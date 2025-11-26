Φάκελος τηλεοπτικές άδειες. Δύο προτάσεις κρατώ από όσα γράφει για το θέμα ο Αλέξης Τσίπρας στην «Ιθάκη»:

1η: «Η ιδέα ότι μπορούσαμε να κλείσουμε ένα μεγάλο κανάλι και να βρεθούν εκατοντάδες εργαζόμενοι στον δρόμο ούτε που περνούσε από το μυαλό μου».

· Αλήθεια, πως το έγραψε αυτό…;

2η: «Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στα τέλη Οκτωβρίου, που έκρινε αντισυνταγματική τη μεταφορά διεξαγωγής του διαγωνισμού (σ.σ. από το ΕΣΡ στον υπουργό Ν. Παππά) ήταν το τελικό πλήγμα… Είχαμε ηττηθεί από τη διαπλοκή και τους συνενόχους της».

· «Συνένοχοι» και οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης…;

«Τυφλή» η Δικαιοσύνη (Ειδικό Δικαστήριο) που καταδίκασε με 13 – 0 τον τότε υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής και Μ.Μ.Ε., Νίκο Παππά, για την υπόθεση των αδειών; Να θυμηθούμε μερικές λέξεις – «κλειδιά»;

Καλογρίτσας, βοσκοτόπια στην… Ιθάκη, «White House» (δικός του χαρακτηρισμός για το Μέγαρο Μαξίμου), «White Porcha» (;), «CCC» (η Λιβανέζικη κατασκευαστική εταιρεία που έδωσε τα 3 εκατ. στον επιχειρηματία για την εγγυητική προκειμένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό)…

Να θυμηθούμε ακόμη και την παραδοχή του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη ότι ήταν «λαγός» στη δημοπρασία για τις άδειες προκειμένου να ανεβάσει το τίμημα;

Το «ΣΥΡΙΖΑ Chanel» μπορεί να έμεινε… όνειρο απατηλό, όμως οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ έζησαν / ζήσαμε έναν πραγματικό… εφιάλτη.

Η τότε κυβέρνηση, η… ΑΡΙΣΤΕΡΗ κυβέρνηση, επιχείρησε να αφήσει άνεργους πάνω από 1.000 εργαζόμενους… με «όχημα» μια έκθεση του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας που απεφάνθη ότι τάχα η διαφημιστική αγορά στην Ελλάδα χωρά μόνο 4 κανάλια.

Η ίδια η ιστορία διέψευσε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μετά το «φιάσκο» ακολούθησε νέος διαγωνισμός, ο «νόμιμος», αυτός που προκήρυξε το ΕΣΡ, για 7 κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας (σήμερα εκπέμπουν 6 ιδιωτικά κανάλια πανελλαδικά και μία άδεια παραμένει αδιάθετη) και τίμημα 35 εκατ. ευρώ έκαστο για την εξασφάλιση άδειας…

Τριανταπέντε εκατ., ΟΧΙ ΤΖΑΜΠΑ!

Το θέμα τότε, το 2016, το είχαμε θίξει τον Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, στη συνέντευξη τύπου στη Δ.Ε.Θ..

Είναι ευχάριστη έκπληξη η διάθεση αυτοκριτικής, όχι όμως και η προσέγγιση, από την οποία λείπουν οι ουσιαστικές «λεπτομέρειες» της προσπάθειας να «χτιστεί» ένα μιντιακό σύστημα ΣΥΡΙΖΑ.

Γράφει συγκεκριμένα ο Αλέξης Τσίπρας:

«Η ιδέα ότι μπορούσαμε να κλείσουμε ένα μεγάλο κανάλι και να βρεθούν εκατοντάδες εργαζόμενοι στον δρόμο ούτε που περνούσε από το μυαλό μου (…). Θυμάμαι χαρακτηριστικά, στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο εκείνου του χρόνου, τη δημοσιογράφο του Alpha Ευαγγελία Τσικρίκα, που με έντονη συναισθηματική φόρτιση μου έκανε μια πολύ αιχμηρή ερώτηση σχετικά με τον κίνδυνο να χάσουν οι εργαζόμενοι σε ΜΜΕ τη δουλειά τους. Έχασα την ψυχραιμία μου, αντέδρασα επιθετικά, κι αυτό το καταλογίζω στον εαυτό μου. Οι εργαζόμενοι έχουν όλα τα δίκια με το μέρος τους να αντιδρούν, όταν η εργασία τους απειλείται. Κι εγώ δεν ήμουν γόνος εισοδηματιών και μεγαλοαστών για να μην το καταλαβαίνω. Το δίκαιο αφήγημά μας δεν είχε απλώς ραγίσει, είχε γυρίσει εναντίον μας. Από κατήγοροι, γίναμε κατηγορούμενοι». Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στα τέλη Οκτωβρίου, που έκρινε αντισυνταγματική τη μεταφορά διεξαγωγής του διαγωνισμού ήταν το τελικό πλήγμα (,..). Είχαμε ηττηθεί από τη διαπλοκή και τους συνενόχους της. Μας αρέσει, δε μας αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα».

Τώρα, κατόπιν εορτής, ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει ότι τελικά θα έπρεπε να είχε γίνει αυτό που έγινε το 2018, μετά την ακύρωση του διαγωνισμού – «παρωδία», με τον νέο διαγωνισμό που προκήρυξε το ΕΣΡ…

«Εκ των υστέρων πιστεύω ότι η σωστή κατεύθυνση θα ήταν ένας ανοιχτός διαγωνισμός, με καθορισμένο εφάπαξ ποσό για την απόκτηση άδειας, καθαρούς όρους ετήσιας συνδρομής και κυρίως με διαφανή, ουσιαστικά κριτήρια» γράφει στο βιβλίο του ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Παραδέχεται δε, ότι… «η διαδικασία του διαγωνισμού ήταν επιδεικτικά επιθετική. Θυμόμαστε όλοι τις εικόνες με τους ιδιοκτήτες καναλιών κλεισμένους στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης , χωρίς κινητά, με φαγητό delivery κλπ, να κονταροχτυπιούνται για τις άδειες».

«Η πρόθεση ήταν σωστή, αλλά η εφαρμογή αποδείχτηκε κατώτερη των περιστάσεων. Και η κατάληξη ήταν μια ήττα πολιτική, θεσμική και επικοινωνιακή» συμπληρώνει ο Αλέξης Τσίπρας, και κλείνει την αναφορά στο κεφάλαιο «τηλεοπτικές άδειες» με μια φράση του πρώην Προέδρου των Η.Π.Α. Αβραάμ Λίνκολν.

«Μια πυξίδα», λέει ο Λίνκολν, όπως έμαθα όταν έκανα τοπογραφικές μετρήσεις, «θα σου δείξει τον αληθινό βορρά από το σημείο που βρίσκεσαι, αλλά δεν σου δίνει καμία συμβουλή για τους βάλτους, τις ερήμους και τα φαράγγια που θα συναντήσεις στον δρόμο. Αν, στην προσπάθειά σου να φτάσεις στον προορισμό σου, προχωρήσεις μπροστά αδιαφορώντας για τα εμπόδια και το μόνο που καταφέρεις είναι να βουλιάξεις σε έναν βάλτο, ποια η χρησιμότητα του να γνωρίζεις τον αληθινό βορρά;»