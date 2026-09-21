Τα αποτελέσματα των εκλογών στα κρατίδια της Γερμανίας, έχουν αρχίσει να δείχνουν μια «τάση» πολιτικής ενδόρρηξης του συστήματος με το οποίο λειτούργησε η χώρα μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αρχικά το SPD και στην συνέχεια το CDU, δηλαδή η ραχοκοκαλιά του συστήματος πολιτικής και οικονομικής διαχείρισης της Γερμανίας, βρίσκονται σε μια διαδρομή ταχείας εσωτερικής κατάρρευσης, καθώς η οικονομία της χώρας κινείται σε μια διαδρομή αναίρεσης όλων των προϋποθέσεων που είχαν συνθέσει το γερμανικό μεταπολεμικό οικονομικό θαύμα.

Η «ενδόρρηξη», που είχε χρησιμοποιηθεί όχι όσο θα της άξιζε σαν όρος συμπυκνωμένης έκφρασης των όσων έγιναν το 1989 στην πάλαι ποτέ ΕΣΣΔ, σήμερα φαίνεται να αποτελεί την καλύτερη επιλογή… περιγραφής – προς το παρόν τουλάχιστον – για όσα συμβαίνουν στην Γερμανία.

Από τις γραμμές αυτές έχουμε επισημάνει αρκετές φορές ότι η πολιτική και οικονομική επιλογή των γερμανικών κυβερνήσεων να ενταχθούν στην διαδικασία σύγκρουσης με την Ρωσία (με αρχικό πεδίο την Ουκρανία) έχει στερήσει από την γερμανική οικονομία το βασικό οικονομικό της πλεονέκτημα για δεκαετίες, την φθηνή ενέργεια που τροφοδοτούσε τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.

Η συγκρατημένη αλλά σαφής αναθεώρηση της οικονομικής σχέσης με την Κίνα τα τελευταία χρόνια διεύρυνε αυτή την απώλεια με ανάλογης κλίμακας απώλειες στο πεδίο της εκμετάλλευσης της «φθηνής εργασίας». Η επανεκλογή του Τράμπ στις ΗΠΑ ήρθε να σφίξει ακόμα περισσότερο την πίεση στην εξαγωγική γερμανική οικονομία περιορίζοντας δραστικά την ευκολία εισόδου στην μεγαλύτερη αγορά του πλανήτη, τις ΗΠΑ. Σ’ αυτή δηλαδή που τα γερμανικά προϊόντα, που παράγονταν με φθηνή ενέργεια (Ρωσία) και φθηνή εργασία (Κίνα), είχαν για δεκαετίες μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, ελεύθερη και προνομιακή είσοδο.

Ο πληθωρισμός ήρθε, μετά την πανδημία και τον πόλεμο σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή – Ιράν, σαν το «κερασάκι στην τούρτα» να ολοκληρώσει μια κατάσταση αδιεξόδου στην οποία το πολιτικό σύστημα που είχε συγκροτηθεί μεταπολεμικά στην βάση των δύο κομμάτων CDU και SPD (είτε ως συνεργαζόμενων είτε ως αντιπάλων) δεν έχει παρουσιάσει καμία «λύση» στα εκατομμύρια των Γερμανών τόσο της πρώην Ανατολικής όσο και της Δυτικής Γερμανίας.

Αυτή η οικονομική «ασφυξία» και το αδιέξοδο έχουν αρχίσει να διαχέουν πλέον τις πολιτικές τους συνέπειες προς όλες τις κατευθύνσεις χωρίς «ορατή» λύση από πουθενά.

Το αντίθετο μάλιστα υπό την ηγεσία του Μέρτς, του τέως αρχι-λομπίστα της BlackRock στην Ευρώπη, η εναλλακτική που έχει προβληθεί από το CDU και τον συνεργάτη του SPD είναι η επέκταση της εμπλοκής της Γερμανίας στον πόλεμο της Ουκρανίας με την Ρωσία…

Η εικόνα είναι πλέον τόσο «σαφής», όσο αφορά την αντίληψη του τι συμβαίνει, που το εκλογικό σώμα της Γερμανίας, ακόμα και εκείνο που δεν πήγαινε στις κάλπες, είτε από αδιαφορία, είτε από εμπιστοσύνη στο «σύστημα» με το οποίο ζούσε για δεκαετίες, άρχισε να αντιδρά με επικίνδυνο τρόπο, με ότι είχε στην διάθεσή του πιο κοντινό – ως προς το πρόγραμμά του – απέναντι στο νέο οικονομικό περιβάλλον.

Ασφαλώς η εκρηκτική άνοδος του «έτοιμου» (με την βοήθεια του Τράμπ και των μεγιστάνων της ΑΙ) να εκμεταλλευτεί την οικονομική και πολιτική σύγχυση που επικρατεί, κόμματος του AfD, πέραν της πολιτικής ενδόρρηξης στην Γερμανία, απειλεί να προκαλέσει «πρόωρα» ρήγματα στο εσωτερικό της κάθε άλλο παρά Ενωμένης Ευρώπης.

Άλλωστε τα όσα πρόκειται να συμβούν στην γειτονική Γαλλία – ανάλογης αιτιότητας – διαμορφώνουν μία «συμπληρωματικότητα» στο οικονομικό και πολιτικό τοπίο της Ε.Ε., η οποία φαίνεται να κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Στο να αναιρέσει δηλαδή με σπασμωδικό και ανατρεπτικό τρόπο, τις προϋποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίχθηκε το μεγάλο εγχείρημα της δεκαετίας του ‘90 με την συγκρότηση της ΟΝΕ και του Ευρώ.

Ευτυχώς… όσα συνθέτουν «τώρα» τον συγκυριακό ορίζοντα, αποτελούν μόνο τις πρώτες «στιγμές» στην επερχόμενες εξελίξεις.

Και οι εκπλήξεις ακόμα δεν έχουν αποκαλύψει ακόμα το πραγματικό βάθος της νέας κατάστασης, παρά το γεγονός ότι η απειλή επέκτασης του πολέμου (με αφορμή την Ουκρανία) φαίνεται να είναι το πλέον «θορυβώδες» στοιχείο της, ειδικά όσο ο κ. Μέρτς, ο πρώην υπάλληλος της BlackRock παραμένει στην θέση του.