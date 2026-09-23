Το μπλε της…ΔΕΗ

Τα μαντάτα δεν είναι καλά στην περίπτωση του ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς οι τιμές χονδρικής συνεχίζουν να ανεβαίνουν και την Τρίτη ξεπέρασαν τα 200 ευρώ στη χώρα μας. Από τα 133 ευρώ του Αυγούστου, η μεσοσταθμική τιμή έχει φτάσει ήδη τα 160 ευρώ τον Σεπτέμβριο, γεγονός που προμηνύει αυξήσεις στα τιμολόγια λιανικής. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, «όαση» φαντάζει το μπλε σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ, το οποίο προσδιορίστηκε στα 11,5 λεπτά/kWh στις αρχές του μήνα και έχει διάρκεια ενός έτους. Το ερώτημα είναι μέχρι πότε θα μπορεί να το προσφέρει η επιχείρηση, δεδομένων των συνθηκών.

Όταν ο σκοπός αγιάζει τα μέσα

Σε πολλούς προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός διαφήμισε το συγκεκριμένο τιμολόγιο, με ορισμένους να κάνουν λόγο για κίνηση που αντιβαίνει στους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά ρεύματος. Συνομιλητές της στήλης από τον κλάδο ερμήνευσαν, πάντως, ως εξής τη δήλωση Μητσοτάκη, υπό το πρίσμα της δυσμενούς συγκυρίας στα ενεργειακά: «Μην ανησυχείς για τα γένια σου όταν πρόκειται να σου κόψουν το κεφάλι».

Τι απειλεί να βγάλει εκτός πρίζας τη βιομηχανία

Η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου και οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό της Ευρώπης ενόψει χειμώνα επαναφέρουν τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ακρίβειας στην ενέργεια. Η χονδρική τιμή ρεύματος στην Ελλάδα έφτασε χθες τα 211,76 ευρώ/MWh, με τον μέσο όρο του Σεπτεμβρίου στα 160 ευρώ/MWh, αυξημένος κατά 20% σε σχέση με τον Αύγουστο. Τα νέα αυτά δεδομένα απειλούν τη βιωσιμότητα πάνω από 700 ελληνικών μεταποιητικών μονάδων, οι οποίες ζητούν από την κυβέρνηση άμεση ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου CISAF (συμπληρώθηκε με το METSAF μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή. Γερμανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Αυστρία και Ιρλανδία έχουν ήδη ενεργοποιήσει αντίστοιχα εργαλεία, με τη Γερμανία να διαθέτει 3,8 δισ. ευρώ σε τριετή βάση και τη Βουλγαρία εγγυημένη τιμή 62,5 ευρώ/MWh. Η Ελλάδα περιορίζεται σε επιμέρους παρεμβάσεις, όπως η αύξηση της αντιστάθμισης CO2 και η μείωση χρεώσεων δικτύου, χωρίς να έχει ενεργοποιήσει το CISAF. Ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ, Αντώνης Κοντολέων, μιλά πλέον για «όχι καμπανάκια, αλλά καμπάνες», χαρακτηρίζοντας τη μείωση των 2 ευρώ/MWh που ανακοινώθηκε «ασπιρίνη σε καρκινοπαθή».

Φέτα…πολυτελείας

Η φέτα κινδυνεύει να υποστεί κάτι σοβαρότερο από μία ακόμη ανατίμηση: να μετατραπεί σε προϊόν απρόσιτο για τον εγχώριο καταναλωτή, δηλαδή για την παραδοσιακή αγορά που τη στηρίζει. Η τιμή της ενδέχεται να φτάσει τα 15–16 ευρώ το κιλό (από 12–13 ευρώ σήμερα), την ώρα που το πρόβειο γάλα λιγοστεύει και η ζήτηση από το εξωτερικό παραμένει ισχυρή.

Αυτό σημαίνει ότι η εγχώρια αγορά δεν βρίσκεται αντιμέτωπη μόνο με την έλλειψη πρώτης ύλης, αλλά και με τους ξένους αγοραστές, οι οποίοι απορροφούν σημαντικό μέρος της παραγωγής χωρίς ιδιαίτερη ευαισθησία στο κόστος. Το παράδοξο είναι σαφές: όσο μεγαλύτερη επιτυχία σημειώνει η φέτα διεθνώς, τόσο ακριβότερη καθίσταται στο εγχώριο τραπέζι. Ένα εξαγωγικό success story καταλήγει έτσι να ασκεί πιέσεις στον οικογενειακό προϋπολογισμό, αναδεικνύοντας μία διαφορετική όψη του πληθωρισμού στα τρόφιμα.

Τιμή – στόχος 55 ευρώ για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στα 55 ευρώ από 54 ευρώ ανεβάζει η Euroxx την τιμή-στόχο για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, διατηρώντας τη σύσταση overweight. Η αναθεώρηση στηρίζεται σε αύξηση περίπου 5% των εκτιμήσεων για το προσαρμοσμένο EBITDA. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η ισχυρή ανάπτυξη στις υφιστάμενες παραχωρήσεις τροφοδοτεί την περαιτέρω άνοδο της μετοχής. Στην κατασκευή, το προσαρμοσμένο EBITDA αναμένεται να ξεπεράσει τα 220 εκατ. ευρώ ετησίως το 2026 και το 2027, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο να φτάνει τα 9 δισ. ευρώ. Σε επίπεδο ομίλου, η Euroxx βλέπει προσαρμοσμένο EBITDA άνω των 700 εκατ. ευρώ φέτος, με πορεία προς τα 900 εκατ. ευρώ έως το 2029. Οι παραχωρήσεις συνεισφέρουν πλέον πάνω από το 70% της κερδοφορίας, ενώ ο καθαρός δανεισμός σε επίπεδο μητρικής παραμένει σχεδόν μηδενικός. Η τιμή-στόχος αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή 9,4 φορές το EV/EBITDA για το 2028. Η αναθεώρηση έρχεται μετά τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου, όπου η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 2,1 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 83,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22,1%.

