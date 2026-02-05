Αναστάτωση επικρατεί στη ΝΔ μετά την σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς. Μεταξύ άλλων κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν υπάρχει δίλημμα, εκείνος είναι το χάος, ότι στοχεύει στην αποχή για να πάρει ένα πλασματικό ποσοστό, ότι η παράταξη εξευτελίζεται, πέθανε η ψυχή της, ότι υπάρχει ρεκόρ κυβερνητικού αυτοθαυμασμού κλπ. Άφησε αιχμές και κατά του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη ότι είναι του «σαβουάρ βιβρ» και είπε ότι το ταξίδι του πρωθυπουργού στην Τουρκία για να δει τον Ερντογάν δεν πρέπει να γίνει μέσα σε συνθήκες πρόκλησης.

Υπήρξε σφοδρή ενόχληση του Μαξίμου. Επισήμως δεν έγινε κάποιο σχόλιο αλλά πηγές σχολίασαν τον πρώην πρωθυπουργό με απαξιωτικές αναφορές. «Μην εκπλαγείτε εάν τον δείτε να κάνει κόμμα με την Καρυστιανού» είπαν χαρακτηριστικά στη στήλη. «Ούτε ο χειρότερος εχθρός δεν τα έχει πει αυτά για τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση της ΝΔ». Ο Αντώνης Σαμαράς άφησε ανοιχτό να δημιουργήσει κόμμα. Τα σταθμίζει όλα, όπως είπε. Έχει τον πόνο της κόρης του Λένας που έχασε το καλοκαίρι ξαφνικά, αλλά δήλωσε ότι είναι παρών, η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή, η κοινωνία πρέπει να το ζητήσει.

Χαμός στην ΚΟ

Οι περισσότεροι, στο γαλάζιο στρατόπεδο, πιστεύουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα. «Έχει τόσο μένος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που αν δει ότι μπορεί να του κόψει έστω και 2-3 μονάδες που θα τις έχει πολύ ανάγκη θα το κάνει». Επίσης συζητούν ότι είναι πολύ πιθανόν να στηρίξει μια υποψηφιότητα Δένδια αν η ΝΔ πάει άσχημα στις πρώτες εκλογές -να πάρει κάτω του 25% και να χάσει το μπόνους- οπότε είναι ανοιχτό να μπει θέμα αλλαγής ηγεσίας. Η πλειονότητα της ΚΟ δεν είναι, πάντως, με τον πρώην πρωθυπουργό. Ενοχλούνται με το συνεχές ροκάνισμα του Μητσοτάκη που αντανακλά στη ΝΔ και μια περαιτέρω φθορά στις εκλογές με τον κίνδυνο να αφήσει εκτός νυμφώνος πάνω από 40 βουλευτές που κινδυνεύουν να μην επανεκλεγούν. Υπάρχουν και εκείνοι που ταυτίζονται μαζί του και δεν αποκλείεται να τους δεις υποψήφιους σε ένα δικό του κόμμα.

Αντεπίθεση

Ο βουλευτής της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου δικαίωσε τον Μητσοτάκη που διέγραψε τον Σαμαρά και επιχείρησε να ακυρώσει τα επιχειρήματα του πρώην πρωθυπουργού για υποχωρητικότητα, θυμίζοντας ότι και εκείνος μετέβη στην Τουρκία και έκανε Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, παίρνοντας μαζί του 10 υπουργούς και υπογράφοντας μια σειρά από διμερείς συμφωνίες.

«Τότε και το casus belli ήταν σε ισχύ και τα τουρκικά μαχητικά παραβίαζαν την κυριαρχία μας καθημερινά» τόνισε στον ΣΚΑΪ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο την χρονιά που ήρθε στην Αθήνα ο Νταβούτογλου, έγιναν 2,500 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Επίσης διπλωματικές πηγές επισήμαναν ότι ο όρος «καζάν καζάν», ή win win που παραπέμπουν στην διεκδίκηση συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου, ειπώθηκε από τον Ερντογάν μπροστά στον Σαμαρά και την ελληνική αντιπροσωπεία όπως τονίζουν. Το δια ταύτα είναι ότι έχει ανοίξει ένας πόλεμος που δεν θα τελειώσει εύκολα.

