙΛ. Ο ενοποιημένος τζίρος υποχώρησε στα 612 εκατ. ευρώ από 1,14 δισ. ευρώ. Ο όμιλος γύρισε σε καθαρές ζημίες 10,8 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι είχε κέρδη 750 χιλ. ευρώ. Το «χτύπημα» ήρθε από το διεθνές εμπόριο, όπου ο όγκος πωλήσεων κατέρρευσε κατά 60%. Ο πόλεμος στο Ιράν εκτόξευσε τιμές και ναύλους. Η εταιρεία υποχρεώθηκε να εκτελέσει συμβόλαια που είχε κλείσει με άλλους όρους. Στην εγχώρια αγορά οι όγκοι στα καύσιμα κίνησης αυξήθηκαν 2,4%. Όμως το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους φρέναρε τη βελτίωση. Θετική νότα είναι η μείωση του δανεισμού κατά 60% από τον Δεκέμβριο, στα 29,2 εκατ. ευρώ. Να σημειώσουμε ότι σχεδόν όλη η ζημία γράφτηκε στο β’ τρίμηνο, με τη διοίκηση να τη χαρακτηρίζει μη επαναλαμβανόμενη, αφού τα επίμαχα συμβόλαια έκλεισαν. Το πραγματικό τεστ είναι το β’ εξάμηνο. Εκεί θα φανεί αν η πιο επιλεκτική πολιτική στο trading και η μεγάλη επένδυση σε SAP και CRM μπορούν να επαναφέρουν την κερδοφορία.

Καλπάζουν τα ενοίκια στη φοιτητική στέγη

Η επιστροφή στα αμφιθέατρα συνοδεύεται με ακριβότερα κλειδιά. Σύμφωνα με τη Spitogatos Insights, οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών κατέγραψαν τον Αύγουστο άνοδο 5,3% σε ετήσια βάση. Στην Αθήνα, πρώτο είναι το Κολωνάκι-Λυκαβηττός με 17 ευρώ/τ.μ. Στο αθηναϊκό down town οι φοιτητές αναζητούν σπίτι γύρω στα 585 ευρώ τον μήνα, με ετήσια αύξηση 11,7%. Η μεγαλύτερη ζήτηση καταγράφεται σε Ζωγράφου, Αμπελόκηπους, Αιγάλεω, Καλλιθέα και Παγκράτι. Στη Θεσσαλονίκη το κέντρο φτάνει τα 12,9 ευρώ/τ.μ., ενώ στην περιφέρεια ξεχωρίζει το Αγρίνιο με άλμα 20,4%. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση απαντά με το στεγαστικό επίδομα. Όπως υπενθύμισε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αυτό ανέβηκε στα 1.500 ευρώ, με συνολική χρηματοδότηση 90 εκατ. ευρώ φέτος. Ο λογαριασμός όμως δεν βγαίνει εύκολα. Με τα σημερινά ενοίκια του κέντρου, το επίδομα όλης της χρονιάς καλύπτει μόλις δυόμισι μήνες, ενώ μένει να φανεί κατά πόσο θα αποτελέσουν αντίβαρο οι περίπου 8.600 νέες θέσεις σε εστίες μέσω ΣΔΙΤ.

Πώς πέτυχε διπλασιασμό Ebitda η Real Consulting

Με την OTS πλέον υπό τον έλεγχό της, η Real Consulting έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 με σχεδόν διπλάσια λειτουργική κερδοφορία. Ο ενοποιημένος τζίρος ανήλθε σε 29,1 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 35%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (Ebitda) έφτασαν τα 7,2 εκατ. ευρώ, από 3,6 εκατ. πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους εκτινάχθηκαν στα 4,9 εκατ. ευρώ, από 1,4 εκατ. Η OTS, που ενοποιείται από τις 19 Μαρτίου, συνεισέφερε έσοδα 6,6 εκατ. και Ebitda 2,3 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος εμφανίζει καθαρή ταμειακή θέση 4,3 εκατ. ευρώ και η διοίκηση προβλέπει αύξηση των μεγεθών άνω του 25% για το σύνολο της χρονιάς.

Κατάτμηση τέλος στα φωτοβολταϊκά

Νέα, σημαντική απόφαση του ΣτΕ απαγορεύει τη λεγόμενη κατάτμηση, δηλαδή την πρακτική επενδυτών να διαιρούν μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα σε μικρότερα έργα, προκειμένου να παρακάμπτουν την αυστηρή αδειοδοτική διαδικασία. Αφορμή αποτέλεσε η περίπτωση 186 φωτοβολταϊκών σταθμών στην περιοχή της λίμνης Πηνειού, οι οποίοι απορρίφθηκαν από το ΣτΕ, παρότι θεωρητικά ενέπιπταν στις διατάξεις περί μικρών έργων. Πλέον, θα εξετάζεται κατά πόσο τα επιμέρους πάρκα συνιστούν τμήματα ενιαίας επένδυσης και θα κρίνονται αναλόγως.

AI: Σημασία έχει τι πραγματικά αποδίδει

Η τεχνητή νοημοσύνη περνά από τη γενική τάση του «να έχουμε ΑΙ» στην αναζήτηση του τι πραγματικά αποδίδει. Οι επιχειρήσεις ζητούν πλέον μετρήσιμο οικονομικό αποτέλεσμα, με τους οικονομικούς διευθυντές να εξετάζουν πόσο χρόνο και κόστος εξοικονομεί κάθε εφαρμογή, πόσα λάθη περιορίζει και πόσο γρήγορα αποσβένεται η επένδυση. Στην παγκόσμια έρευνα της EY, το 61% των CFOs χαρακτηρίζει την ποιότητα και τη μεροληψία των δεδομένων ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για νέες εφαρμογές ΑΙ. Χωρίς αξιόπιστα στοιχεία, ακόμη και ακριβές πλατφόρμες μπορούν να παράγουν ταχύτατα λανθασμένες απαντήσεις. Η Gartner εντοπίζει πραγματική απόδοση σε συγκεκριμένες χρήσεις -όπως η άντληση δεδομένων, η αυτοματοποίηση εισπράξεων και πληρωμών και η παραγωγή αναφορών- με απόσβεση εντός εννέα έως δέκα μηνών. Το ΑΙ κρίνεται πλέον όχι από την παρουσία του, αλλά από το καθαρό αποτέλεσμα στα ταμεία της επιχείρησης.