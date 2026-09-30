Με καθυστέρηση, σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ή όχι, η ενεργοποίηση των μέτρων για την συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα επιτέλους δρομολογείται και θα πρέπει να διαπιστώσουμε το αποτέλεσμά της στις αντλίες στα βενζινάδικα.

Η συζήτηση πλέον από «αύριο» θα αφορά στο αν αυτά τα μέτρα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και όχι αν θα ληφθούν ή όχι.

Πάντως η δρομολόγησή τους δίνει και μία έμμεση απάντηση στο ερώτημα των τελευταίων ημερών, στο αν δηλαδή η Κομισιόν και οι «Βρυξέλλες» μπορούν να εμποδίσουν τέτοιες ενέργειες στο επίπεδο της εγχώριας δημοσιονομικής πολιτικής, τώρα που ήμαστε έξω από … τα μνημόνια !

«Ο κύβος ερρίφθη» και τα μέτρα επιτέλους (όταν γράφονται αυτές οι γραμμές δεν είναι ακόμα γνωστά ως προς το μέγεθός τους) θα δούμε αν μπορούν να… αναμετρηθούν με τα προβλήματα που η ακρίβεια στα καύσιμα έχει δημιουργήσει. Γιατί αυτό είναι πλέον το ερώτημα…

Η πρώτη αλήθεια-σχόλιο στο ερώτημα, ακόμα και αυτή την στιγμή που δεν ξέρουμε πόσο «μεγάλα» ή «μικρά» θα είναι, μπορεί να… ανιχνευθεί στην πραγματικότητα η οποία εξελίσσεται ανεξάρτητα από το τι συζητάμε στο μεταξύ εμείς.

Δύο στοιχεία από το ρεπορτάζ του τελευταίου 24ωρου νομίζω ότι είναι ενδεικτικά της κατεύθυνσης που θα πρέπει να προβληματιστούμε.

Το πρώτο έρχεται από τις Βρυξέλλες και το αρμόδιο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, στο οποίο ο καθ’ ύλην αρμόδιος Επίτροπος, ο κ. Νταν Γιόργκενσεν, ενημέρωσε τους συναδέλφους του Υπουργούς – μαζί και τον δικό μας – ότι φέτος «θα έχουμε πολύ υψηλές «τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου», λες και μέχρι τώρα είχαμε… χαμηλές. Με άλλα λόγια όσο εμείς συζητάμε και περιμένουμε τα μέτρα, μικρά ή μεγάλα, η πραγματικότητα εξελίσσεται και θα συνεχίσει να εξελίσσεται αρνητικά για τις τιμές των καυσίμων, πέρα από το επίπεδο βάσης από το οποίο υπολογίστηκαν θα μέτρα που θα τρέξουν σε λίγο στο βενζινάδικο…

Και αυτό δεν αφορά τις επόμενες εβδομάδες, αλλά τουλάχιστον τον φετινό χειμώνα και όσο τέλος πάντων, οι «σύμμαχοί» μας κάνουν πόλεμο στην Ουκρανία και την Μέση Ανατολή και όπου υπάρχει… πετρέλαιο.

Το δεύτερο στοιχείο έρχεται από την εγχώρια αγορά λιανικής, εκεί που ήδη τρέχει η συμφωνία των μεγάλων δικτύων τροφοδοσίας με την κυβέρνηση για συγκράτηση τιμών σε πάνω από 1700 κωδικούς προϊόντων λιανικής.

Από αυτό το μέτωπο το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ήδη αρκετές εταιρείες (κάποια ρεπορτάζ αναφέρουν 8, άλλα αναφέρουν 7), ενημέρωσαν τα δίκτυα τροφοδοσίας ότι για κάπου 400 κωδικούς προϊόντων είναι υποχρεωμένες λόγω αύξησης του κόστους παραγωγής, τυποποίησης και μεταφοράς, να αυξήσουν άμεσα τις τιμές των προϊόντων τους. Σ’ αυτά περιλαμβάνεται σαν βασικό στοιχείο αιτίας και εκκίνησης των ανατιμήσεων η μέχρι σήμερα αύξηση των τιμών των καυσίμων, πέραν του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων πριν από την επεξεργασία τους.

Το σημαντικό είναι ότι τα προϊόντα στα οποία αφορά η αύξηση αποτελούν μέρος του βασικού πυρήνα της καθημερινής καταναλωτικής δαπάνης. Τα αναφέρουμε όπως τα αντιγράψαμε «… φέτα, λευκά και κατσικίσια τυριά και μοσχαρίσιο κρέας, ψωμί, φρυγανιές, παξιμάδια, προϊόντα σοκολάτας για ζαχαροπλαστική, συμπυκνωμένοι κύβοι και σούπες, γαλακτοκομικά επιδόρπια, φυτικά ροφήματα, εισαγόμενα αλλαντικά και μπύρες, προϊόντα καθαρισμού…, .κ.α.».

Με αυτά τα δεδομένα, κατά συνέπεια θα πρέπει να αναμετρηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από 1/10…

Με απλά λόγια η αποτελεσματικότητά τους θα «αναμετρηθεί» με τα προβλήματα ενός κόσμου τιμών που ήδη θα έχει αρχίσει να αλλάζει και να γίνεται χειρότερος από εκείνον για τον οποίο… υπολογίστηκαν. Προφανώς και θα είναι πολύ μεγάλη ανακούφιση να δούμε την βενζίνη και το ντίζελ στο βενζινάδικο να είναι κάτω από τα 2 ευρώ (για όσο κρατήσει).

Αλλά όταν αυτό θα συμβεί, ο κόσμος, ο πραγματικός κόσμος, θα έχει αρχίσει ήδη και πάλι να φεύγει για αλλού…