Πότε το κόμμα;

Όλες οι πληροφορίες από πολιτικούς φίλους του Αντώνη Σαμαρά συγκλίνουν ότι δεν βιάζεται να κάνει κόμμα. Επαφές με στελέχη έχει -δεν θα δυσκολευτεί για τα ψηφοδέλτια- και το μανιφέστο είναι ο ίδιος αφού έχει μιλήσει για τα πάντα και έχει συγκεκριμένες θέσεις και αφήγημα. Δεν αποκλείεται να κάνει το βήμα ακόμη και 40 μέρες πριν τις κάλπες. Το έκανε ο Καμμένος με τους ΑΝΕΛ, ο Νατσιός με την Νίκη κλπ.

Θα τον στηρίξει ο Καραμανλής

Αρκετή συζήτηση γίνεται στο γαλάζιο στρατόπεδο και κατά πόσο ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και συνοδοιπόρος του, τα τελευταία χρόνια, θα στήριζε ένα κόμμα Σαμαρά.

Αν όχι ανοιχτά, κλείνει το μάτι στο καραμανλικό μπλοκ. Έχουν ταύτιση απόψεων σε όλα απλώς χρησιμοποιούν διαφορετικούς τόνους. Η κριτική τους όμως είναι το ίδιο σκληρή κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κάποιοι λένε ότι ο Καραμανλής συμβούλεψε τον Σαμαρά να μην κάνει κόμμα. Άλλοι, που βρίσκονται κοντά στον Σαμαρά, το αφήνουν ανοιχτό. Προσωπικά ακόμη δεν έχω καταλήξει. Άλλωστε είναι νωρίς.

Το τάιμινγκ

Μην ξεχνάμε ότι το τάιμινγκ παίζει καθοριστικό ρόλο. Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πετύχει να φέρει την ανατροπή και να πιάσει πάνω από 30-32% θα βρεθούν σε δύσκολη θέση οι επικριτές του διότι θα έχουν να αντιμετωπίσουν την βάση της παράταξης που θα τους κατηγορεί ότι δεν τον άφησαν σε χλωρό κλαρί και έβλαψαν την παράταξη. Αν συνεχιστούν οι χαμηλές πτήσεις και τα αυτογκόλ, όλα παίζονται. Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί αισθάνονται διαγραμμένοι «και πραγματικά και μεταφορικά» όπως φάνηκε από την τελευταία ομιλία Καραμανλή στην Καλαμάτα. Όσοι ελπίζουν ότι μπορεί να τα βρουν με τον Μητσοτάκη θα διαψευστούν οικτρά.

11 ή 13 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Οι τελευταίες ημερομηνίες που έμειναν ανοιχτές για την συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν και την συνεδρίαση του ανώτατου συμβουλίου συνεργασίας είναι η 11η και η 13η Φεβρουαρίου. Αν συνυπολογίσουμε ότι οι Τούρκοι δεν την έχουν για καλό την Παρασκευή και 13 (όπως και εδώ οι προληπτικοί) μάλλον η πιο πιθανή ημερομηνία είναι η ερχόμενη Τετάρτη 11 του μηνός.

