Σοκαρισμένο είναι το Μαξίμου από την εικόνα του 52χρονου υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη να καταρρέει μπροστά, την ώρα του πρωινού καφέ. Το δραματικό χρονικό εξελίχθηκε ως εξής:

Στις 8.35 το πρωί έφτασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και άρχισε η σύσκεψη. Ήταν εκεί ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Παύλος Μαρινάκης, ο Στέλιος Κουτνατζής, ο Θανάσης Κοντογεώργης, ο Θανάσης Νέζης, ο Πάνος Αμυράς, η Κύρα Κάπη, ο Χρήστος Ζωγράφος, ο Έρικ Παρκς και η Ελένη Σχοινά, διευθύντρια του ιδιαίτερου γραφείου του πρωθυπουργού.

Στις 8.45 πήρε τον λόγο ο Γιώργος Μυλωνάκης. Δεν έδειξε να νιώθει κάποια δυσφορία. Ούτε τις προηγούμενες μέρες. Ήταν χαρούμενος από ένα οικογενειακό ταξίδι. Στις 8.54 ξαφνικά έπεσε από την καρέκλα. Κατέρρευσε! Και άρχισε το μεγάλο δράμα.

Μαραθώνιος

Στον «Ευαγγελισμό» διαγνώστηκε με ρήξη αιμορραγικού ανευρύσματος στον εγκέφαλο. Έσπευσαν ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Μάριος Θεμιστοκλέους. Ο Μυλωνάκης υποβλήθηκε σε εμβολισμό από τον επεμβατικό νευροακτινολόγο ακτινοδιαγνώστη Ευτύχη Αρχοντάκη που εκλήθη επειγόντως από τον Ερυθρό Σταυρό.

Σώθηκε η ζωή του που κρεμόταν από μια κλωστή. Το επόμενο 10ήμερο είναι πολύ κρίσιμο. Να ξεπεράσει οριστικά τον κίνδυνο και να αξιολογηθεί η πραγματική κατάσταση της υγείας του μετά την ρήξη του ανευρύσματος. Θα φανεί αν μείνουν κάποιες μόνιμες βλάβες.

Ιερή στιγμή

Ο εξ απορρήτων του πρωθυπουργού και άνθρωπος ειδικών αποστολών, ο Γιώργος Μυλωνάκης χρειάστηκε πολλές φορές γερό στομάχι για να διαχειριστεί κρίσεις.

Ενίοτε έπαιζε και τον ρόλο του σάκου του μποξ. Τώρα καλείται να δώσει τον πιο δύσκολο προσωπικό του αγώνα. Κέρδισε την πρώτη μάχη όχι ακόμη τον πόλεμο. Έναν μαραθώνιο έχει μπροστά του. Συνέχεια στο πλευρό του βρίσκεται η αγαπημένη του σύζυγος, Τίνα Μεσσαροπούλου δημοσιογράφος στην εκπομπή «Happy day» του Alpha. Δύο φορές πήγε στον «Ευαγγελισμό» ο πρωθυπουργός την Τετάρτη. Κατακλύστηκε το νοσοκομείο και το Μαξίμου από ευχές για περαστικά.

Έλεος!

Υπήρξε όμως και ένας οχετός στα social media. Όταν ένας άνθρωπος είναι άρρωστος -όποιος κι αν είναι- όλοι πρέπει να σέβονται αυτήν την ιερή στιγμή μου. Όποιος διαφωνεί με πολιτικές επιλογές του Γιώργου Μυλωνάκη μπορεί να του κάνει κριτική. Όταν είναι όρθιος. Όχι όταν δίνει μάχη για τη ζωή του.

Πάντα δυσκολευόμουν να καταλάβω πως μπορούν 3-4 λέξεις να σηκώνουν τόσο δηλητήριο. Και όμως μπορούν. Γιατί το δηλητήριο κάποιος το έχει μέσα του και ο βαριά άρρωστος είναι ο ίδιος…

Το τηλεφώνημα Ανδρουλάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για να ευχηθεί περαστικά για τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ. Προσφέρθηκε να αναβληθεί η σημερινή προ ημερησίας συζήτηση στη βουλή για το κράτος δικαίου εάν το ζητήσει ο πρωθυπουργός λόγω του Μυλωνάκη.

Ο Κακλαμάνης επικοινώνησε με τον Μητσοτάκη, ο οποίος ευχαρίστησε τον Ανδρουλάκη και απάντησε ότι η προ ημερησίας συζήτηση θα γίνει κανονικά.

Σκληρό ροκ

Η προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών ξεκινάει στις 11 το πρωί με ομιλία του πρωθυπουργού. Η αντιπολίτευση ακονίζει τα μαχαίρια της. Ενιαίο είναι το αίτημα για εκλογές τώρα. Αναμένεται άγρια μετωπική αντιπαράθεση.

Οι υποκλοπές θα βρεθούν στο επίκεντρο όπως και η δήλωση του αφεντικού της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, που καταδικάστηκε σε 126 χρόνια φυλακή (8 εκτελεστέα) ότι ο ίδιος πουλούσε το predator μόνο σε κυβερνήσεις και ο Νίξον από το σκάνδαλο water gate έπεσε.

