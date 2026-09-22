Άρχισαν τα όργανα. Η «Συμμαχία Ελλήνων» την οποία ίδρυσαν οι προερχόμενοι από τους Σπαρτιάτες ανεξάρτητοι βουλευτές Γιάννης Δημητροκάλλης, Γιώργος Μανούσος και Διονύσης Βαλτογιάννης, είναι το «όχημα» με το οποίο βγαίνει στο προσκήνιο, μετά την αποφυλάκιση του ο Ηλίας Κασιδιάρης, όπως σας αποκάλυψε η στήλη. Δήλωσε ότι το στηρίζει. «Έπειτα από 4 συναπτά έτη άμεμπτης κοινοβουλευτικής παρουσίας, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η προσήλωση του κόμματος στη δημοκρατία» τόνισε.

«Ως εκ τούτου, είναι δεδομένη η απαρέγκλιτη συμμετοχή της Συμμαχίας Ελλήνων στις προσεχείς εκλογές».

Άλλαξε ο Μανωλιός;

Βιάστηκε ο Γιώργος Μανούσος χθες να πει στη Βουλή ότι μιλάει εκ μέρους του κόμματος «Συμμαχία των Ελλήνων», λίγες ώρες μετά τη στήριξη από τον Κασιδιάρη. Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο εκείνος που έχει καταδικαστεί ως αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, θα μπορέσει όντως να σεβαστεί το δημοκρατικό πολίτευμα. Τυχόν ναζιστικές του συμπεριφορές θα κάψουν το οποιοδήποτε κόμμα πλησιάσει. Άλλωστε πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι άλλαξε τα ρούχα του ο Μανωλιός και τα ‘βάλε αλλιώς.

Στο παρά πέντε!

Ο Κασιδιάρης κράτησε κλειστά τα χαρτιά του για το αν θα είναι υποψήφιος και πως. «Το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος, ή αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια, ή αν θα επιλέξω μια άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, αυτό θα το μάθετε την ημέρα που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου» δήλωσε.

Στη βουλή!

Χθες έκανα αρκετά τηλεφωνήματα για να καταλάβω τι θα μπορούσε να κάνει με βάση πλέον τα όσα ο ίδιος είπε. Και μην μου πείτε γιατί ασχολούμαι με τον Κασιδιάρη γιατί υπάρχουν πολίτες που ποτέ δεν πίστεψαν ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση με εμπλοκή σε δολοφονίες πογκρόμ μεταναστών και άλλες αθλιότητες και θα τον ξαναψηφίσουν. Κατέληξα, λοιπόν στα εξής. Πρώτον ο Κασιδιάρης θέλει με κάθε τρόπο να μπει στη βουλή ένα κόμμα το οποίο θα ελέγχει πλήρως και στην πολιτική του γραμμή και στην κρατική επιχορήγηση – έστω κι αν θα προσπαθήσει να ρίξει στάχτη στα μάτια του κόσμου ότι είναι αυτόνομο.

Να μην είναι υποψήφιος

Εάν οι δημοσκοπήσεις αρχίσουν να ανιχνεύουν την «Συμμαχία Ελλήνων» μετά την στήριξη Κασιδιάρη και της δώσουν δυναμική εισόδου στη Βουλή, και υπάρχει το ενδεχόμενο να κινδυνεύσει να απαγορευτεί η κάθοδος της στις εκλογές εξαιτίας του Κασιδιάρη, δεν θα διστάσει να μην κατεβεί ο ίδιος υποψήφιος βουλευτής, όπως εκτιμώ. Δηλαδή, θα αποφύγει να πάρει το ρίσκο το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου να απαγορεύσει στην Συμμαχία Ελλήνων, την κάθοδο στις εκλογές, επικαλούμενο την 3η διάταξη του άρθρου 102, της ρύθμισης Βορίδη του 2023, η οποία αναφέρει ότι «δύναται» να το κάνει εάν κάποιος από τους υποψήφιους έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση.

3ο σενάριο

Ένα τρίτο σενάριο που δεν μπορεί να αποκλειστεί δεδομένου ότι οι Δημητροκάλλης, Μανούσος και Βαλτογιάννης ήταν οι πιο κοντινοί του, είναι ο Άρειος Πάγος να απαγορεύσει την κάθοδο της Συμμαχίας Ελλήνων, ακόμη κι αν δεν είναι υποψήφιος ο Ηλίας Κασιδιάρης, με το επιχείρημα ότι θεωρεί ότι το κόμμα έχει «εικονική ηγεσία» κάτι που απαγορεύεται ρητά με βάση τις ρυθμίσεις Βορίδη. Σε αυτήν την περίπτωση πιθανόν ο Κασιδιάρης να έχει κι ένα κρυμμένο χαρτί.