Οι προκλήσεις της Τουρκίας έχουν πυκνώσει. Δεν συζητείται να αναβληθεί το Ανώτατο Συμβούλιο. Σε κορυφαίο υπουργό έκανα την ερώτηση γιατί δεν κάνουμε αντί navtex, στη navtex της Τουρκίας. Μου απάντησε διότι στην πραγματικότητα δεν υφίσταται. Οι navtex έχουν συγκεκριμένο χρόνο και συγκεκριμένα χώρο, δεν είναι για δύο χρόνια και δεν μπορεί να πιάνουν όλο το Αιγαίο. Εμείς θα κάνουμε ότι πρέπει να κάνουμε στους διεθνείς οργανισμούς, τόνισε.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας

Η φράση «It’s the economy, stupid» δηλαδή «είναι η οικονομία, ηλίθιε», η οποία αποδίδεται στον σύμβουλο του Κλίντον, Τζέιμς Καρβιλ, και ήταν ένα από τα τρία βασικά συνθήματα της εκστρατείας του το 1992, αφορά το πορτοφόλι του πολίτη και κρίνει εν πολλοίς τις εκλογές. Όμως υπάρχουν και ιστορίες καθημερινής τρέλας στο δημόσιο που βγάζουν τον πολίτη έξω από τα ρούχα του. Με κάποιες από αυτές καταπιάνεται το νομοσχέδιο Χατζηδάκη για το βαθύ κράτος.

Ασχολείται με τα πιστοποιητικά που μας ζητάει και μας ξαναζητάει το δημόσιο, ενώ έχει τα σχετικά στοιχεία, τις διεκδικήσεις του δημοσίου σε περιουσίες πολιτών με τουρκικά φιρμάνια, την δυνατότητα του πολίτη να παρακολουθεί ψηφιακά την πορεία μιας αίτησης του και όχι να τηλεφωνεί και να ξανατηλεφωνεί σε έναν υπάλληλο που είτε έχει δουλειά είτε απλώς βαριέται και δεν σηκώνει τα τηλέφωνα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε ρυθμίσεις όπως ότι με μια υπεύθυνη δήλωση ο πολίτης ουσιαστικά θα αναθέτει στο κράτος να συγκεντρώσει τα έγγραφα που χρειάζονται. Μπας και βρούμε τα αυτονόητα που χάνονται στην γραφειοκρατία.

Είμαστε σοβαροί;

Και όμως άρχισα να ακούω διάφορες ενστάσεις όχι μόνο από την αντιπολίτευση αλλά και μέσα στη ΝΔ ως προς το αν θα έπρεπε να ανοίξει τώρα η συνταγματική αναθεώρηση. «Δεν φέρνει ψήφους», «ο κόσμος φοβάται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα μας ψηφίσουν», «μια ελίτ αφορά, οι πολλοί δεν ενδιαφέρονται» είναι μερικά από αυτά που μου λένε βουλευτές και κάποιοι υπουργοί. Διαφωνώ κάθετα μαζί τους. Σωστά το είπε ο πρωθυπουργός, το Σύνταγμα του 1975 είναι ζωντανό αλλά ήταν του περασμένου αιώνα, σήμερα βρισκόμαστε στον 21ο. Άλλαξαν πολλά. Έρχονται νέες προκλήσεις. Οι κυβερνήσεις είναι για να αναλαμβάνουν και θεσμικές πρωτοβουλίες και μάλιστα τόσο ύψιστου συμβολισμού. Δεν μπορεί τα πάντα να μετρούνται με ψηφουλάκια.

Διαυγής diavgeia

Όπως σας έγραψα, ο Αλέξης Τσίπρας δεν κάνει κόμμα σύντομα αλλά αρχίζει να ξετυλίγει το πρόγραμμα του και θα παρουσιάζει τις προτάσεις του. Πρώτες ανακοινώσεις θα αφορούν μια νέα πλατφόρμα που θα αφορά τον εκσυγχρονισμό της Διαύγειας diavgeia.gov.gr. Σήμερα θα παρουσιάσει τις προτάσεις του. Δίνει το στίγμα του που είναι υπέρ της διαφάνειας και κατά της διαφθοράς όπως και η Καρυστιανού, αλλά προτάσσοντας πρώτος έναν ουσιαστικό προγραμματικό λόγο.