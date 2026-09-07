Τι κρίνει την επόμενη μέρα της ΔΕΘ

Το πρώτο σαφές τεστ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ καταγράφεται σήμερα, με την ΕΛΣΤΑΤ να ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία για το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου. Το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται μόνο στον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, αλλά κυρίως στη σύνθεσή του. Η πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης θα καταδείξει τις αντοχές των νοικοκυριών απέναντι στην ακρίβεια, ενώ οι επενδύσεις θα αποτυπώσουν την πραγματική συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης. Εξίσου κρίσιμος παραμένει ο εξωτερικός τομέας, στον απόηχο της ενίσχυσης των εξαγωγών τον Ιούνιο. Τα στοιχεία θα δείξουν εάν η ανάπτυξη εδράζεται πλέον σε παραγωγικότερες βάσεις ή εάν παραμένει προσδεδεμένη στην κατανάλωση και τον τουρισμό.

Τα δύο οδικά projects του Βορρά

Ας μείνουμε στο Βορρά, που έχει την τιμητική τoυ λόγω ΔΕΘ. Πρόσφατα λοιπόν, ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ των μεγάλων παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Ελλάδας μπήκε με την ανακήρυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως προσωρινού αναδόχου για δύο σημαντικά έργα ΣΔΙΤ ύψους 700 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για την αναβάθμιση του οδικού άξονα Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και την κατασκευή του κάθετου άξονα Δράμα – Αμφίπολη (Παλαιοκώμη) με προϋπολογισμό της τάξεως των 700 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, το πρώτο έργο προβλέπει στη μελέτη, κατασκευή και χρηματοδότηση τριών τμημάτων της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, συνολικού μήκους περίπου 25 χλμ. Πρόκειται για το Μαυροβούνι – Έδεσσα, την παράκαμψη Γιαννιτσών, Α/Κ Γιαννιτσών και Α/Κ Παραλίμνης και την παράκαμψη Χαλκηδόνας, Α/Κ Χαλκηδόνας και Α/Κ Ελεούσας – Νέα Χάραξη. Το ΣΔΙΤ αυτό Θεσσαλονίκη-Έδεσα περιλαμβάνει και την λειτουργία και συντήρηση του βασικού οδικού άξονα από τη Γέφυρα Αξιού ποταμού μέχρι την Έδεσσα, συνολικού μήκους περίπου 52 χλμ.

Το δεύτερο έργο σχετίζεται με τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση των τμημάτων Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη, μήκους 29,5 χλμ., και Μαυρολεύκη – Δράμα, μήκους 13,5 χλμ., καθώς και την κατασκευή εννέα ανισόπεδων κόμβων. Επίσης, περιλαμβάνει την λειτουργία και συντήρηση του βασικού άξονα Δράμα – Αμφίπολη, συνολικού μήκους 43 χλμ. Πλέον, η προσοχή είναι στραμμένη στην ανακήρυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως οριστικού αναδόχου και στις τελικές υπογραφές.

Πέραν των ελληνοτουρκικών η ατζέντα Μητσοτάκη στο Κάιρο

Την Αίγυπτο και τον πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι επισκέπτεται αύριο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η επίσκεψη πραγματοποιείται στον απόηχο της τουρκικής διπλωματικής επαναπροσέγγισης με το Κάιρο, η οποία αποσκοπεί στη συγκρότηση ευρύτερων περιφερειακών συμμαχιών και στη δοκιμασία του τριγώνου Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ. Εντούτοις, τα ελληνοτουρκικά δεν αποτελούν το μοναδικό αντικείμενο των επαφών. Προσφάτως σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος στο στρατηγικό σχέδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου (GREGY), το οποίο προβλέπει επίσης την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ ισχύος 8,5 GW επί αιγυπτιακού εδάφους. Μετά την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος από τον πρόεδρο Σίσι, με το οποίο χωροθετούνται οριστικά τα εν λόγω έργα, οι διαδικασίες επιταχύνονται σημαντικά.