Ρεζέρβα

Δεν αποκλείεται να έχει έρθει σε επαφή με διάφορα εθνικιστικά κόμματα (Εθνικό Μέτωπο κλπ) και στην τελική ευθεία για τις εκλογές – αφού το όποιο κόμμα πάρει το πράσινο φως από τον Άρειο Πάγο, να κατεβεί, να βγει ο Κασιδιάρης και να πει ότι το στηρίζει με στόχο να μπει στη Βουλή. Έχει το δικαίωμα να κατέβει ως ανεξάρτητος βουλευτής, αλλά θεωρώ ότι θα το έκανε εφόσον αποτύχουν όλες οι άλλες οι προσπάθειες. Το ξέρει ότι δεν θα εκλεγεί διότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη εκλογική περιφέρεια που θα μπορούσε να εξασφαλίσει ψήφους σε έναν υποψήφιο που θα αντιστοιχούσαν στο 3% του εκλογικού σώματος της επικράτειας. Θα το έκανε μόνο για να καταγράψει κάπως την απήχησή του.

Αγκάθια

Σκληρή θα είναι η πολιτική αντιπαράθεση μέχρι τις εκλογές. Όσο μπαίνουμε στο φθινόπωρο, η δυσαρέσκεια αυξάνεται σε σχέση με τις αρχές του καλοκαιριού. Στην δημοσκόπηση της ALCO για το δελτίο ειδήσεων του Alpha με τον Αντώνη Σρόιτερ, το 82% των ερωτώμενων δήλωσε ότι τα μέτρα τους ωφελούν λίγο ή καθόλου, έναντι 13% που απάντησαν αρκετά ή πολύ. Η ακρίβεια είναι το μεγάλο αγκάθι. Στην ερώτηση για την κυβερνητική πρωτοβουλία για μείωση τιμών σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων, το 44% απάντησε ότι δεν θα συμβάλει «καθόλου» στη μείωση των τιμών και το 33% «λίγο». Μόλις 7% απαντά «αρκετά» και 2% «πολύ».

Μπερδεύεται η τράπουλα

Η ALCO δεν κάνει αναγωγή με τους αναποφάσιστους και παρουσιάζει μόνο την πρόθεση ψήφου. Η ΝΔ εμφανίζεται στο 24,3%, έναντι 24% προηγούμενης μέτρησης της ίδιας εταιρείας (26 Ιουνίου). Το ποσοστό αυτό είναι κάτω από το 25% που είναι το σκαλοπάτι για το μπόνους των εδρών. Ο Κώστας Παναγόπουλος είπε μια μεγάλη αλήθεια. Ότι το ποσοστό του πρώτου κόμματος θα εξαρτηθεί από τα δύο νέα κόμματα που ενδεχομένως κατεβούν στις εκλογές. Προφανώς εννοεί του Αντώνη Σαμαρά και του όποιου κόμματος θα στηρίξει τελικά ο Κασιδιάρης. Όταν θα έχουμε όλον τον χάρτη των κομμάτων που θα κατεβούν στις εκλογές, θα αρχίσουν να παίρνουν θέση και οι αναποφάσιστοι οι οποίοι ξεπερνούν το 15% στη δημοσκόπηση της ALCO.

Αντί – woke ατζέντα

Η Εκκλησία και ένα μεγάλο κομμάτι του ποιμνίου το οποίο μπορεί να επηρεάσει εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για την woke ατζέντα της κυβέρνησης με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Πλήθος πολιτικών συγκέντρωσε η επετειακή εκδήλωση με τίτλο «Εν ενί πνεύματι», για την συμπλήρωση 59 ετών από την εγκατάσταση της Αδελφότητας της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος στο Άγιον Όρος και την ενθρόνιση του Αρχιμανδρίτη Αλεξίου ως Καθηγουμένου που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα και του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, την Δευτέρα. Έδωσαν το «παρών» ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο αν. υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και δεκάδες βουλευτές της ΝΔ. Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ και ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος.

Σε πολιτικά πηγαδάκια συζητήθηκε η ανάγκη για υψηλή συσπείρωση και επαναπατρισμό του εκλογικού ακροατηρίου της αντι- woke ατζέντας. Δεν είναι τυχαία η επιστράτευση κορυφαίων στελεχών…