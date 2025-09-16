Η δεύτερη πράξη στο πολιτικό και οικονομικό δράμα που έχει τον τίτλο «ΟΠΕΚΕΠΕ» άρχισε να παίζεται. Χθες Δευτέρα έγινε η πρώτη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής που θα ερευνήσει την λειτουργία του αμαρτωλού Οργανισμού από την ίδρυση του το 1998. Οι πρώτοι διαπληκτισμοί ήταν για την περίοδο από την οποία θα αρχίσει η έρευνα. Εάν θα είναι τα πρώτα χρόνια ή από το 2019 μέχρι σήμερα. Κόντρες αναμένονται για τους μάρτυρες που θα κληθούν από το κάθε κόμμα. Φωτιές άναψε και η εκλογή μονοκομματικού προεδρείου, με βουλευτές μόνο από τη ΝΔ. Όλα προμηνύουν ότι θα γίνουνε και πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Θα επιβεβαιωθεί η γνωστή ιστορία με το κάθε κόμμα να βγάζει το δικό του πόρισμα και η αλήθεια να χάνεται κάτω από μικροκομματικές σκοπιμότητες.

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί μεταξύ των γαλάζιων βουλευτών από την 2η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έρχεται στη Βουλή έως τέλη Σεπτέμβρη. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρονται σε περίπου 6-8 βουλευτές (5 της ΝΔ και 1-2 του ΠΑΣΟΚ) που εμφανίζονται στις επισυνδέσεις να ζητούν ρουσφέτια. Για κάποιους θα ζητείται άρση ασυλίας. Οι βουλευτές, ειδικά αυτοί που προέρχονται από αγροτοκτηνοτροφικές εκλογικές περιφέρειες αναρωτιούνται εάν και οι ίδιοι είναι ανάμεσα σε αυτούς που «τράβηξαν το λαχείο», δηλαδή, πιάστηκαν στις επισυνδέσεις. Καρδιοχτυπούν. Στην πρώτη δικογραφία αναφέρονται οι βουλευτές Κέλλας, Σταμενίτης, Λεονταρίδης.

Χατζηβασιλείου, Σενετάκης, Σταυροπουλος, Μπουκώρος, Παππάς, Παρασύρης, Κόκκαλης. Η έρευνα συνεχίστηκε και γι’ αυτά τα πρόσωπα όπως αναφέρουν οι πηγές της στήλης. Ζήτημα να προστεθούν ακόμη 2-3 ονόματα.

«Αγκάθι»

Ένα νέο «αγκάθι» έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Είναι οι καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη ότι γνώριζε ότι ήταν σε επισυνδέσεις βουλευτές της ΝΔ και το είχε πει και στον Χρήστο Μπουκώρο.

Ο εκδότης της εφημερίδας Ντοκουμέντο, Κώστας Βαξεβάνης, κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Μυλωνάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο ίδιος τα αρνείται όλα.

Το ερώτημα τώρα είναι εάν ο Μπουκώρος όσα λέγεται ότι μετέφερε σε βουλευτές και σε κάποια ΜΜΕ, για τον υφυπουργό παρά τω υφυπουργών, είναι αληθή και τα επαναλάβει στην εισαγγελέα. Αυτή η συζήτηση γίνεται στην ΚΟ της ΝΔ.

Η μήνυση Βαξεβάνη κατά Μυλωνάκη, επειδή πέφτει σε υπουργό θα διαβιβαστεί στη Βουλή. Αν βρεθούν 30 υπογραφές μπορεί να ζητηθεί η παραπομπή του Μυλωνάκη σε Προανακριτική, ακόμη και αν δεν υπάρχει καμία μαρτυρία εις βάρος του. Πολύ μπερδεύεται το κουβάρι.

Η πόρσε που όργωνε τα βοσκοτόπια

Στις πρώτες ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη για τις περιουσίες ύψους 22 εκατ. που δεσμεύονται για παράνομες επιδοτήσεις μετά από έρευνα της οικονομικής αστυνομίας, δεν είχε συμπεριληφθεί η περίπτωση της αγρότισσας Πόπης Σεμερτζίδου με την πόρσε. Χθες έγινε γνωστό ότι ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, κ. Βουρλιιώτης την ερεύνησε και διαβίβασε το πόρισμα του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ταυτόχρονα έδωσε την εντολή να δεσμευτούν περιουσιακά στοιχεία της ίδιας, του συντρόφου της και συγγενών τους. Ανάμεσα τους είναι δυο πολυτελή αυτοκίνητα, μια πόρσε και μια Φεράρι, με τα οποία φωτογραφιζόταν το στέλεχος της ΝΔ, χωρίς να ιδρώνει το αυτί κανενός, πως πήρε συνολικά με τους δικούς της ανθρώπους 2,5 εκατ. επιδοτήσεις.

Τον Οκτώβρη!