Πανεπιστήμια: Το αναξιοποίητο 1 δισ. ευρώ των ξένων φοιτητών

Αναπτυξιακές προοπτικές, πέραν των παραγωγικών κλάδων, εντοπίζονται και στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ένα επιπλέον 1 δισ. ευρώ ετησίως θα μπορούσε να αποφέρει στην ελληνική οικονομία η προσέλκυση 100.000 αλλοδαπών φοιτητών, σύμφωνα με μελέτη της Eurobank, μετατρέποντας την ανώτατη εκπαίδευση σε εξαγώγιμη υπηρεσία με ευρύ οικονομικό αποτύπωμα. Το όφελος δεν περιορίζεται στα δίδακτρα ή στα τακτικά έσοδα των ιδρυμάτων: στέγαση, εστίαση, μεταφορές, λιανεμπόριο και πολιτισμός θα κατέγραφαν πρόσθετη ζήτηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μετριάζοντας την εξάρτηση από την εποχικότητα του τουρισμού. Κυριότερα προσκόμματα παραμένουν τα ζητήματα ποιότητας, η περιορισμένη διεθνής προβολή και η έλλειψη ξενόγλωσσων προγραμμάτων. Παρά το ισχυρό γεωγραφικό και πολιτισμικό της πλεονέκτημα, η χώρα εξακολουθεί να υστερεί έναντι των διεθνών ανταγωνιστών της.

Ο ελέφαντας στο δωμάτιο της αγοράς ρεύματος

Κυρίαρχη θέση στη φετινή ΔΕΘ κατέλαβε το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, με την κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και την Ελληνική Λύση να υπόσχονται μειώσεις της τάξεως του 20%-30% στους λογαριασμούς εντός της επόμενης τριετίας.

Τα προτεινόμενα εργαλεία συγκλίνουν σε μεγάλο βαθμό: περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ, ενίσχυση της αυτοκατανάλωσης στα νοικοκυριά, εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης, μέτρα εξοικονόμησης και εξορθολογισμός των ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Οι βασικές διαφοροποιήσεις εντοπίζονται στον ρόλο της ΔΕΗ και στον βαθμό κρατικής παρέμβασης στη χονδρεμπορική αγορά.

Αυτό που παραλείπεται από τον δημόσιο διάλογο είναι ο καθοριστικός βαθμός στον οποίο οι τιμές επηρεάζονται από τις διεθνείς συγκυρίες και τη δομική ευαλωτότητα της περιφερειακής αγοράς των Βαλκανίων. Η ηλεκτρική απομόνωση της περιοχής από την υπόλοιπη Ευρώπη δεν αποτελεί πρόβλημα άμεσης επίλυσης, ενώ το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον συνεχών κρίσεων ελλοχεύει ανά πάσα στιγμή να ανατρέψει τον όποιο εθνικό σχεδιασμό.

Η ψήφος εμπιστοσύνης στην IDEAL Holdings

Σύσταση Outperform και τιμή-στόχο 8,40 ευρώ δίνει η Piraeus Securities για τη μετοχή της IDEAL Holdings, έναντι χρηματιστηριακής τιμής 5,93 ευρώ στο κλείσιμο της 3ης Σεπτεμβρίου. Κατά την ανάλυση, το περιθώριο ανόδου τοποθετείται σε περίπου 42%, το οποίο ενισχύεται στο 46%, εάν συμπεριληφθεί η μερισματική απόδοση του 2026. Οι νέες κορυφαίες επιδόσεις «ξεδιπλώνονται» μετά και την πρόσφατη συμφωνία της IDEAL με την OHA. Ο όμιλος συμφώνησε να αποκτήσει το 25% που κατείχε η αμερικανική εταιρεία στην Kymora, το κοινό όχημα όπου είναι ενταγμένες η Byte, η Μπάρμπα Στάθης και τα attica, έναντι 118,75 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, που αναμένεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η IDEAL θα κατέχει το 100% της Kymora, ανακτώντας πλήρη έλεγχο της Byte και της Μπάρμπα Στάθης και αυξάνοντας τη συμμετοχή της στα attica στο 70,08%. Η Byte αποτιμήθηκε περίπου στις 9 φορές τα EBITDA, η Μπάρμπα Στάθης στις 11,8 φορές, ενώ τα attica αποτιμώνται στα 3,30 ευρώ ανά μετοχή. Η διοίκηση της IDEAL, είχε εξετάσει από τον Φεβρουάριο του 2025 έως τον Μάιο του 2026 περίπου δέκα πιθανές εξαγορές σε τρόφιμα, τεχνολογία και βιομηχανία, χωρίς όμως καμία να πληροί τα κριτήρια απόδοσης του ομίλου (IRR τουλάχιστον 15% ή διπλασιασμό του επενδυμένου κεφαλαίου). Προτίμησε έτσι να τοποθετήσει κεφάλαια σε εταιρείες που ήδη γνωρίζει και ελέγχει.

