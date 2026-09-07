Την ψήφο τιμωρίας και δυσαρέσκειας η οποία θεωρείται ένα πιθανό σενάριο για τις επόμενες εκλογές, ξορκίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δουν την Κυριακή της κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν «μήνυμα διαμαρτυρίας» δήλωσε από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. «Ας γνωρίζουν ότι, με μία τέτοια στάση, τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει» πρόσθεσε. Αυτή η θέση δείχνει τη πρόθεση του πρωθυπουργού να παίξει τα ρέστα του για την πρώτη κάλπη. Και να μην του δώσει την αυτοδυναμία, ελπίζει να του δώσει ένα ποσοστό το οποίο θα του επιτρέψει να καθίσει από θέση ισχύος στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ζυμώσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας.

Οι μικροί

Χώρια που τις δεύτερες κάλπες το πιο πιθανό είναι να μην τις θέλουν και τα μικρότερα κόμματα (εκτός του δεύτερου) διότι η άγρια πόλωση που θα επικρατήσει θα πιέσει τους μικρούς και μπορεί να χάσουν βουλευτές. «Η μάχη είναι μία, χωρίς δικαίωμα στο λάθος, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους» τόνισε ο πρωθυπουργός για τους πολίτες.

Καμία συνεργασία

Ο Θανάσης Σκορδάς διευθυντής της ΝΔ και πρώην κυβερνητικό στέλεχος ο οποίος θα είναι υποψήφιος στη Δυτική Αθήνα όταν κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, δήλωσε θετικός σε μια συγκυβέρνηση με τη ΝΔ. Όπως καταλαβαίνετε υπό την προϋπόθεση να μην είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Το όχι Μητσοτάκη ήρθε στην ΔΕΘ και ήταν ηχηρό. «Με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας, όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω απολύτως κανένα περιθώριο συνεννόησης», δήλωσε πρωθυπουργός. Βουλευτές της Ν.Δ. έβαζαν και στοιχήματα με το ποια κόμματα θα μπορούσαν να βρεθούμε μαζί στην κυβέρνηση: ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ελληνική Λύση και ίσως με το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου εφόσον μπει στη Βουλή.

Από κανέναν όμως δεν άκουσα, δεν πειράζει που κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Όλοι ήταν βαθιά ανήσυχοι.

«Κnow how»

Οι τόνοι ανεβαίνουν πολύ. Πολλαπλασιάζονται και οι αιχμές . Ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά την «τεχνογνωσία» – το know how – που έχει αποκτήσει στο πώς θα κάνει κακό στην παράταξη της Ν.Δ. και τόνισε ότι δεν θα την επαναλάβει. Αναφέρθηκε εμμέσως στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη την οποία έριξε ο Σαμαράς το 1993. Η φράση αυτή πυροδότησε την οργή του πρώην πρωθυπουργού ο οποίος παρέπεμψε στους 800.000 νεοδημοκράτες που πήγαν στις εσωκομματικές εκλογές και τον ψήφισαν για πρόεδρο της ΝΔ μετά την επιστροφή του και λειτούργησε σαν «συγχωροχάρτι». Επίσης κατηγόρησε τον Μητσοτάκη ότι πρέπει να σκεφτεί τη δική του υστεροφημία, διότι θα μείνει στην ιστορία ως πρωθυπουργός της ακρίβειας, των Τεμπών, των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ.

Βαριά σκιά

Βουλευτές και υπουργοί οι οποίοι ήταν στην Θεσσαλονίκη για την ομιλία του πρωθυπουργού, δεν έκρυβαν τον μεγάλο προβληματισμό τους, ως προς τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η κόντρα κορυφής. «Αντί να συζητάμε για τα μέτρα, κυριαρχεί η σκληρή αντιπαράθεση Μητσοτάκη Σαμαρά» τόνισε. Ακόμη και κάποιοι μητσοτακικοί μου έλεγαν ότι ο πρωθυπουργός αφού ήξερε και τον Σαμαρά και τον Καραμανλή θα έπρεπε να κάνει προσπάθειες και ο ίδιος για να μη φτάσουν τα πράγματα εδώ που έφτασαν. Τώρα είναι αργά…

Για τον Αντωνιάδη και τον Δομάζο

Ο Κώστας Καραμανλής πλήρως αποστασιοποιημένος από την κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε την ημέρα της ομιλίας του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ να βρίσκεται στην Ξάνθη για να μιλήσει σε εκδήλωση του δήμου για τους ποδοσφαιριστές – θρύλους Αντώνη Αντωνιάδη και τον Μίμη Δομάζο. Αφορμή ήταν η έκδοση του βιβλίου «ο στρατηγός και ο κανονιέρης» του δημοσιογράφου Κώστα Μπλιάτκα. «Έχω προσωπική σχέση μαζί του, τον σέβομαι και τον τιμώ» δήλωσε ο Μητσοτάκης για τον πρώην πρωθυπουργό. Υπάρχει απογοήτευση όμως στα στελέχη και την βάση ότι χωρίς τον Καραμανλή η Ν.Δ. ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να βελτιώσει τα ποσοστά της.

