Πόπη Σεμερτζίδου για το μπαράζ κατασχέσεων: Μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος – Δεν είμαστε από τους εμπλεκόμενους με το 1,7 εκατ. ευρώ

Πόρισμα «καταπέλτης» για το κορυφαίο «γαλάζιο» στέλεχος Πόπη Σεμερτζίδου και μπαράζ κατασχέσεων, καθώς δεσμεύεται η περιουσία της για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με εντολή του προέδρου της Αρχής για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, διατάχθηκε η δέσμευση των περουσιακών στοιχείων τεσσάρων προσώπων, (ανάμεσά τους και η Πόπη Σεμερτζίδου) για το πόσο του τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Από την Αρχή για το ξέπλυμα, δεσμεύτηκε όλη η περιουσία των δύο φερόμενων ως πρωταγωνιστών και συγγενικών τους προσώπων καθώς και της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είχαν συστήσει όπως επίσης 2 πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Ferrari και Porsche καθώς και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που ενοικίασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά.

Η ίδια και ο σύντροφός της είχαν ισχυριστεί πως όλα τα λεφτά που πήραν είναι νόμιμα.

«Μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος»

Μιλώντας αποκλειστικά στο MEGA και το Live News, η Πόπη Σεμερτζίδου σημειώνει:

«Τώρα ενημερώθηκα από εσάς για τη δέσμευση των περιουσιακών. Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα. Το καταλαβαίνετε αυτό, ότι δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι, απλά μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος από παντού. Δεν είμαστε από τους εμπλεκόμενους με το 1,7 εκατομμύρια που τους κατασχέσανε τα χρήματα, δεν είχαμε δικαστεί, αυτοί που δικάστηκαν και βγήκανε δικά μας ονόματα που δεν είχαμε πουθενά εμπλοκή».

«Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με συγχωρείτε για τον τόνο μου… αλλά έχω αγανακτήσει και το χειρότερο είναι αυτούς τους γονείς μας δεν τους σκέφτεται κανείς; Μου κάνει τρομερή εντύπωση, τι να σας πω δεν ξέρω. Εγώ τώρα παρέδιδα αυτοκίνητα και με παίρνουν τα κανάλια και λέει σας δεσμεύσαν τα αυτοκίνητα. Εντάξει, ό,τι πείτε ρε παιδιά, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή; Νοίκιαζα αυτοκίνητα, τώρα δεν έδωσα, παρέδωσα αυτοκίνητο, δεν ξέρω», καταλήγει.

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πόρισμα

Το πόρισμα «καταπέλτης» από την Αρχή για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, με επικεφαλής τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έχει τους εξονυχιστικούς ελέγχους για την πολιτευτή και έως πρότινος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Πόπη Σεμερτζίδου, σχετικά με παράνομες επιδοτήσεις που έλαβε οικογενειακά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, με εντολή του προέδρου της Αρχής δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία για επιδοτήσεις 1,5 εκατ. ευρώ, καθώς με βάση τα ευρήματα της έρευνας, εμφανίζονται να μην έχουν διατεθεί για παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς για τους οποίους και εισπράχθηκαν.

Συνολικά, οι ελεγχόμενοι, τέσσερα άτομα, εισέπραξαν από το 2019 ως το 2024 επιδοτήσεις ύψους 2,6 εκατ. ευρώ.