Αυτό, κυρίως, πληρώνει η κυβέρνηση. Την ανοχή και την αδιαφορία για ένα σκάνδαλο που όλοι ήξεραν και κανένας δεν μιλούσε βλέποντας τα εκλογικά ποσοστά στα ύψη.

Τον Οκτώβριο οι δημοσκοπήσεις θα δείξουν αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά την κυβέρνηση ή αν ότι ζημιά ήταν να γίνει έγινε. Αρκετοί θέλουν να πιστεύουν το τελευταίο, άλλοι το εύχονται και άλλοι το αποκλείουν.

3ο φάουλ

Η φαρσοκωμωδία στην οποία εξελίχθηκε η υπόθεση της Novartis έχει κι άλλα επεισόδια. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την χρησιμοποίησε για να κρεμάσει στα μανταλάκια 10 πολιτικά πρόσωπα- ανάμεσά τους τον Αντώνη Σαμαρά, τον Βαγγέλη Βενιζέλο κα- χωρίς να βρεθούν επιβαρυντικά στοιχεία για κανένα όμως.

Η κυβέρνηση της ΝΔ επιχείρησε να αποκαλύψει την πολιτική σκευωρία αλλά και εκεί αποδείχθηκε άνθρακας ο θησαυρός. Κανείς δεν τιμωρήθηκε για τίποτα στη χώρα -την Ελλάδα- που χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα του πώς στήθηκε παγκοσμίως το σκάνδαλο της Novartis. Ούτε ο μάγος Χουντίνι να είμασταν!

Η φαρμακευτική εταιρεία, όμως, πλήρωσε αρκετά δις σε πρόστιμα και αποζημιώσεις σε ΗΠΑ και άλλες χώρες εκτός από την Ελλάδα. Τώρα πάμε και για τρίτο φάουλ όπως φαίνεται.

Παραγραφή

Χθες Δευτέρα 15/9) το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας αποφάσισε την ενοχή των δύο πρώην προστατευομένων μαρτύρων για την υπόθεση της Novartis για επιμέρους πράξεις των αδικημάτων της ψευδούς καταμήνυσης και της ψευδούς κατάθεσης. Οι κατηγορούμενοι θα κάνουν έφεση. Μέχρι να καθαρογραφεί η απόφαση, να δημοσιευτεί, να πάει στο Εφετείο κλπ, οι πρώην κουκουλοφόροι είναι πολύ πιθανό να βγουν …άσπιλοι!

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ σοκ

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο MEGA, τον Δεκέμβριο του 2025 και τον Ιανουάριο του 2026 παραγράφονται τα αδικήματα τους, λόγω των καθυστερήσεων στην εκδίκαση της υπόθεσης. Μια ακόμη μεγάλη «επιτυχία» θα προστεθεί στις δάφνες της Novartis! Θα πέσει η αυλαία και ούτε γάτα ούτε ζημιά.

Ανοιχτή γραμμή

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς μετά το μνημόσυνο για τις σαράντα ημέρες που έφυγε από τη ζωή, η κόρη του Λένα, επιστρέφει σιγά σιγά στο πολιτικό γίγνεσθαι. Η απόφαση του να κάνει κόμμα είναι ειλημμένη, όπως πιστεύουν συνομιλητές του.

Πριν από τρεις εβδομάδες τον επισκέφτηκε στο γραφείο του ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Οταν ήταν γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν το πρόσωπο που κρατούσε γέφυρες και με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Τα ζεύγη Σαμαρά και Δημητριάδη έκαναν και κοινωνικές εξόδους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν φέρεται διατεθειμένος να ζητήσει την επιστροφή του στο Μαξίμου, όπως δήλωσε στην ΔΕΘ. Οπότε κινείται πλέον ανεξάρτητα.

Δένδιας – Δημητριάδης

Ο Δημητριάδης έχει επαφές και με τον Νίκο Δένδια που είναι το φαβορί σε ένα σενάριο αλλαγής εν κινήσει, το οποίο, πάντως, έχει απορρίψει κατηγορηματικά ο Μητσοτάκης.

Ο Δένδιας έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τον Αντώνη Σαμαρά ενώ έχει πολύ καλές σχέσεις και με τον Δημητριάδη. Όλα αυτά παραπέμπουν σε ζυμώσεις με συμβολισμούς.

Στέφανος και Άντζελα

Στην έκθεση του βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως περπατούσε με τους συνεργάτες του ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασεελάκης, όταν συνάντησε τυχαία την πρόεδρο του ΕΟΤ και γνωστή ηθοποιό Άντζελα Γκερέκου.

Συνομίλησαν για λίγο σε θερμό κλίμα. Συναντήθηκαν «δύο ομορφιές» μου έλεγε μάρτυρας. Όντως και ο Κασσελάκης και βέβαια η Άντζελα έχουν μια ιδιαίτερη ομορφιά και γαλάζια μάτια.