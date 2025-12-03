Αντιμέτωπη με την οργή των αγροτών είναι η κυβέρνηση. Συγκεντρώνονται κατά χιλιάδες με τα τρακτέρ τους στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε 4-5 σημεία της χώρας (Νίκαια, Μάλγαρα, τελωνεία Ευζώνων και Κήπων Έβρου κλπ.). Το μεγάλο ραντεβού είναι για την Κυριακή. Θα κορυφωθεί η μαζική συμμετοχή στα μπλόκα. Ο στόχος είναι η επίδειξη πυγμής για να καθίσουν μετά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από θέση ισχύος στην διεκδίκηση των αιτημάτων τους. Η πολιτική ηγεσία του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Τσιάρας, Κέλλας, Ανδριανός έχουν δηλώνει ότι έχουν ανοιχτές τις πόρτες τους σε όποιους θέλουν να τους δουν.

Ραντεβού με Μητσοτάκη

Για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δεν έχουν παρθεί αποφάσεις εάν θα δεχθεί να συναντήσει αγρότες, όσο βρίσκονται στα μπλόκα. Επίσης υπάρχει το ερώτημα ποιους θα δει γιατί τα αιτήματα είναι πολλά και διαφορετικά ανάλογα με την παραγωγή, την περιοχή (Κρήτη, Θεσσαλία, Έβρος κλπ). Αν γίνει ένα συντονιστικό όργανο των αγροτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχεται εισηγήσεις από στενούς του συνεργάτες να κάνει συνάντηση. Το ακούει. Μην ξεχνάμε ότι οι αγρότες σε ποσοστό περίπου 48% ψήφισαν ΝΔ το 2023 και αποτελούν ένα προνομιακό εκλογικό κοινό.

Μεγάλη μάχη

Μάχη με τον χρόνο δίνει η κυβέρνηση σε ότι αφορά στις πληρωμές. Ο στόχος είναι να πιστωθούν 1,2 δις ευρώ στους λογαριασμούς των αγροτών πριν τα Χριστούγεννα, δηλαδή, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Κάποια επρόκειτο να δοθούν το α τρίμηνο του 2026 αλλά επισπεύδονται. Οι αγρότες έχουν στεγνώσει. Δεν αντέχουν άλλο. Αρκετοί χρωστάνε σε όποιον μιλάει ελληνικά, όπως λένε.

Ημερομηνίες

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αναμένεται να γίνουν οι παρακάτω πληρωμές:

Έως τις 10 Δεκεμβρίου θα δοθεί το Μέτρο 23, 178 εκατ.€ . Μέχρι τα Χριστούγεννα θα δοθούν:

Η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης και άλλες εισοδηματικές ενισχύσεις ύψους 377 εκατ.€

Επενδυτικά του πυλώνα Ι 10 εκατ.€

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 215 εκατ.€

Αγροτική Ανάπτυξη-Δράσεις (ΠΑΑ) 390 εκατ.€

Ευλογιά Πανώλη 30 εκατ.€

Τι θα γίνει με την ΔΕΗ

Οι αγρότες που έχασαν τη ρύθμιση για τις οφειλές στη ΔΕΗ επειδή δεν πληρώθηκαν και δεν μπορούσαν να είναι συνεπείς, θα μπορούν να ξαναμπούν στο σύστημα . Πονοκέφαλος είναι και οι οφειλές στον ΕΛΓΑ. Το 65% των αγροτών έχουν υπογράψει να τους παρακρατώνται οι ασφαλιστικές εισφορές από την βασική ενίσχυση, μόλις αυτή πιστώνεται στους λογαριασμούς τους. Έγινε μια παρακράτηση στην πρώτη δόση της βασικής ενίσχυσης στις 28 Νοεμβρίου. Πολλοί τελικά πήραν λίγα ή τίποτα.

Ρύθμιση για ΕΛΓΑ

Υπήρξαν διαμαρτυρίες. Από την επόμενη δόση της βασικής ενίσχυσης δεν θα γίνουν παρακρατήσεις, όπως μας βεβαίωσαν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές. Ο ΕΛΓΑ αναμένεται να μοιράσει τις επόμενες μέρες γύρω στα 110 εκατομ. €. Οι αγρότες θα πάρουν κανονικά τα λεφτά τους και θα έρθει ρύθμιση που θα πηγαίνει πιο πίσω την εξόφληση των εισφορών. Οι συσκέψεις είναι αλλεπάλληλες. Όποιο πρόβλημα εντοπίζεται γίνεται προσπάθεια να βρεθεί λύση ώστε κάποια στιγμή να αρχίσει αποκλιμάκωση.

