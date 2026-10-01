Χατζηδάκης: Το ψήφισμα για τη γραφειοκρατία και η συνέχεια

Η έγκριση του ψηφίσματος του ΕΛΚ για την ανταγωνιστικότητα αποτελεί επιτυχία για τον Κωστή Χατζηδάκη, καθώς ήταν ο εισηγητής του. Το κείμενο θέτει στην ατζέντα τη μείωση της γραφειοκρατίας, με στόχο 25% συνολικά και 35% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια σαφή πολιτική θέση σε ένα ζήτημα που απασχολεί τις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Η συνέχεια θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων και από τη στάση των κρατών-μελών. Ένα εύλογο ερώτημα είναι πώς θα μετρηθεί η μείωση της γραφειοκρατίας στην πράξη και σε κάθε χώρα. Η υπερψήφιση δίνει ώθηση στην πρόταση, όμως ακόμη δεν γνωρίζουμε ποιες πρωτοβουλίες θα προχωρήσουν ούτε με ποιο χρονοδιάγραμμα. Ο ίδιος ο εισηγητής περιέγραψε την εφαρμογή ως το βασικό πρόβλημα της Ευρώπης.

Stress test και για τις επενδύσεις

Η ίδια δοκιμασία αφορά και το επενδυτικό σκέλος. Το ψήφισμα ζητά χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, καλύτερα δίκτυα, ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαια και άρση εμποδίων στην ενιαία αγορά. Προτείνει επίσης κοινό πλαίσιο κανόνων για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες χώρες, ενώ δίνει έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, τους ημιαγωγούς και τα κέντρα δεδομένων. Όλα αυτά έχουν σημασία και για την ελληνική οικονομία. Η υπερψήφιση δείχνει ότι το ΕΛΚ συμφωνεί στην κατεύθυνση. Οι λεπτομέρειες των παρεμβάσεων, ωστόσο, θα διαμορφωθούν στη συνέχεια. Ειδικά για την Ελλάδα, το ενδιαφέρον στρέφεται στις παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος και τη χρηματοδότηση, καθώς και στην πρόταση για βαθύτερη ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Δεν θα μας σώσει το αργό

Έντονη άνοδος παρατηρείται στις ποσότητες αργού πετρελαίου που εξάγονται τις τελευταίες ημέρες από τον Περσικό Κόλπο, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για τη συνέχεια. Στους κόλπους των διεθνών οίκων κοινή είναι η εκτίμηση ότι, έστω προσωρινά, οι εξαγωγές σχεδόν επανήλθαν στα προπολεμικά επίπεδα.

Δυστυχώς, το ίδιο δεν ισχύει για τα πετρελαϊκά προϊόντα, όπου οι εξαγωγές της περιοχής παραμένουν μειωμένες κατά 60%. Και εκεί ακριβώς εντοπίζεται το ουσιαστικό πλήγμα για τον καταναλωτή.

Ενδιαφέρον από κολοσσούς για τα 22 περιφερειακά

Πολύ ισχυρά ονόματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την παραχώρησης των 22 μικρότερων αεροδρομίων της χώρας (Αλεξανδρούπολης, Αράξου, Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Ιωαννίνων, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κυθήρων, Λέρου, Λήμνου, Μήλου, Νάξου, Νέας Αγχιάλου, Πάρου, Σητείας, Σκύρου, Σύρου και Χίου). Πρόκειται για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την ινδική GMR, τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και την κοινοπραξία Fraport – Delta Airport Investment. Τα σπουδαία είναι στη β’ φάση όπου θα κατατεθούν οι οικονομικές προσφορές. Σε κάθε περίπτωση, ζητούμενο είναι ο διαγωνισμός και το οικονομικό κλείσιμο της σύμβασης να ολοκληρωθούν πριν προκηρυχθούν εκλογές. Οψόμεθα.

Ικτίνος: Λιγότερο μάρμαρο, μεγαλύτερο περιθώριο

Για την Ικτίνος Ελλάς του Ευάγγελου Χαϊδά το α’ εξάμηνο ήταν δύσκολο, όπως και ευρύτερα για το ελληνικό μάρμαρο. Ο ενοποιημένος τζίρος υποχώρησε κατά 12,7%, στα 13,75 εκατ. ευρώ. Το πρώτο τρίμηνο κινήθηκε ανοδικά, όμως στη συνέχεια οι πωλήσεις «φρέναραν» λόγω της «τρικυμίας» στον Περσικό Κόλπο, των ναύλων και της υποτονικής Κίνας (παραδοσιακό εισαγωγέας ελληνικού μαρμάρου). Το μικτό κέρδος, ωστόσο, ενισχύθηκε κατά 37,9%, στα 5,32 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές μετά φόρων περιορίστηκαν στα 1,89 εκατ. ευρώ, από 2,22 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός παραμένει στα 41,9 εκατ. ευρώ, με την αναδιάρθρωση των δανείων της Ικτίνος να χειρίζεται η PwC. Τον Σεπτέμβριο εκδόθηκε και η σύμβαση για τη ρύθμιση οφειλών 7 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ σε 240 δόσεις. Στο μεταξύ, η εταιρεία πούλησε την αιολική ΙΔΕΗ στη ΝΑΝΚΟ Ενέργεια για 8,3 εκατ. ευρώ και αγόρασε λατομείο στον Βώλακα Δράμας έναντι 792.000 ευρώ. Στη Σητεία, ο επενδυτικός οργανισμός CBE Capital, που ενεργεί για λογαριασμό της Ικτίνος, αναζητεί αγοραστή για την έκταση 2.689 στρέμ. στη Σητεία. Υπενθυμίζεται ότι η Ικτίνος επιδιώκει να πραγματοποιήσει exit από το έργο μέχρι τα τέλη του 2027. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Auberge Resorts έχει υπογράψει με την CBE επιστολή πρόθεσης για την ανάπτυξη υπερπολυτελούς resort με branded residences.

