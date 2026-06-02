Εβδομάδα ανατροπών στο πολιτικό σύστημα. Σήμερα ανεξαρτητοποιούνται 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς και μπαίνουν τίτλοι τέλους στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος που δημιουργήθηκε μετά την διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ (απαιτούνται 10 βουλευτές για σύσταση ΚΟ και μένει με 4). Τον δρόμο των ανεξαρτητοποιήσεων άνοιξε ο Οζγκιούρ Φερχάτ στις 15 Μαΐου. Παραβρέθηκε και στην πρεμιέρα της ΕΛ.Α.Σ στο Θησείο (26/6). Παίρνουν την σκυτάλη ο Αλέξης Χαρίτσης που παραιτήθηκε από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς (16/5), η Έφη Αχτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Θεανώ Φωτίου η Μερόπη Τζούφη, ο Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος ο οποίος όμως δεν θα πάει στον Τσίπρα (ακόμη είναι κόκκινο πανί). Έγινε τηλεδιάσκεψη. Άναψαν τα τηλέφωνα. Δεν υπήρξαν μπρος πίσω. Οι 7 ήταν αποφασισμένοι.

Χωρίς εθνικές κάλπες

Η Σία Αναγνωστοπουλου δήλωσε ότι δεν της αρέσει να πηγαινοφέρνει την έδρα που της έδωσαν οι πολίτες και θα παραμείνει βουλευτής της Νέας Αριστεράς μέχρι τις εκλογές. Η Πέτη Πέρκα, πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς (για όσο θα υφίσταται), ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο Θοδωρής Δρίτσας θα παραμείνουν στη Νέα Αριστερά. Οπότε σβήνεται από τον χάρτη της Βουλής χωρίς να έχει συμμετάσχει σε εθνικές εκλογές. Κατέβηκε μόνο στις ευρωεκλογές τον Ιούνιο του 2024 αλλά πήρε 2,45%, (κάτω του 3%) και δεν μπήκε στην Ευρωβουλή. Άκαρπες απέβησαν οι προσπάθειες του προέδρου Γαβριήλ Σακελλαρίδη να αποφευχθεί η διάλυση της ΚΟ.

Κρατική επιχορήγηση

Το κόμμα όμως δεν διαλύεται. Δικαιούται και κρατική επιχορήγηση διότι πήρε πάνω από 1,5% στις ευρωεκλογές. Για το 2026, η Νέα Αριστερά θα λάβει συνολικά 211.376,84 ευρώ: 176.147,37 ευρώ τακτική κρατική χρηματοδότηση. 35.229,47 ευρώ για χρηματοδότηση ερευνητικών και επιμορφωτικών σκοπών. Αυτό θα είναι περίπου το ποσόν που θα παίρνει κάθε χρόνο, ακόμη και αν δεν μπει στη βουλή. Δεν εξαφανίζεται λόγω Τσίπρα. Για να τα λέμε όλα, η Νέα Αριστερά ποτέ δεν απέκτησε δυναμική.

Ηφαίστειο!

Με ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το παρασκήνιο κορυφώνεται. Η άποψη που κυριαρχούσε μέχρι πριν από λίγες ημέρες ότι οι βουλευτές που θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα θα κάνουν κινήσεις (ανεξαρτητοποιήσεις, παραιτήσεις) μετά το Καλοκαίρι, ανετράπη. Η εντυπωσιακή πρεμιέρα του κόμματος Τσίπρα λειτουργεί ως θρυαλλίδα εξελίξεων, σε συνδυασμό με τις δημοσκοπήσεις. «Ο Τσίπρας ξεκίνησε θεαματικά, εκείνος ήταν ο ηγέτης μας, οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν με το ζόρι στο 1,5% είναι δυνατόν να συζητάμε αν ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει ή πρέπει να κατεβεί στις εκλογές απέναντι στην ΕΛ.Α.Σ;» αναρωτήθηκε κορυφαίο στέλεχος.

Το ιστορικό ραντεβού!

Στις 6 Ιουνίου είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ με τον Σωκράτη Φάμελλο να προτείνει συμπόρευση με κόμμα Τσίπρα και την ομάδα Δούρου, Παππά, Πολάκη να προκρίνουν την αυτόνομη κάθοδο με την αυστηρή προειδοποίηση «κάτω τα χέρια από τα ασημικά του ΣΥΡΙΖΑ». «Οταν υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ θεατής;» δήλωσε στη στήλη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. «Θα ακούσουμε τι θα μας πει ο Φάμελλος και θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις, μπορεί και από την επόμενη μέρα» ήταν μια ακόμη αντίδραση. «Ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια εβδομάδα δεν θα θυμίζει σε τίποτα με τον σημερινό, στην ανθρωπογεωγραφία του» τόνισε βουλευτής. Παραιτήσεις στελεχών θα υπάρξουν και πριν από την ΚΕ όπως αναφέρουν οι πηγές της στήλης.

