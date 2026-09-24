Με το δίλημμα των εκλογών «ή εμείς ή κανείς» ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε απέναντί του και μάλιστα με εχθρικές διαθέσεις όχι μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη που τον θεωρεί ως τον κύριο αντίπαλό του, αλλά και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Έδειξε να τον υποτιμά και να τον σνομπάρει. «Η βελόνα ήταν κολλημένη, θα ξεκολλήσει τώρα; Μακάρι ο άνθρωπος… κάθε μία, μισή μονάδα που παίρνει εγώ χαίρομαι» δήλωσε στον «ΣΚΑΙ». Αφού θυμίσω ότι κάποια άλλη φράση που είχε πει όταν ήταν πρωθυπουργός για τον τότε πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν υπάρχει ούτε ένα στο εκατομμύριο να χάσει από εκείνον και τελικά η Ν.Δ. άρχισε με 41%, έχω να κάνω τις παρατηρήσεις.

Αλλαγή στρατηγικής;

Πρώτον όποιος υποτιμά τον αντίπαλο – και το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος αντίπαλος της ΕΛΑΣ διότι διεκδικούν την δεύτερη θέση- αυτό λειτουργεί ως μπούμερανγκ συνήθως. Δεύτερον ο Αλέξης Τσίπρας πρόσφατα είχε πει ότι δεν είμαστε αντίπαλοι με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήμασταν ανταγωνιστές. Χθες όμως έδειξε ότι είναι αντίπαλος του το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Άρα εκείνο φοβάται. Και τρίτον εάν αυτή θα είναι πλέον η στρατηγική της ΕΛΑΣ, τα πράγματα για την επόμενη μέρα των εκλογών θα οδηγήσουν σε παράλληλους δρόμους και αδιέξοδα που θα οδηγήσουν τη χώρα σε πολιτική αστάθεια.

Όλοι μόνοι!

Η ευθύνη δεν πέφτει μόνο στις πλάτες του Τσίπρα. Την ίδια στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει όλα του τα χαρτιά στην αυτοδυναμία και ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διώξει την Ν.Δ. από την εξουσία. Αναφέρεται συνεχώς και στην δέσμευση του συνεδρίου του κινήματος ότι δεν θα συνεργαστεί με την ΝΔ, θα διατηρήσει την αυτονομία του. Δεν αισθάνθηκε την ίδια ανάγκη πάντως να αναφέρει ότι δεν θα συνεργαστεί και με οποιοδήποτε άλλο κόμμα στα αριστερά του, γεγονός που άφηνε περιθώρια για το ενδεχόμενο συνεργασίας του. Έτσι όμως που γυρνάνε την πλάτη ο ένας τον άλλον, στην κεντροαριστερή πολυκατοικία και δεν μιλιούνται ο πρώτος όροφος με τον δεύτερο, ο δεύτερος με τον τρίτο και πάει λέγοντας, άκρη δεν θα βρεθεί.

Θέλουν συνεργασία

Ο Χάρης Δούκας που ήταν από τους πρώτους που είχε μιλήσει για συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα και τα αριστερά του, αποφεύγει τον τελευταίο καιρό να εμπλακεί στις συζητήσεις περί συνεργασιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι άλλαξε στάση. Δεν είναι ο μόνος. Τα τελευταία 24ωρα ανάλογες τοποθετήσεις έκαναν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Απόστολος Πανάς, ο προερχόμενος από μεταγραφή Αλέξανδρος Αυλωνίτης τον οποίο μάζεψε στη συνέχεια η Χαριλάου Τρικούπη. Την ίδια άποψη εξέφρασε ο Γιώργος Σιακαντάρης που συνέταξε την διακήρυξη της ΕΛΑΣ, ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης και ο επίσης ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης (Action 24).

Αφήγημα ακυβερνησίας

Δεν είναι σκοπός μου να υποδείξω ποιος θα συνεργαστεί με ποιον. Αλλά και αυτό το βιολί κανείς να μη θέλει να συνεργαστεί με κανέναν– αναφέρομαι στους πολιτικούς αρχηγούς– μόνο εις βάρος της χώρας μπορεί να λειτουργήσει. Όσοι τολμούν να μιλήσουν τους μαζεύουν άρον άρον. Μην έχουμε αυταπάτες. Σε κυβερνήσεις συνεργασίας θα οδηγηθούμε. Γι’ αυτό και εύχομαι ακόμη κι αν δεν το παραδέχονται δημοσίως, τα στενά επιτελεία να επεξεργάζονται σενάρια κυβερνήσεων συνεργασίας και πως τοποθετούν τον δικό τους ρόλο μέσα σ’ αυτές. Μην εμφανιστούν πεφτοσυννεφάκηδες το βράδυ των εκλογών. Έχουν ιστορικές ευθύνες.