Περιόρισε τις ζημιές η Hines Ελλάς

Με μικρότερο τζίρο αλλά και με περιορισμένες ζημιές έκλεισε το 2025 για τη Hines Ελλάς, τον ελληνικό βραχίονα του αμερικανικού ομίλου ακινήτων που υλοποιεί, μαζί με τη Henderson Park, το οικιστικό Apollo Hills στη Βούλα. Ο κύκλος εργασιών από υπηρεσίες διαχείρισης και ανάπτυξης ακινήτων μειώθηκε κατά 23,2%, στα 1,82 εκατ. ευρώ. Οι καθαρές ζημιές περιορίστηκαν κατά 25,7%, στα 1,15 εκατ. ευρώ. Στη βελτίωση συνέβαλαν έσοδα 215.000 ευρώ από επανατιμολογήσεις, αλλά και η απουσία προστίμων, που το 2024 είχαν φτάσει τα 251.000 ευρώ. Η καθαρή θέση παραμένει αρνητική, στα -3,55 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένη εταιρεία του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 32,3%, στα 3,62 εκατ. ευρώ. Η μητρική συνεχίζει να στηρίζει τη θυγατρική. Μετά την αύξηση 280.000 ευρώ του 2025, το κεφάλαιο ενισχύθηκε κατά 780.000 ευρώ με δύο αποφάσεις, τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο του 2026, στα 9,98 εκατ. ευρώ.

Τι δείχνει η αύξηση τζίρου στο λιανεμπόριο

Ο Ιούλιος έφερε ανάσα στο λιανεμπόριο. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο τζίρος αυξήθηκε 6,6% σε ετήσια βάση και ο όγκος πωλήσεων 5,2%. Τον Ιούνιο η άνοδος του όγκου -δηλαδή των αγαθών που πωλήθηκαν- ήταν μόλις 1,9%. Σε εποχικά διορθωμένη βάση, ο όγκος ανέβηκε 1,4% σε σχέση με τον Ιούνιο. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ίδια σε όλους τους κλάδους. Στα καύσιμα ο τζίρος ενισχύθηκε 13,7%, αλλά οι ποσότητες υποχώρησαν 0,4%. Τη διαφορά την κάνει η τιμή. Στα έπιπλα και τα ηλεκτρικά είδη ο όγκος αυξήθηκε 8,7% και στα φαρμακευτικά-καλλυντικά 5,9%. Η ένδυση-υπόδηση έμεινε στο 2,7%. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι το ενεργειακό κόστος περνά σταδιακά στις τελικές τιμές και ροκανίζει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Υπολογίζεται ότι το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου οι καταναλωτές πλήρωσαν 40,6% περισσότερα από το 2019 για να αγοράσουν μόλις 11% περισσότερα αγαθά. Κι ενώ ο τουρισμός λειτούργησε ως σωσίβιο για το καλοκαίρι, το ερώτημα είναι αν η άνοδος του τζίρου στο retail θα συνεχιστεί.

Μειώθηκε η ζήτηση για ταξίδια τον Αύγουστο

Την ίδια στιγμή, σε πτώση επέστρεψε τον Αύγουστο η παγκόσμια επιβατική κίνηση. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών (IATA), η ζήτηση, μετρούμενη σε επιβατοχιλιόμετρα, υποχώρησε κατά 0,8% σε ετήσια βάση. Ο συντελεστής πληρότητας έπεσε στο 85,1%. Τον Ιούλιο είχε καταγραφεί οριακή άνοδος 0,2%, που είχε ανατρέψει ένα τρίμηνο συρρίκνωσης. Προφανώς το μεγάλο «βαρίδι» είναι η Μέση Ανατολή. Οι αερομεταφορείς της περιοχής είδαν τη ζήτηση να βουλιάζει κατά 14,6%. Έτσι ανακόπηκε η σταδιακή σταθεροποίηση που είχε ξεκινήσει μετά τον πόλεμο με το Ιράν τον Φεβρουάριο. Εάν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, η κίνηση θα είχε αυξηθεί κατά 0,6%, αλλά με τον μισό ρυθμό σε σχέση με τον Ιούλιο. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες κράτησαν θετικό πρόσημο στα διεθνή δρομολόγια (+2,1%), χάρη κυρίως στον άξονα Ευρώπης – Ασίας (+12,2%). Τα υπερατλαντικά δρομολόγια, αντίθετα, υποχώρησαν κατά 2,4%. Η επικεφαλής οικονομολόγος της IATA, Μαρί Όουενς Τόμσεν, εκτιμά ότι τους επόμενους μήνες θα φανεί αν οι ταξιδιώτες κατ’επιλογή περιορίσουν τις μετακινήσεις με αεροπλάνο λόγω περιορισμένης αγοραστικής δύναμης και αυξημένου ενεργειακού κόστους. Για τον Οκτώβριο, πάντως, τα προγράμματα πτήσεων δείχνουν συγκρατημένη αισιοδοξία, με 2% περισσότερες διαθέσιμες θέσεις.