Κρατική επιχορήγηση

Για το 2026, ο ΣΥΡΙΖΑ θα λάβει κρατική επιχορήγηση συνολικά 7.025.636,38 ευρώ, διότι αυτή υπολογίζεται με βάση το 17,83% που πήρε στις εθνικές εκλογές του 2023 με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Και η πλειοψηφία να ψηφίσει την συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι εύκολα δεν διαλύεται ένα κόμμα. Οι «τρεις» θα το κρατήσουν με νύχια και με δόντια. Πολλοί φοβούνται ότι θα γίνει Κούγκι στην ΚΕ. Και να μην μπει στην επόμενη βουλή ο εναπομείνας ΣΥΡΙΖΑ, θα συνεχίσει να παίρνει κρατική επιχορήγηση με βάση το 14,8% των ευρωεκλογών επί προεδρίας Στέφανου Κασσελάκη. Το ποσό θα υπολογιστεί μετά τις εθνικές εκλογές από το υπ. Εσωτερικών που διανέμει την κρατική επιχορήγηση.

Στο ίδιο κάδρο

Στην αλυσίδα των παραιτήσεων με το βλέμμα στον Τσίπρα, είναι και η παραίτηση του Πέτρου Κόκκαλη από το κόμμα «Κόσμος» που ίδρυσε ο ίδιος, πριν από ένα χρόνο και τώρα διαλύεται και αυτό. Συνδέεται με στενή φιλία με τον Αλέξη Τσίπρα. Έχουν συμφωνήσει εδώ και καιρό την προσχώρηση στο κόμμα του ως πρόσωπο διότι ο Τσίπρας ως γνωστόν δεν θέλει τάσεις, συνιστώσες, φράξιες κλπ.

4ο κόμμα

Στις δημοσκοπήσεις που βγήκαν μετά την ανακοίνωση των κομμάτων της Καρυστιανού και του Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ πέρασε στην τέταρτη θέση. Στην τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24 στην εκτίμηση ψήφου η Ν.Δ. διατηρεί την κυριαρχία με ποσοστό στην εκτίμηση ψήφου 30.5% και πτώση 0,7 από το 31.2%της προηγούμενης μέτρησης, αλλά και με διαφορά 15.7% από το δεύτερο κόμμα. Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 15.5% βρίσκεται στην δεύτερη θέση και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 12.6% στην τρίτη θέση. Το ΠΑΣΟΚ έπεσε από την 2η θέση στην 4η με 10.5% από 14.4% στην προηγουμένη μέτρηση. Άρχισαν τα όργανα.

Συγκυβέρνηση

Ο Χάρης Δούκας βασιζόμενος σε ένα σενάριο που θα ήθελε τη ΝΔ να παίρνει 25% με το οποίο δεν δικαιούται μπόνους, θεωρεί ότι στις δεύτερες κάλπες το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να συζητήσει με τον Τσίπρα, τη δημιουργία συνθήκης ανατροπής και να συζητήσουν ακόμη και την συγκυβέρνηση, αφήνοντας ανοιχτό να είναι πρωθυπουργός ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, χωρίς να αποκλείει τον Τσίπρα. Για όλα αυτά πρέπει να συζητήσουν από τώρα ποιες είναι οι γραμμές, ποια είναι τα προγράμματα, πού υπάρχουν συγκλίσεις, που διαφωνίες κλπ. όπως λέει.

Δεν τον διαγράφει

Τον «άδειασε» η Άννα Διαμαντοπούλου τονίζοντας την απόφαση του συνεδρίου για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε σφοδρή ενόχληση του Νίκου Ανδρουλάκη που επιμένει ότι πολιτική αλλαγή μπορεί να φέρει μόνο το ΠΑΣΟΚ εάν κερδίσει έστω με μια ψήφο διαφορά. Βέβαια, χειρότερα ήταν αυτά που είπε ο δήμαρχος Αθηναίων σε σχέση με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο που τον διέγραψε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ γιατί είπε ότι είναι κολλημένη η βελόνα. Αλλά τέτοιες μέρες, τέτοια λόγια…

Τα κουκιά δεν βγαίνουν!

Ας πούμε ότι θεωρητικά συμφωνούμε με τον δήμαρχο η ΝΔ παίρνει 25% και ΕΛ.ΑΣ και ΠΑΣΟΚ παίρνουν μαζί 30% (είμαι large!). Όταν το πρώτο κόμμα δεν ξεπερνάει το 25% και δεν παίρνει το μπόνους των επιπλέον εδρών, τότε η κατανομή των βουλευτικών εδρών γίνεται με την απλή αναλογική. Ξέρετε πόσους βουλευτές βγάζει το 30%; Μόλις 90 έδρες. Εκτός κι αν ο δήμαρχος δεν θα είχε πρόβλημα ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ να συνεργαστούν και με 3-4 μικρότερα κόμματα για να κυβερνήσουν με πρωθυπουργό τον Τσίπρα! Δεν πρόκειται για απλό σενάριο Δούκα, αλλά για σενάριο επιστημονικής φαντασίας.