Με το μέτρο

Μέτρα σε δύο φάσεις, που θα μπουν στην τσέπη μέχρι τις εκλογές και άλλα μετά, εφόσον η ΝΔ θα είναι κυβέρνηση, έχει το πακέτο Μητσοτάκη στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι ύψους 2,2 δισεκ. ευρώ. Μπήκε ψηλά ο πήχης. Οι πολίτες πάντα περιμένουν και ζητούν περισσότερα. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Περρακάκης θα αναλάβει να παρουσιάσει αναλυτικά τα μέτρα μαζί με το οικονομικό επιτελείο, τους Παπαθανάση, Πετραλιά και Μαρκόπουλο. Η μεγαλύτερη γκρίνια αφορά το τεκμαρτό. «Έσπασε», μου έλεγε μικρομεσαίος επιχειρηματίας. «Αλλά θέλουμε να καταλάβουμε ποιο θα είναι ακριβώς το όφελος μας». Σε κάθε περίπτωση το μέτρο είναι ακριβό. Ακούστηκαν διάφορες υπερβολές και δημιουργήθηκε ένα κλίμα πολλών υποσχέσεων που έμειναν στον αέρα. Συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι είναι από τους ευνοημένους των παροχών.

Οι ταξιτζήδες

Μέτρα θα υπάρξουν και για τους ταξιτζήδες. Η κόντρα που είχαν με τον Κωσταντίνο Κυρανάκη μετέτρεψε το ταξί σε αντικυβερνητικό όχημα. Ο Πιερρακάκης τους συνάντησε και θεωρεί ότι κάποια από τα αιτήματά τους είναι όντως δίκαια και θα τα ικανοποιήσει. Η ψήφος τους λειτουργεί πολλαπλασιαστικά, καθώς καθημερινά εξυπηρετούν χιλιάδες επιβάτες οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι.

Απουσίες!!

Ντόρος έγινε στη Θεσσαλονίκη για το τραπέζι με σουβλάκια και γύρο, στη Διαγώνιο του Πιερρακάκη σε βουλευτές στελέχη της Βόρειας Ελλάδας. Φούντωσαν τα σενάρια διαδοχής. Και ο Βασίλης Κικίλιας είχε προγραμματίσει δική του αλλά αναβλήθηκε λόγω της τραγωδίας στην Τανάγρα με το θάνατο των δύο πιλότων. Ένα όνομα που συζητήθηκε ότι δεν έδωσε το παρόν το τραπέζι του υπουργού Οικονομικών ήταν του καραμανλικού Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Δεν πήγε ούτε ο Μιχάλης Παπαδόπουλος, βουλευτής Κοζάνης που υποφέρει από την απολιγνιτοποίηση. Πήγε όμως στην ομιλία του υπουργού στον Economist. Έμαθα, όμως, ότι εμφανίστηκαν και πολλοί ακάλεστοι!

«Κονίτσουα»

Έμαθε ο 9χρονος γιος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη ότι θα τον πάρει ο πατέρας του στην ΔΕΘ που φέτος τιμώμενη χώρα είναι η Ιαπωνία και άρχισε από μόνος του να μαθαίνει ιαπωνικές λέξεις και τελετουργικά στους χαιρετισμούς (σκύβεις το σώμα κλπ). Έτσι χαιρέτησε και τους Ιάπωνες αξιωματούχους. «Κονίτσουα» (γεια σας) είναι η λέξη που έμαθε και σ’ εμένα. Έγινε πιο δημοφιλής απ’ τον πατέρα του. Όταν έπαιρναν πρωινό ήρθε μία κυρία από ξένη αντιπροσωπεία και του είπε ότι είναι η φίλη του. Βεβαίως και την θυμόταν, έπιασαν κουβέντα στα αγγλικά…

Ο Δημητριάδης

Στην Θεσσαλονίκη βρισκόταν από την Πέμπτη και ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Δεν είχε πρόσκληση για την ΔΕΘ. Πέρυσι είχε. Κινήθηκε πολύ διακριτικά ενώ πέρυσι είχε κάνει αισθητή την παρουσία του. Πήγε στο πάρτι της ΟΝΝΕΔ. Αυτό που έλεγαν τα στελέχη ήταν ότι έμαθαν πως ήταν κάπου στην πόλη… Έμαθα ότι είναι persona non grata για το Μαξίμου μετά τη συνέντευξη που έδωσε στο Θανάση Λάλα και είπε ότι βγήκε μπροστά και έφαγε εκείνος τη σφαίρα για τις υποκλοπές.

Πριβέ dinner της Κίμπερλι

Prive κλειστό χώρο ενός καινούριου εστιατορίου στην Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του δισεκατομμυριούχου Τέλη Μυστακίδη που βρίσκεται σε διαμάχη με τον Ιβάν Σαββίδη για τον ΠΑΟΚ, έκλεισε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την παραμονή της Παρασκευής για την παρέα της. Ήρθε και έφυγε πολύ διακριτικά, σε αντίθεση με άλλες εξόδους της που οι φωτορεπόρτερ την περίμεναν παντού. Πρόδιδαν την παρουσία υψηλού αξιωματούχου μόνο τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην είσοδο.