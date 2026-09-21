Οι πολιτικοί χάρτες συνήθως βάφονται με χρώματα κομμάτων. Ο χάρτης του Βερολίνου βάφτηκε αυτή τη φορά με το χρώμα της καθημερινής πίεσης, των ενοικίων, των λογαριασμών, των κουρασμένων μετακινήσεων, της αγωνίας για το τέλος του μήνα. Εκεί βρήκε χώρο η Αριστερά και εκεί έχτισε τη νίκη της.

Η επιτυχία της Elif Eralp αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή προέκυψε μέσα σε μια Ευρώπη όπου ο φόβος έχει γίνει βασικό πολιτικό εμπόρευμα. Η Ακροδεξιά δείχνει τους μετανάστες, τους φτωχούς και τους διαφορετικούς ως υπεύθυνους για κάθε κοινωνικό αδιέξοδο. Η παραδοσιακή πολιτική σκηνή απαντά συνήθως με προσεκτικές διατυπώσεις, χαμηλές προσδοκίες και ατελείωτες εκκλήσεις προς τη μετριοπάθεια.

Στο Βερολίνο επιλέχθηκε άλλος δρόμος

Η συζήτηση μεταφέρθηκε εκεί όπου πονά πραγματικά η πόλη, δηλαδή στην κατοικία. Ποιος δικαιούται να ζει σε μια γειτονιά; Ο άνθρωπος που εργάζεται εκεί ή η εταιρεία που αγοράζει ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα; Είναι το σπίτι κοινωνικό αγαθό ή επενδυτικό κουπόνι; Και τελικά, ποιος αποφασίζει για το μέλλον μιας πόλης: οι κάτοικοί της ή τα χαρτοφυλάκια των μεγάλων ομίλων;

Αυτά τα ερωτήματα διαθέτουν ταξικό περιεχόμενο, ακόμη κι όταν απουσιάζει η σχετική ορολογία. Η οικογένεια που δίνει τον μισό μισθό της για ένα δυάρι γνωρίζει πολύ καλά σε ποια πλευρά βρίσκεται. Το ίδιο και ο ηλικιωμένος που φοβάται μια νέα αύξηση, ο εργαζόμενος που απομακρύνεται από το κέντρο, ο νέος που αντιμετωπίζει τη συγκατοίκηση ως μόνιμη καταδίκη.

Η καμπάνια της Eralp έδωσε σε αυτή την κοινωνική εμπειρία πολιτική φωνή. Μετέτρεψε ένα διάχυτο αίσθημα ασφυξίας σε κοινή υπόθεση και μια σειρά ατομικών φόβων σε συλλογικό αίτημα. Εκεί βρίσκεται ίσως το πολυτιμότερο στοιχείο της επιτυχίας της. Άνθρωποι που αισθάνονταν αδύναμοι αναγνώρισαν τον εαυτό τους ως μέρος μιας δύναμης.

Η επικοινωνία υπηρέτησε αυτή τη στρατηγική. Βίντεο, αναρτήσεις και ψηφιακά εργαλεία άνοιξαν δρόμους προς ένα ευρύτερο ακροατήριο. Την ουσιαστική σχέση, όμως, τη δημιούργησαν οι συζητήσεις στις γειτονιές. Χιλιάδες εθελοντές ανέβηκαν σκάλες, χτύπησαν κουδούνια, άκουσαν παράπονα, δέχθηκαν αντιρρήσεις. Η οθόνη έδωσε ορατότητα και η ανθρώπινη επαφή έχτισε εμπιστοσύνη.

Σε μια εποχή όπου η προεκλογική μάχη παρουσιάζεται ως διαγωνισμός προϋπολογισμών, η εμπειρία του Βερολίνου υπενθύμισε την αξία της οργανωμένης συμμετοχής. Ένας εθελοντής με παρουσία στη γειτονιά μπορεί να πετύχει όσα καμία πληρωμένη διαφήμιση. Γνωρίζει τους δρόμους, τα προβλήματα και τους ανθρώπους. Μιλά ως κάτοικος, όχι ως διαφημιστικό μήνυμα.

Η νίκη φανερώνει επίσης τα όρια της πολιτικής που αναζητά διαρκώς ένα φανταστικό Κέντρο. Οι κοινωνίες κινούνται κάτω από την πίεση πραγματικών συγκρούσεων. Από τη μία βρίσκονται όσοι συσσωρεύουν πλούτο, ακίνητα και εξουσία. Από την άλλη, όσοι προσπαθούν να κρατήσουν ένα σπίτι, μια δουλειά και λίγη αξιοπρέπεια. Η ίση απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές ευνοεί πάντα την ισχυρότερη.

Απέναντι στην Ακροδεξιά χρειάζεται κάτι ισχυρότερο από ηθικές συστάσεις. Χρειάζεται ένα σχέδιο ζωής. Μια πρόταση που αποδεικνύει ότι η ασφάλεια μπορεί να σημαίνει προσιτή στέγη, σταθερή εργασία, λειτουργικές συγκοινωνίες, δημόσια σχολεία και γειτονιές χωρίς αποκλεισμούς. Όταν η πολιτική δίνει υλικό περιεχόμενο στην ελπίδα, ο φόβος χάνει μέρος της δύναμής του.

Το Βερολίνο προσφέρει ένα πολύτιμο μάθημα και για την ελληνική Αριστερά

Η κοινωνία έχει ακούσει αμέτρητες περιγραφές της παρακμής. Γνωρίζει την ακρίβεια στο ταμείο, την εργασιακή επισφάλεια στο ωράριο και τη στεγαστική κρίση στο ενοίκιο. Εκείνο που αναζητά είναι μια πειστική έξοδος και μια συλλογική δύναμη ικανή να τη διεκδικήσει.

Η Αριστερά αποκτά ξανά λόγο ύπαρξης όταν κάνει ορατή αυτή την έξοδο. Όταν οργανώνει, ενώνει και καλλιεργεί αυτοπεποίθηση. Όταν η παρουσία της αφήνει πίσω της ανθρώπους περισσότερο δυνατούς από όσο τους βρήκε. Στο Βερολίνο η πολιτική επέστρεψε στη φυσική της διεύθυνση. Εκεί όπου ζουν οι πολλοί. Και για να φτάσει μέχρι εκεί, χρειάστηκε απλώς να χτυπήσει την πόρτα.