Καταλήψεις

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοιδης έστειλε το μήνυμα ότι δεν θα επιτραπεί το κλείσιμο λιμανιών, αεροδρομίων, τελωνείων και άλλων υποδομών της χώρας διότι αυτό δεν το επιτρέπει ο νόμος. Καταλαβαίνω, όμως, ότι σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση δεν θέλει να έρθει σε σύγκρουση με τους αγρότες. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά ότι «ο Χρυσοχοίδης δεν θα ξεφουσκώσει τα λάστιχα από τα τρακτέρ ούτε θα στέλνει τα ΜΑΤ για να απωθούν τους αγρότες». Στη συνεννόηση της αστυνομίας με τους αγρότες ώστε και να εκφράσουν την διαμαρτυρία τους και να μην δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα στη διακίνηση πολιτών και αγαθών ποντάρει η κυβέρνηση. Βλέποντας και κάνοντας πάει προκειμένου να μην εκραγεί η βόμβα που έχει απασφαλίσει.

Τα …παράδοξα

Έχουν δίκιο αγρότες και κτηνοτρόφοι όταν διαμαρτύρονται ότι πήραν ψίχουλα μέχρι τώρα. Υπάρχουν πολλά παράδοξα που ακούω όλες αυτές τις ημέρες:

Τα 15 εκατ. ζωικό κεφάλαιο μειώθηκαν εν μια νυκτί στα 9 εκατ.

Έγιναν δηλώσεις ότι το γάλα που παρήγαγε το κάθε ζώο, κατά μέσο όρο, στην Κρήτη, ήταν 30 κιλά ενώ σε άλλες περιοχές της χώρας ή στην ΕΕ ο μέσος όρος είναι πάνω από 200 κιλά. Το υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης τους είπε ότι δηλώσεις με παραγωγή κάτω από 100 κιλά γάλα ανά ζώο, ετησίως, δεν μπορεί να το δεχθεί και έγινε χαμός. Με τα σκουλαρίκια στο αυτί από το 2026 θα υπάρχει πλέον ο ακριβής αριθμός και οι τίμιοι κτηνοτρόφοι θα παίρνουν περισσότερα χρήματα.

Αδικήθηκαν!

Υπάρχουν και αγρότες που αδικήθηκαν. Κάποιος που νοίκιαζε χωράφια από γνωστό του, τώρα που ζητείται μισθωτήριο δεν μπορεί να του το δώσει γιατί δεν ήταν δικό του το χωράφι αλλά συγγενών του που ζουν στην Αμερική κλπ. Άλλο παράδειγμα είναι οι αγρότες που καλλιεργούσαν την άνοιξη την αποξηραμένη κοίτη κάποιου ποταμού, αλλά τώρα δεν μπορούν να πάρουν ΑΤΑΚ αφού δεν ανήκει σε κανέναν. Οι αγρότες, όμως, όντως είχαν παραγωγή και πιθανόν αυτή να καταστράφηκε, χωρίς να μπορούν τώρα να πάρουν αποζημιώσεις. Αναζητείται τρόπος διευθέτησης. Αν η κυβέρνηση βάλει, έστω με καθυστέρηση εξίμισι χρόνων, τάξη σε αυτό το χάος, το οποίο επέτεινε και η ίδια, αφήνοντας να συνεχίζεται, θα έχει επιτύχει τους 12 άθλους του Ηρακλή.

Η δήλωση

«Δεν βλέπω την πολιτική ως καριέρα που θα κάνω σε όλη μου τη ζωή. Ελπίζω ότι για εμένα θα υπάρξει καριέρα και έξω από την πολιτική», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκη στην Οξφόρδη. Εξομολογήθηκε μάλιστα και πότε σκέφτηκε να παραιτηθεί από την πολιτική. «Όταν χάσαμε τις εκλογές το 2015 (κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ), το συζήτησα με τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου – παρεμπιπτόντως, ποτέ μην μπείτε στην πολιτική εάν δεν είναι σύμφωνη η οικογένειά σας – και είπα στον εαυτό μου ότι αν δεν γίνω πρόεδρος της ΝΔ, πιθανόν θα πρέπει να κάνω κάτι διαφορετικό. Έφτασα αρκετά κοντά τότε (σ.σ.: στο να εγκαταλείψω την πολιτική), αλλά τελικά κέρδισα τις εσωκομματικές εκλογές».

Και μια ερμηνεία

Το στοίχημα για να παραμείνει στην πολιτική ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν να δώσει τη μάχη και να την κερδίσει. Αυτός ο τρόπος σκέψης πιθανόν να τον οδηγεί και τώρα. Ο στόχος του να είναι ότι θα δώσει την μάχη στις επόμενες εκλογές και αν τις κερδίσει θα μείνει ενώ αν τις χάσει θα φύγει. Δεν είναι ένας πολιτικός που παραδίδει εύκολα. Δύσκολα μπορώ να τον φανταστώ να υπηρετεί σενάρια για αλλαγή εν κινήσει, πριν κριθεί στις κάλπες. Παράλληλα, όμως, δεν θα περιμένει και να του πουν ότι πρέπει να φύγει αν χάσει τις εκλογές. Όχι με την έννοια να βγει δεύτερη ή ΝΔ που φαίνεται αδύνατο, αλλά να πάρει ένα ποσοστό κατάρρευσης που θα είναι ήττα. Σε αυτήν την περίπτωση θεωρώ ότι φύγει μόνος του! Βέβαια, μέχρι τότε όλα είναι σενάρια και στην πολιτική ποτέ μην λες ποτέ.