Παράταση στο ντίζελ κίνησης

Η συζήτηση για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης μέρα με την ημέρα φουντώνει μέσα στις συνθήκες αβεβαιότητας που ζούμε λόγω των πολέμων και της αδυναμίας της ΕΕ να πάρει γρήγορες αποφάσεις πριν το μαχαίρι φτάσει στο κόκκαλο. H αντιπολίτευση τάσσεται κατηγορηματικά υπέρ της μείωσης. Διαφωνίες υπάρχουν και μέσα στους κόλπους της κυβέρνησης όπως και μεγάλη γκρίνια στην γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Οι πιέσεις είναι πολλές. Σύμφωνα με πηγές της στήλης, Δευτέρα ή Τρίτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το Diesel κίνησης καθώς στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει και η τελευταία παράταση που δόθηκε. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε νέα παράταση τουλάχιστον για ένα μήνα ακόμη. Ένα βασικό μέτρο είναι η επιδότηση των 0,15 €.

Μπέρδεμα

Ο μεγάλος πονοκέφαλος αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης που χτυπάει κόκκινο επίσης. Στις 15 Οκτωβρίου αρχίζουν οι πωλήσεις. Αν και ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι τα μέτρα θα ανακοινωθούν πολύ νωρίτερα, δεν έχει αποφασιστεί ακόμη ο χρόνος διότι οι τιμές παίζονται μέχρι και την τελευταία στιγμή. Επίσης το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό παράθυρο για μείωση του ΕΦΚ δηλώνοντας ότι θα ζητήσει την άδεια της ΕΕ, εννοώντας όμως την ρήτρα διαφυγής, δηλαδή πως δεν θα προσμετρώνται στις δαπάνες τα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στις αυξήσεις των καυσίμων, πυροδότησε συζητήσεις και νέες αντιπαραθέσεις.

Αντιδράσεις

Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα είναι για την κυβέρνηση η μείωση του ΕΦΚ. «Δεν έχουμε τα λεφτά» μου είπε χαρακτηριστικά κορυφαίος υπουργός. Ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης από το 2018, ήταν υπέρ της μείωσης του ΕΦΚ που είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Το ίδιο πιστεύει ο Γιάννης Οικονόμου, ο Στέλιος Πέτσας και άλλοι. Το θέμα πρέπει να ξεκαθαρίσει διότι ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Το μέτρο για την μείωση των τιμών σε 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ το βρίσκει ικανοποιητικό μόλις το 9% των πολιτών. Ζουν τώρα και τον εφιάλτη των καυσίμων που αφορά την καθημερινότητά τους. Η δυσαρέσκεια είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της κυβέρνησης.

Γλυκός καφές!

Το αδιαχώρητο ήταν χθες σε γνωστό καφέ στη Φιλοθέη όπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης θα κατέβει υποψήφιος στο βόρειο τομέα, κάλεσε φίλους και φίλες. Το κάνει κάθε μήνα σε διαφορετική περιοχή. Απαντάει στις ερωτήσεις, ακόμη και στις δύσκολες όπως και στα σχόλια «δεν πάμε καλά». Έκανε ενέσεις τόνωσης ηθικού.

Τέλος οι γυάλινοι πύργοι!

Μία κυρία που συνάντησα στο δρόμο μου είπε ότι έκανε μια συγκέντρωση στο σπίτι της και κάλεσε τον Παύλο Μαρινάκη. Το έμαθαν και μαζεύτηκαν γύρω στα 100 άτομα και ενώ εκείνος είπε ότι θα περνούσε για 15 λεπτά κάθισε τρεις ώρες. Απάντησε και εκεί σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις. Αυτό θέλει ο κόσμος από τους πολιτικούς όλων των κομμάτων. Οι γυάλινοι πύργοι είναι για τους πρίγκιπες και τις πριγκίπισσες. Όταν ο κόσμος έχει προβλήματα ο πολιτικός πρέπει να ‘ναι δίπλα του. Σωστά τα είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. Κάποιοι πρέπει να κατέβουν απ’ τα καλάμια τους. Και δυστυχώς είναι πολλοί.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας

Όσο ανοίγουν τα στόματα τόσο αποτελεί απορίας άξιον, πως αυτή η γιατρός άνευ ειδικότητας του Κολωνακίου που βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα μετά τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, έπειθε τόσο κόσμο να κάνει τις παράτολμες και παράνομες «θεραπείες» της. Ένα τελευταίο που άκουσα και είδα είναι ότι οι εξετάσεις που έκανε στους ασθενείς στο τέλος τις έστελνε – υποτίθεται- στην Ελβετία. Αν βρεθεί γιατρός να τις διαβάσει έτσι άρτσι μπούρτσι και λουλάς που είναι τα αποτελέσματα, θα ήθελα να τον γνωρίσω γιατί θα μπει στο βιβλίο Γκίνες.

Στο μπαλκόνι

Το αίμα πριν το στείλει στην Ελβετία όπως έλεγε, το κρατούσε σε σακουλάκια μέσα σε ένα κουτί που μερικές φορές το είχε στο μπαλκόνι! Επίσης όταν νεαρές γυναίκες της έλεγαν πώς γίνεται οι εξετάσεις τους να είναι ίδιες με των συζύγων τους που είναι αρκετά μεγαλύτεροι στην ηλικία, τους απαντούσε ότι προφανώς αυτό οφείλεται στις «θεραπείες» της!