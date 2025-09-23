Déjà Vu που λένε και οι Γάλλοι.

Αναμνήσεις, βιώματα από την εποχή της οικονομικής ανασφάλειας στην Ελλάδα ξυπνά στον επισκέπτη το Παρίσι.

Το δημόσιο χρέος στα ύψη, τα ελλείμματα το ίδιο.

Απαιτούνται μέτρα από τη Γαλλική Κυβέρνηση;

Προφανώς απαιτούνται!

Το θέμα είναι το μείγμα των μέτρων. Και σε αυτό αντιδρούν οι Γάλλοι.

Τι ζητούν;

Ζητούν να μην υπάρξουν περικοπές σε: υγεία, παιδεία και κοινωνική κράτος.

Με μια κουβέντα οι Γάλλοι βλέπουν… μνημονιακά μέτρα χωρίς μνημόνιο!

Τα κινήματα διαμαρτυρίας δεν έχουν συνοχή, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Δεν μιλάμε για την επιστροφή των «Κίτρινων Γιλέκων».

Με ανησυχία είδα ένα σύνθημα σε πολλά σημεία: «Nepaliser Macron»!

Εξέγερση όπως στο Νεπάλ!

Ο κίνδυνος για ακρότητες είναι υπαρκτός!

Η Γαλλία σε περιπέτειες!

Και αν… η Γαλλία σε περιπέτειες, η… Ευρώπη σε περιπέτειες!