Off τρεις σταθμοί ηλεκτρισμού

Στο ίδιο πεδίο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η χώρα μας έχει εισέλθει πλέον στη φθινοπωρινή περίοδο, κατά την οποία είθισται να πραγματοποιούνται οι προγραμματισμένες συντηρήσεις μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, ώστε να διασφαλιστεί η ετοιμότητά τους ενόψει του χειμώνα. Το σχετικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ καταγράφει σήμερα τρεις σταθμούς εκτός λειτουργίας, στους οποίους δεν αποκλείεται να προστεθούν κι άλλοι για έκτακτους λόγους. Πρόκειται για μία ακόμη παράμετρο που επιβαρύνει τη διαμόρφωση των τιμών χονδρικής.

Το παράδοξο των διπλών εισφορών

Η παράλληλη ασφάλιση κρύβει μία από τις πιο ανορθόδοξες στρεβλώσεις του ασφαλιστικού συστήματος: δύο ασφαλισμένοι που κατέβαλαν διπλές εισφορές αντιμετωπίζονται εντελώς διαφορετικά, ανάλογα με τον χρόνο συνταξιοδότησής τους. Για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά, ακόμη και ένα περιορισμένο διάστημα παράλληλης ασφάλισης επιφέρει προσαύξηση στη σύνταξη. Αντιθέτως, για τους παλαιότερους συνταξιούχους απαιτούνταν τουλάχιστον 16 έτη παράλληλης ασφάλισης προκειμένου να θεμελιωθεί δεύτερη συνταξιοδοτική παροχή. Συνεπώς, οι ίδιες εισφορές δεν αξιοποιούνται ισότιμα. Η απόκλιση αυτή δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη ότι κάθε νέος συνταξιούχος λαμβάνει υψηλότερη παροχή, αλλά ότι ο παράλληλος χρόνος ασφάλισης παράγει αντίκρισμα εκεί όπου για έναν παλαιότερο ασφαλισμένο εξανεμιζόταν πλήρως.

Η «χρυσή» υπεραξία της Entersoftone

Με αποτίμηση λίγο πάνω από το 1 δισ. ευρώ αποκτά το 70% της Entersoftone (ES1) η HG, με την Olympia Group, το Imker Group και τη διοίκηση της εταιρείας υπό τον Αντώνη Κοτζαμανίδη να ελέγχουν το υπόλοιπο 30%. Με βάση τα λειτουργικά κέρδη (Ebitda) του 2025 (44 εκατ. ευρώ), η συναλλαγή αποτιμά την εταιρεία σε περίπου 23 φορές (τα Ebitda), το οποίο είναι πολύ υψηλό και φανερώνει ότι η HG πλήρωσε «premium», θεωρώντας δεδομένη την περαιτέρω ανοδική πορεία της Entersoftone. Να πούμε ότι στην αγορά του business software, σημαντικό ρόλο έχει διαδραματίσει και το γεγονός ότι η υποχρεωτική Β2Β τιμολόγηση μέσω myDATA έχει επιταχύνει την ψηφιοποίηση των ελληνικών ΜμΕ, στο πνεύμα και του ευρωπαϊκού «VAT in the Digital Age». Η ES1 προέκυψε το 2025 από τη συγχώνευση Entersoft και SOFTONE, εξυπηρετεί πάνω από 90.000 πελάτες με ERP, CRM, Payroll, WMS και ηλεκτρονική τιμολόγηση, και απασχολεί πάνω από 1.500 άτομα σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο. Το 2025 έκλεισε με συγκρίσιμα έσοδα 136 εκατ. ευρώ και EBITDA 44 εκατ., έναντι 119 και 32 εκατ. το 2024.

Άλμα στην κερδοφορία για Πλαστικά Θράκης

Με άλμα στην κερδοφορία έκλεισε το πρώτο εξάμηνο ο όμιλος Πλαστικά Θράκης το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 13,2%, στα 226,6 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη (Ebitda) ενισχύθηκαν κατά 57,1%, στα 38,2 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο Ebitda ανέβηκε στο 16,8%, από 12,1%, ενώ τα καθαρά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 19,2 εκατ. ευρώ (από 8,2 εκατ.). Η άνοδος στηρίχθηκε κυρίως σε αύξηση όγκων πωλήσεων κατά 8,2%, με το δεύτερο τρίμηνο να ξεχωρίζει με 10,8%. Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε στα 71,5 εκατ. ευρώ, λόγω πρόσφατης εξαγοράς, εποχικότητας και διανομής μερίσματος 10,4 εκατ. ευρώ. Η ανοδική πορεία της εισηγμένης επιβεβαιώνει την εκτίμηση της Piraeus Securities, που τον Ιούλιο είχε δώσει τιμή στόχο 7,10 ευρώ, βλέποντας περιθώριο ανόδου 57%, συμπεριλαμβανομένης της μερισματικής απόδοσης