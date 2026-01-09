Ενεοί παρακολουθούμε τα τελευταία 24ωρα το σοκαριστικό έγκλημα στις Σέρρες όπου 16χρονο αγόρι σκότωσε στο ξύλο έναν σχεδόν συνομίληκό του (17 ετών), για απολύτως ασήμαντη αφορμή. «Παγώνουν» το αίμα οι λεπτομέρειες της ιατροδικαστικής εξέτασης στο άψυχο κορμί του νεκρού παιδιού, για ανηλεή λακτίσματα και γρονθοκοπήματα του έφηβου δράστη, που προκάλεσαν στο νεαρό θύμα βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη οργάνων.

Και πριν προλάβεις να αναρωτηθείς πώς, γιατί, πού, πότε, έρχονται οι πληροφορίες για ποινικό παρελθόν του 16χρονου δράστη, από την ηλικία των 13 ετών και για απολύτως διαλυμένο οικογενειακό περιβάλλον, με έναν πατέρα στη φυλακή για ναρκωτικά, μια μητέρα τοξικομανή και δύο παιδιά (ο 16χρονος με τον αδερφό του) να ζουν σε άθλιες συνθήκες. Μόνοι τους, χωρίς οικογενειακή φροντίδα, σε σπίτι χωρίς ρεύμα κτλ.

Το παζλ της διάλυσης συμπληρώνει η καταγγελία του Προέδρου του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστα Γιαννόπουλου ότι τρία και πλέον χρόνια νωρίτερα, το Σεπτέμβριο του 2022, συγγενείς του ανηλίκου είχαν κάνει αναφορά στον Οργανισμό για σοβαρά προβλήματα στη διαβίωση των παιδιών. Σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο, η αναφορά διαβιβάστηκε κατεπειγόντως στην οικεία Εισαγγελία Ανηλίκων, ώστε να επιληφθεί η αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Μάλιστα, κατά τον Πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, η καταγγελία ήταν τέτοια, που έπρεπε άμεσα να απομακρυνθούν τα δύο ανήλικα παιδιά από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Εκ του αποτελέσματος, μάλλον δεν έγιναν και πολλά, ίσως και τίποτα…..

Το τέρας της αδιαφορίας, της ψυχικής ενδεχομένως κακοποίησης που υπέστη ο 16χρονος, εξέθρεψε το τέρας της βίας, της κοινωνικής απομόνωσης και της ακραίας αντικοινωνικής συμπεριφοράς στην πιο εγκληματικής της μορφή. Δείγμα σοκαριστικό, που μας δείχνει κατάματα ότι η κοινωνική συνοχή είναι στην καλύτερη περίπτωση στο «γύψο», η κρατική κοινωνική αρωγή νοσεί διαχρονικά και η κοινωνία μένει να παρακολουθεί στους τηλεοπτικούς δέκτες το ένα έγκλημα μεταξύ ανηλίκων, να ξεπερνά σε βαναυσότητα και σκληρότητα, το προηγούμενο….