Πτώση μεγεθών για την μαρμαροβιομηχανία Παυλίδης

Με υποχώρηση μεγεθών ολοκλήρωσε τη χρήση του 2025 η Παυλίδης Μάρμαρα Γρανίτες, η οποία τη συγκεκριμένη χρονιά συμπλήρωσε και 45 χρόνια δραστηριότητας στον κλάδου. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 85,3 εκατ. ευρώ, από 95 εκατ. το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν σε μόλις 142.000 ευρώ, από 5,8 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η πτώση αποδίδεται στις αναταράξεις στην κινεζική αγορά, βασικού προορισμού των εξαγωγών του ομίλου, και στις γεωπολιτικές εντάσεις γύρω από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 21 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 35%, με τα ίδια κεφάλαια να παραμένουν στα 61,2 εκατ. ευρώ και τον δανεισμό να ξεπερνά τα 211 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία, που τον Ιούλιο άλλαξε επωνυμία σε Παυλίδης Α.Ε., προχώρησε σε αναδιάρθρωση με απόσχιση του κλάδου ΑΠΕ Σερρών προς τη θυγατρική Enerfarm 2, ενώ η θυγατρική στη Βόρεια Μακεδονία απέκτησε πρόσθετη έκταση λατομείου. Σημειωτέον ότι η μαρμαροβιομηχανία τιμήθηκε φέτος στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026», αναγνώριση που η διοίκηση αποδίδει στην εξωστρεφή στρατηγική και στις επενδύσεις σε τεχνολογία των τελευταίων ετών.

Όταν όλοι ανακαλύπτουν την αντλησιοταμίευση

Έντονη επενδυτική δραστηριότητα καταγράφεται εσχάτως στον κλάδο αποθήκευσης ενέργειας μέσω αντλησιοταμίευσης-ένα πεδίο αχαρτογράφητο, μέχρι πρόσφατα, για τους πολλούς. Ισχυροί όμιλοι, όπως η ΔΕΗ και ο Άκτωρ, τοποθετούνται δυναμικά στην ανάπτυξη νέων έργων. Η μεν ΔΕΗ προχωρά στην προσθήκη δυνατοτήτων αντλησιοταμίευσης σε υφιστάμενους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, ο δε Άκτωρ εξαγόρασε δύο έργα σε προχωρημένο στάδιο ωρίμανσης.

Το σκεπτικό είναι σαφές: το εθνικό σύστημα χρειάζεται αποθήκευση ενέργειας όχι μόνο μικρής κλίμακας και διάρκειας -όπως αυτή των μπαταριών- αλλά και μακράς διάρκειας. Παράλληλα, πρόσφατη απόφαση του ΥΠΕΝ δίνει σαφή προτεραιότητα στην αντλησιοταμίευση έναντι των μπαταριών για την εξασφάλιση όρων σύνδεσης στο δίκτυο. Το διακύβευμα επικεντρώνεται πλέον στην ταχύτητα υλοποίησης, καθώς πρόκειται για τεχνικά απαιτητικές κατασκευές με πολυετή ορίζοντα ολοκλήρωσης.