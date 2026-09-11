Λίγα 24ωρα μετά την προκλητική δήλωση του Ταγίπ Ερντογάν «αν μπορούσαμε απλώς να υψώσουμε τη φωνή μας από την ηπειρωτική μας χώρα, από το Κας, στην Ελλάδα, θα μας άκουγαν» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πετάει σήμερα Παρασκευή για τα Δωδεκάνησα. Την Κυριακή θα παραβρεθεί στην 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελλόριζου. Το Σάββατο θα επισκεφθεί την νησίδα Στρογγύλη των Δωδεκανήσων που βρίσκεται κοντά στη Μεγίστη και είναι το ανατολικότερο άκρο της ελληνικής επικράτειας. Επίσης θα επισκεφθεί την νησίδα της Ρω που βρίσκεται 2,8 ν.μ. δυτικά του Καστελόριζου και 3 ν.μ. νοτιότερα από τις τουρκικές ακτές.

Τουρκικές απειλές

Ξεσάλωσαν τα τούρκικα ΜΜΕ. «Ο Μητσοτάκης προκαλεί, θα επισκεφθεί το Καστελλόριζο, ίσως ακούσει καλύτερα!», «Ο Μητσοτάκης θα δει το Καστελλόριζο για τελευταία φορά», «η Αθήνα αποφάσισε να γίνει τροφή για τα κανόνια του Ισραήλ» είναι μερικοί από τους τίτλους. Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης είναι η Τουρκία μετά την «Ασπίδα του Αχιλλέα», την συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ, την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου, τα θαλάσσια πάρκα κλπ. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά «σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα» δήλωσε ο πρωθυπουργός. Η Αθήνα είναι έτοιμη για όλα, ακόμη και για ένα θερμό επεισόδιο αν και δεν το θεωρεί πολύ πιθανό.

Πατριωτική δεξιά

Σε αυτό το ταξίδι στα Δωδεκάνησα με τους πολλούς εθνικούς συμβολισμούς και σε μια χρονική συγκυρία που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι τρικυμιώδεις αφήνοντας πίσω τους τα «ήρεμα νερά», θα συνοδεύει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Είναι εκφραστής της λαϊκής πατριωτικής δεξιάς και η παρουσία των δύο στέλνει μηνύματα. Ο πρωθυπουργός με το βλέμμα στις κάλπες θα εντείνει τις επιθέσεις φιλίας στα συγκεκριμένα εκλογικά ακροατήρια στα οποία απευθύνεται και ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Νικήτας Κακλαμάνης αν και μιλούσε πάντα με σεβασμό για τον πρώην πρωθυπουργό, δήλωσε ότι εφόσον κάνει κόμμα, θα βρεθεί απέναντί του γιατί θα ζημιώσει την παράταξη.

Στο Επικρατείας

Η αυθεντική απεύθυνση Κακλαμάνη στην πατριωτική – λαϊκή δεξιά πιθανόν να είναι το διαβατήριό του για μια θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Ν.Δ. αν και όταν ανέλαβε πρόεδρος της Βουλής είχε δηλώσει στον πρωθυπουργό ότι θα έκλεινε έτσι την πολιτική του καριέρα. Στην πολιτική όμως ποτέ μη λες ποτέ, ιδιαίτερα όταν οι συγκυρίες και τα πρόσωπα έχουν τη δική τους σημασία στην προεκλογική περίοδο.

Σπίτια για γιατρούς και εκπαιδευτικούς

Ο Νικήτας Κακλαμάνης στο μεταξύ επικοινώνησε με τον δήμαρχο Καστελλόριζου και βρέθηκαν δύο σπίτια κενά τα οποία θα αναλάβει η Βουλή να τα ανακαινίσει ώστε στο ένα να μένουν οι γιατροί και στο άλλο οι εκπαιδευτικοί. Τα κίνητρα πάντα βοηθούν. Αυτή η πρωτοβουλία της ελληνικής Βουλής έχει εθνική σημασία.

Οι διασώστες

Από το απόγευμα στο live news με τον Νίκο Ευαγγελάτο, στο mega, αποκαλύψαμε ότι οι διασώστες του ΕΚΑΒ που πήγαν στην «κλινική» – ιατρείο στο Κολωνάκι όπου έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, θα διαψεύσουν τους γιατρούς του. Οι τελευταίοι υποστήριξαν ότι παρουσίασε το πρόβλημα την ώρα που του τοποθετούσαν τον φλεβοκαθετήρα, πριν αρχίσει τη θεραπεία. Σύμφωνα με τις πηγές μας όμως οι διασώστες του ΕΚΑΒ όταν έφτασαν στο χώρο διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα ήδη ήταν σε λειτουργία και είχε περάσει και αρκετή ώρα.

