ΝΤΙΝ Η τηλεοπτική αρένα ανοίγει για τα καλά από σήμερα και όλοι αγωνιούν για τα… λιοντάρια που θα βγουν από τις πύλες της Nielsen. Προς το παρόν, είμαστε στην περίοδο που τα ευχολόγια για μια καλή σεζόν δίνουν και παίρνουν, ελπίζοντας ότι θα πάρουν και τις… ευχές από τις μετρήσεις τηλεθέασης. Βέβαια, η μεγάλη, αιματηρή αναμέτρηση ξεκινά σε λίγες ώρες, όταν το βαρύ πυροβολικό της prime time πάρει θέση μάχης στις οθόνες μας. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Οι πολυαναμενόμενες σειρές μυθοπλασίας και τα ριάλιτι επιστρατεύονται ταυτόχρονα, έτοιμα να διεκδικήσουν με νύχια και με δόντια τον ζωτικό τους χώρο, ώστε να πείσουν τους τηλεθεατές να καθίσουν απέναντι από τις οθόνες και να αφήσουν το τηλεκοντρόλ από τα χέρια τους. Το ερώτημα είναι ποιες από όλες αυτές τις παραγωγές θα ολοκληρωθούν με επιτυχία ή ποιες θα φέρουν την… υπογραφή της αποτυχίας…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ένα βήμα πριν από την υπογραφή βρίσκεται η Πάολα για να καθίσει σε μία από τις καρέκλες του «The Voice», σε αυτή που θα καθόταν και αυτή τη σεζόν ο Γιώργος Μαζωνάκης, αν δεν είχε «χαθεί» τόσο πρόωρα και άδικα. Οι επαφές της λαϊκής τραγουδίστριας με τη διοίκηση του ΣΚΑΪ βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο… και θετικό… στάδιο, αλλά επειδή το ίδιο είχε συμβεί και πριν από χρόνια που τελικά δεν επετεύχθη συνεργασία, είναι λογικό να περιμένουν όλοι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ωστόσο, αύριο, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, το σόου ξεκινά γυρίσματα, αλλά όχι με τις blind auditions, καθώς ο ΣΚΑΪ αποφάσισε να κάνει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Μαζώ μέσα από το τηλεοπτικό του «σπίτι», το πλατό του talent show. Την επιμέλειά του, μάλιστα, έχει αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, και από τη σκηνή, εκτός από τους coaches Χρήστο Μάστορα, Πάνο Μουζουράκη και Έλενα Παπαρίζου, θα περάσουν πολλοί καλλιτέχνες, όπως και η Πάολα, για να ερμηνεύσουν τραγούδια του. Με αυτόν τον τρόπο, μέσα από αυτή την ιδιαίτερη πρεμιέρα του «The Voice», ο ΣΚΑΪ θέλει να αποθέσει φόρο τιμής στον δημοφιλή καλλιτέχνη και συνεργάτη τους. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Περνάμε στη μυθοπλασία, η οποία, όπως είπαμε και στην αρχή, έχει… φουντώσει για τα καλά. Ιδιαίτερη μνεία θα κάνω στη σειρά «Κάμπινγκ», που κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00 στο MEGA. Ο λόγος είναι ότι, σε ειδική προβολή των δύο πρώτων επεισοδίων που έγινε για τους συντελεστές, αλλά και τους δημοσιογράφους του τηλεοπτικού ρεπορτάζ, η σειρά άφησε δικαιολογημένα τις καλύτερες εντυπώσεις. Έξυπνο και γρήγορο σενάριο χωρίς περιττές «κοιλιές» και πολυλογίες, εξαιρετικές ερμηνείες από όλους «δεμένες» με προσεγμένη σκηνοθετική «ματιά» και μία πολύ καλοδουλεμένη παραγωγή, παρά τις δύσκολες απαιτήσεις και των πολλών εξωτερικών γυρισμάτων. Και μπορεί να μην… χτυπιέσαι στο γέλιο κάθε τρία δευτερόλεπτα με ανούσια αστειάκια, όπως έχει συμβεί με άλλες «κωμωδίες», διαπιστώνεις όμως, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της θέασής της έχεις ένα ευχάριστο χαμόγελο στα χείλη… και στη διάθεση. Εντάξει, ομολογώ ότι, παρά τους έμπειρους συντελεστές της, δεν περίμενα ότι θα με ενθουσιάσει τόσο πολύ και ότι το «Κάμπινγκ» θα αποδειχτεί χάρμα, ή για να παίξουμε και με τον τίτλο, εντελώς… χάρμπινγκ οφθαλμών και μυθοπλασίας. Δείτε το… και σίγουρα θα το απολαύσετε! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Απολαυστικό το σημερινό κουίζ, το οποίο έχει προκαλέσει πολλά σχόλια… και γέλια… στον τηλεοπτικό σταθμό. Το πρόσωπο, λοιπόν, που αποχώρησε από το κανάλι, πήρε μαζί του όχι μόνο τα προσωπικά του αντικείμενα, αλλά και όλη τη γραφική ύλη που του είχε δοθεί για να κάνει τη δουλειά του. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Δεν πήρε μόνο όλα τα στυλό, τις γόμες και τα μολύβια, αλλά ακόμα και τους συνδετήρες από τα διπλανά γραφεία, προφανώς γιατί κατάλαβε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση… επανασύνδεσης! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