Προσεκτική κάλυψη

Στο επίκεντρο θα βρεθεί και η υπόθεση Λαζαρίδη. Μετά από αρκετές ημέρες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλυψε τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στη λογική ότι δεν πλαστογράφησε κάποιο έγγραφο και θα μπορούσε να προσληφθεί το 2007 και χωρίς το πτυχίο από ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που τον έφερε στη δίνη του κυκλώνα.

Πήρε όμως αποστάσεις από τις διαδικασίες πρόσληψης που ακολουθήθηκαν. Ο νόμος του 1994 για την θέση ειδικού συμβούλου ανέφερε ότι χρειαζόταν πτυχίο ΑΕΙ, διδακτορικό ή μεταπτυχιακό και διετή εμπειρία. Ο Λαζαρίδης κατέθεσε απλή βεβαίωση σπουδών και παραδέχθηκε ότι εκείνη την εποχή γίνονταν «παρατυπίες».

Σιωπητήριο

Ένα κουβάρι έγιναν στη συνέχεια πολλά θέματα, το αν και που προσλήφθηκε η σύζυγος του Λαζαρίδη, οι κόρες του, ποια ήταν η τύχη εκείνου του κολλεγίου, τι περιέχει ο φάκελος πρόσληψης, πόσα λεφτά έπαιρνε κλπ. Το ύφος και η αλαζονεία που επέδειξε ο ίδιος ενώ ήταν εκτεθειμένος, προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων και ενόχλησαν και τον πρωθυπουργό αν και δεν τον αποπέμπει επί του παρόντος.

Μαθαίνω ότι ο Λαζαρίδης δεν έχει υπογράψει υπεύθυνες δηλώσεις για σπουδές που δεν έκανε. Το Μαξίμου του επέβαλε σιωπητήριο. Θα μιλάει μόνο για τα θέματα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο πρωθυπουργός θα ζητήσει να μπει τέλος στην ανθρωποφαγία.

Η υπογραφή

«Σε 300 περίπου μέρες από τώρα, θα γίνει η πρώτη ερευνητική υπεράκτια γεώτρηση στη χώρα, μετά από σχεδόν μισό αιώνα, στο σημείο Ασωπός 1 του Βορειοδυτικού Ιονίου» δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στην τελετή της υπογραφής της σύμβασης Γεώτρησης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, μεταξύ της Energean (ως operator της κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy) και της εταιρείας Stena Drilling.

Το παρασκήνιο και η Κίμπερλι

Συζητήσεις και αλλαγές επί του κειμένου μαθαίνω ότι γίνονταν μέχρι αργά το βράδυ της Δευτέρας. Πήραν φωτιά οι βιντεοκλήσεις μεταξύ του Τέξας, του Γκέτεμπουργκ και της Αθήνας. Ο Παπασταύρου ήθελε να αξιοποιήσει όλο το χρόνο που είχε για το καλύτερο αποτέλεσμα.

«Η συνεργασία μεταξύ των ExxonMobil, Energean, HelleniQ Energy και Stena αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτύχει η συνεργασία μας» δήλωσε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. «Συνδυάζει την αμερικανική καινοτομία, την ελληνική τεχνογνωσία, τη σουηδική τεχνολογία, μαζί με τις κοινές μας φιλοδοξίες για την περιοχή» τόνισε. Το παλεύει ο Παπασταύρου, αυτό του αναγνωρίζεται.

Lose lose

Ο πόλεμος ΗΠΑ – Ιράν εξελίσσεται σε μια lose lose κατάσταση, και οι δύο πλευρές καταγράφουν σημαντικές απώλειες, δεν υπάρχουν νικητές, μόνο ηττημένοι. Αυτό δείχνουν και οι μετ´ εμποδίων διαπραγματεύσεις. Εκεί που πάνε να σταματήσουν με τελεσίγραφα, γίνονται βήματα προς τα πίσω και ξανά κάθονται στο τραπέζι.

Η εκτίμηση της Αθήνας είναι ότι αναζητούνται διέξοδοι, για να απεμπλακούν από τις πολεμικές επιχειρήσεις με εύσχημο τρόπο. Επιπλέον 10.000 στρατιώτες στέλνει στα Στενά του Ορμούζ ο Τραμπ. Πιέζει το Ιράν. Ή θα έχουν αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις ή θα γίνει κόλαση του Δάντη. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης τις εξελίξεις.

Ο στόλος

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Ιρανό ομόλογο του, Αμπάς Αραγτσί. Το μήνυμα που θέλει να περάσει είναι ότι η Ελλάδα έχει ισχυρή περιφερειακή δύναμη αλλά δεν εμπλέκεται στον πόλεμο. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης με ελληνική σημαία μέσα στα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται 10 τάνκερ εμπορικά και ένα ρυμουλκό.

Χθες μπήκε στα Στενά το πλοίο γνωστού εφοπλιστή. Υπάρχουν και άλλα δεκάδες πλοία με άλλες σημαίες αλλά ελληνόκτητα. Ο Γεραπετρίτης έχει ζητήσει από τον Αραγτσί να μην γίνονται επιθέσεις σε πλοία ελληνικού ενδιαφέροντος και να μην κινδυνεύσουν τα πληρώματα. Το υπ. Εξωτερικων εξέδωσε οδηγία να αποφεύγεται η διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Είναι όμως απόφαση του κάθε εφοπλιστή και καπετάνιου το τι θα πράξει.