Έκρυψαν την αλήθεια

Αυτή η λεπτομέρεια αλλάζει άρδην τη δικαστική μεταχείριση των γιατρών οι οποίοι συνελήφθησαν χθες το βράδυ. Άλλο είναι κάποιος να παθαίνει ανακοπή στο χώρο σου και άλλο κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής πράξης σε έναν άνθρωπο που έφτασε εκεί σε υπερδιέγερση, όπως η ίδια η γιατρός παραδέχτηκε, χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα πτυχία, οι άδειες για την λειτουργία της «κλινικής», τα μηχανήματα κλπ. Πολλά τα λάθη και μοιραία για τη ζωή του αγαπημένου σε όλες τις ηλικίες τραγουδιστή.

Στο στόχαστρο

Από την πρώτη στιγμή ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε εντολές να κινηθούν γρήγορα οι διαδικασίες αποκάλυψης των συνθηκών και των ευθυνών σε σχέση με την απώλεια του Μαζωνάκη. Οι πηγές της στήλης αναφέρουν ότι θα αρχίσει το ξεσκόνισμα των διαφημίσεων όλων αυτών των κλινικών, κέντρων κλπ που προσφέρουν υπηρεσίες «αναγέννησης». Θα ελεγχθούν κατά πόσο πληρούν τους όρους λειτουργίας. Το καθεστώς δεν φαίνεται διαφανές και αυστηρό. Καιρός να αλλάξει.

Τι έκανε ο ΠΙΣ;

Γίνεται μεγάλη συζήτηση και για την ποιότητα των ελέγχων που κάνει ο ιατρικός σύλλογος Αθήνας ο οποίος υποτίθεται ό,τι έκανε έφοδο στο συγκεκριμένο ιατρείο – «κλινική» αλλά δεν βρήκε τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης, όπως υποστήριξε ο πρόεδρος Γιώργος Πατούλης. Όπως βεβαιώνουν γιατροί δεν εξαφανίζονται με ένα άμπρα κατάμπρα αυτά τα μηχανήματα. Επίσης τι είδους ελέγχους έκανε -μετά από καταγγελία μάλιστα – όταν δεν έψαξε καν ποιες ήταν αυτές οι ιατρικές πράξεις που διαφήμιζε η συγκεκριμένη «κλινική- ιατρείο», τι ειδικότητες είχαν οι συγκεκριμένοι γιατροί, καθώς η γυναίκα γιατρός δεν είχε καμία. Η επιτροπή του ΠΙΣ δεν έκανε τον κόπο ούτε να γκουγκλάρει για να βρει όλες αυτές τις παραπλανητικές πληροφορίες που ήταν σε δημόσια θέα.

Πόλεμος για τα λεφτόδεντρα

Ο Thomas Sowell, Αμερικανός οικονομολόγος, οικονομικός ιστορικός και κοινωνικός θεωρητικός είχε πει την εξής φράση: «Το πρώτο μάθημα των οικονομικών είναι η έλλειψη επαρκών πόρων. Δεν υπάρχουν ποτέ αρκετά για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες όλων αυτών που ζητούν. Το πρώτο μάθημα της πολιτικής είναι πως θα παραβλέψει το πρώτο μάθημα των οικονομικών!» Πάντα υπήρχαν κόντρες σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων που ανακοίνωναν τα κόμματα.

Ψαλίδα 37,5 δις

Σε προεκλογική περίοδο όμως τα μέτρα προκαλούν πόλεμο και θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας μέχρι τις κάλπες. Η τελευταία αφορμή είναι τα όσα εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας. Η ΕΛΑΣ τα ανεβάζει στα 7,5 δισεκ. για την τετραετία, γύρω στα δύο δισεκ. το χρόνο. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σε πάνω από 45 δισεκ! Τους χωρίζουν 37,5 δισεκ. Φοβάμαι ότι ο κόσμος κανέναν δε θα πιστέψει. Όπως καταλαβαίνατε το νέο επεισόδιο θα αρχίσει μετά την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη το Σαββατοκύριακο στην ΔΕΘ και τα μέτρα του ΠΑΣΟΚ που θα εξαγγείλει. Το έχω ξαναγράψει, καλά θα κάνουν άπαντες γρήγορα να πάνε όλα τα προγράμματα στο δημοσιονομικό συμβούλιο που με βάση νόμο είναι το αρμόδιο όργανο να υπολογίσει το κόστος των μέτρων, μήπως και διασωθεί κάτι από την τραυματισμένη αξιοπιστία τους.